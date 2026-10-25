En Festival Aricadoc entregan galardón a Ignacio Agüero

El documentalista nacional Ignacio Agüero recibió el Premio a la Trayectoria, entregado por el equipo de Aricadoc, en el marco de la inauguración del 10° Festival Internacional de Cine Documental Aricadoc, donde presentó su última película “Cartas a mis padres muertos”.

“Es una sorpresa. Yo no sabía que me iban a entregar algo, o sea, que me hicieron un premio a la trayectoria, entonces fue una linda sorpresa de parte de Aricadoc. Tengo una larga relación con el grupo que organiza, de antes que existiera el festival, tengo una relación con Arica… cuando llegue a casa estará en un lugar (especial) y también lo difundiré, lo voy a dar a conocer, porque me interesa que se sepa que en Arica me han dado un reconocimiento”, expresó.

Sobre la exhibición de su película “Cartas a mis padres muertos”, dijo que “me emociona, me emociona verla cada vez”.

“A veces no salgo y yo dentro de la sala todo el tiempo, porque es muy agradable y satisfactorio verla en la pantalla grande, en medio de un público desconocido… Entonces la sala estaba llena y eso me es muy gratificante. Y la película se ve cada vez distinta, según el público y la sala, porque la película es como un organismo vivo, no es un objeto, vive cada vez”.

En tanto, el director del festival, Juan Pablo Donoso, destacó el premio.

“Bueno, desde un principio Aricadoc ha sido planteado como un festival no competitivo, pero sin embargo, con el tiempo hemos decidido ir entregando premios o reconocimientos a cineastas de gran trayectoria en el país, pues en este caso, en este 10º festival, quisimos entregarle este homenaje a Ignacio Agüero, uno de los mayores cineastas chilenos contemporáneo que ya desde principio del año 80 comenzó a hacer películas que tuvieron una amplia circulación, no solamente en Chile, sino en todo el planeta… quisimos darle este homenaje y precisamente con las presencias tutelares, que de alguna manera simbolizan como una bienvenida al valle, una bienvenida a la ciudad”, afirmó.

Diversas locaciones

El 10° Festival Internacional de Cine Documental Aricadoc 2026 se realiza en diversas locaciones, desde el viernes 23 hasta lunes 26 en Aula Magna de la UTA (Velásquez 1775); desde el martes 27 y hasta el sábado 30 se trasladará al Municipal (Baquedano 234); pero solamente el miércoles 28 habrá función en el Cine Colón (7 de junio 190).

Las funciones inician a las 18:00 horas con cortometrajes; luego hay un intermedio de 30 minutos donde funcionará la cafetería comunitaria para continuar con los largometrajes a las 19.30 horas; recordando que serán 9 largos y 22 cortometrajes de diversas partes del mundo.

Además, habrá diversas actividades con expositores; para más información puede consultar en aricadoc.com y en las redes sociales del festival (Instagram y Facebook); iniciativa que es gracias a recursos del Fondo Audiovisual 2026 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y el patrocinio de la Municipalidad de Arica y la Universidad de Tarapacá (UTA).