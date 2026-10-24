[Lo+Leído] “No hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar”: alcalde responde a exgeneral argentino
El excomandante antártico Edgar Calandín planteó cortar el gas a Puerto Williams para frenar su desarrollo frente a Ushuaia. El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, desmintió la supuesta dependencia energética y fue enfático: “Puerto Williams no depende del gas argentino”.
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El general de brigada en retiro del Ejército argentino Edgar Fernando Calandín, excomandante del Comando Conjunto Antártico, afirmó que Argentina podría “eliminar” Puerto Williams cerrando el suministro de gas, durante una entrevista en el programa El Tablero, de La Fábrica del Podcast.
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El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, descartó esa posibilidad y explicó que Puerto Williams recibe gas licuado por vía marítima desde Magallanes, distribuido desde una planta de almacenamiento ubicada en la comuna.
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Calandín sostuvo que Chile ha avanzado más rápido que Argentina en el desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams como centros logísticos, científicos y turísticos vinculados a la Antártica, y atribuyó la diferencia a la voluntad política.
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Fernández recordó que Puerto Williams se encuentra en la isla Navarino, territorio chileno cuya delimitación fronteriza quedó establecida mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984. También señaló que las declaraciones del exgeneral no representan a la población argentina ni a la comunidad de Ushuaia.
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La controversia se suma a otros episodios recientes relacionados con el extremo austral, entre ellos las declaraciones argentinas sobre el estrecho de Magallanes, el anuncio de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falklands y los contactos diplomáticos entre Chile y el Reino Unido.