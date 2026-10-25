Presidente de Asociación de AFP y caída de fondos: “Por supuesto me preocupa el daño reputacional”

Luego del revuelo generado por la caída de más de 10% que registró el Fondo E, el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, insistió en que será la investigación de la Superintendencia de Pensiones la que deberá determinar si las administradoras incurrieron o no en imprudencias en sus estrategias de inversión.

“Entendemos la preocupación, pero sobre todo la incertidumbre que genera en aquellos que están próximos a pensionarse. Por supuesto que debemos tener todas las explicaciones para que la gente sepa con claridad lo que ha pasado”, señaló en conversación con Mesa Central, en Canal 13.

En ese contexto, Fernández de Castro sostuvo que lo relevante hoy día para los afectados, más allá de postergar o no la jubilación, “es asesorarse muy bien con su AFP. Porque depende de cada situación. Cada persona es una realidad distinta, entonces hay que tomarlo con calma”.

Consultado por la falta de anticipación frente a los riesgos que terminaron impactando al Fondo E, el dirigente gremial descartó que sea posible prever completamente los movimientos de los mercados financieros.

“La verdad es que en el mundo financiero nadie tiene la bola de cristal”, sostuvo, agregando que las estrategias de inversión “hay que irlas mirando y desarrollando”, pero enfatizó que “al final lo importante en esto es que la mirada tiene que ser de muy largo plazo y tiene que ser capaz de absorber toda esta volatilidad”.

Respecto de si existió imprudencia por parte de las AFP, Fernández de Castro insistió en que “hay una institucionalidad que es la que tiene que resolver”. En esa línea, explicó que existe una revisión permanente de los activos y de los riesgos asociados a las estrategias de inversión.

“Con la ‘Super’ de Pensiones hay permanentemente revisión de todos los activos, todos los riesgos y todos los elementos que tienen que ver con la estrategia de inversión. Y estos procesos son continuos”, señaló.

“Por supuesto que me preocupa el daño reputacional”

Frente a los cuestionamientos sobre la capacidad de los directorios de las administradoras para detectar eventuales errores en las estrategias de inversión, el presidente de la AAFP pidió esperar los resultados de las indagaciones antes de establecer responsabilidades.

“No hay que emitir juicios sobre los niveles de riesgo en tanto se aclaren todas las dudas”, sostuvo, destacando que las administradoras cuentan con mecanismos internos de control.

“Aquí hay controles de riesgo de todas las AFP. Hay procesos internos. Esta industria lleva 45 años operando”, afirmó.

Fernández de Castro agregó que las administradoras cuentan con controles asociados a las estrategias de inversión destinadas a quienes están próximos a pensionarse, aunque reconoció que desconoce las conversaciones específicas sostenidas entre cada AFP y el organismo fiscalizador.

“Las conversaciones internas entre la AFP y la Superintendencia yo no las conozco”, señaló.

En ese escenario, el líder gremial reconoció que existen razones para cuestionar las decisiones adoptadas, pero insistió en que será la investigación la que deberá determinar si hubo o no imprudencia.

“Es legítimo que haya dudas respecto de si las inversiones fueron prudentes o imprudentes. Y está bien que se aclaren. (…) Eso lo tiene que decidir la investigación”, afirmó.

Consultado por el eventual impacto de la controversia en la imagen de la industria, señaló “por supuesto que me preocupa (el daño reputacional). Por eso es que hay que aclararlo”.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que las AFP realicen una compensación voluntaria a los afiliados afectados, algo sobre lo cual el periodista Iván Valenzuela le preguntó varias veces, sin lograr una respuesta en ese orden. “Aquí habría que ver cómo se desarrollan los hechos, qué ocurre, qué va pasando”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que será la propia Superintendencia de Pensiones la que deberá determinar eventuales responsabilidades y sanciones. “La propia Superintendencia determinará si es que hay sanciones o no, si es que hay falta. Es un tema que no me corresponde a mí opinar”, concluyó.