Más de mil personas disfrutaron del concierto de Javiera Parra que cerró el Día de la Música

Con clásicos de su discografía y un homenaje a Cecilia, “La incomparable”, Javiera Parra encabezó este sábado el concierto de cierre del Día de la Música Chilena 2026, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en todas las regiones del país y con actividades que se extendieron durante todo el mes.

La cita musical, organizada en conjunto con la Municipalidad de Ñuñoa, comenzó pasadas las 18.30 horas con Mariel Mariel sobre el escenario.

En la oportunidad, la cantante nacional hizo gala de su voz y carisma para interpretar tres de los temas con que Cecilia alcanzó mayor éxito: “Puré de papas”, “Baño de mar a medianoche” y “Dilo calladito”.

Luego fue el turno de Javiera Parra, quien por cerca de una hora deleitó al público con un repaso por las canciones que han marcado su carrera.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la invitación a Mariel Mariel en medio de la presentación, junto a quien interpretó “Compromiso”, otro de los temas más conocidos de “La incomparable”.

El Día de la Música Chilena fue instaurado por Ley el 4 de octubre en homenaje al natalicio de Violeta Parra, pero este año tuvo una novedad: el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo de Fomento de la Música Nacional, consideró que esta celebración era, además, un buen motivo para relevar a otras figuras destacadas de la música nacional y regional. Y la primera de ellas fue Cecilia Pantoja, “La incomparable”, figura central de la edición 2026.