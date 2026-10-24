[Lo+Leído] “No hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar”: alcalde responde a exgeneral argentino

La controversia se suma a otros episodios recientes relacionados con el extremo austral, entre ellos las declaraciones argentinas sobre el estrecho de Magallanes, el anuncio de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falklands y los contactos diplomáticos entre Chile y el Reino Unido.

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