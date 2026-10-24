Muere “Loro Coirón” reconocido artista francés que retrató Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso dio a conocer el fallecimiento de Thierry Defert, conocido como “Loro Coirón”, artista francés que dedicó gran parte de su vida a retratar los cerros, calles y habitantes de Valparaíso.

A través de sus redes sociales, el municipio lamentó el fallecimiento del dibujante y grabador, cuyas obras se hicieron conocidas por representar la vida cotidiana y los paisajes de la ciudad puerto.

“Thierry Defert, Loro Coirón, encontró en Valparaíso mucho más que un lugar para vivir: encontró una ciudad para amar, retratar y compartir con el mundo”, señalaron desde el municipio-

Asimismo, destacaron que “con su mirada única, inmortalizó nuestros cerros, calles, rincones y, sobre todo, a nuestra gente, dejando un legado artístico de identidad porteña”.

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Nacido en París en 1948, Defert llegó a Chile en la década de 1990 y se estableció en Valparaíso, específicamente en el cerro Cordillera, donde instaló su taller.

Desde allí desarrolló numerosos grabados, dibujos y murales inspirados en los barrios, oficios tradicionales y habitantes del puerto.

Su trabajo fue presentado en exposiciones dentro y fuera de Chile. En 2020, el Parque Cultural de Valparaíso organizó una muestra que reunió más de cien de sus obras.