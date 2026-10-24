Proponer es construir confianza y mayorías

Nos enteramos con profunda sorpresa e indignación que especialistas de las AFP especularon con los fondos de muchos pensionados y candidatos a pensionarse. El resultado: pérdidas de miles de millones de dólares en maniobras especulativas que afectaron a quienes menos pueden arriesgar.

Mientras tanto, las guerras continúan. Y si continúan, sigue subiendo el petróleo, sube la gasolina y se incrementa la inflación. Todo sube, menos los sueldos. En Argentina la inflación anual ronda el 30%; en Perú la economía está estancada y las mafias han impuesto en las grandes ciudades un sistema de extorsión a los pequeños propietarios de tiendas y a los transportistas: si no pagan la cuota fijada, les queman el negocio o el vehículo.

Necesitamos enfrentar esta situación, que no será fácil. Muchos creen que hacer política es salir en la tele con rostro enojado, denunciando antagonismos, sin ofrecer ninguna alternativa ni solución.

