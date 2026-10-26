Muestra “Reminiscencias”: arte visual contemporáneo en el Palacio Cousiño de Santiago

La muestra “Reminiscencias”, es parte de la oferta cultural de la Subdirección de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, y que presenta el nuevo trabajo del artista Matías Valenzuela, que se encuentra disponible en la Galería Cava del Museo Palacio Cousiño (Dieciocho 438).

La obra reúne artefactos luminosos, acero y piezas de cemento pulido que son vaciadas en moldes, en cuyo proceso generan vetas en el material provocando un efecto, en ese detalle, que resuena con la decoración del palacio. La apariencia marmórea de la obra evoca los suntuosos mármoles presentes en ese espacio.

Según el artista, su trabajo “es un guiño al universo ornamental del Palacio Cousiño”. Las esculturas y objetos dialogan con la decoración y la historia del lugar, configurando una interesante propuesta contemporánea que conversa con la arquitectura de estilo neoclásico francés del siglo XIX, propia del palacete.

En tanto, la subdirectora de Cultura y Patrimonio, Leslie Briones, señaló que “tenemos un compromiso por habilitar espacios que promuevan el acceso a la cultura para todos los vecinos de Santiago. Es parte del trabajo que desarrollamos junto al alcalde Mario Desbordes, con quien, además, hemos coordinado que este tipo de iniciativas sean gratuitas”.

Matías Valenzuela nació en Santiago en 1989. Es artista visual, licenciado en Artes Visuales y magíster en Diseño Avanzado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo ha sido expuesto en museos, galerías e instituciones culturales, así como en espacios vinculados al diseño y el interiorismo. La obra se exhibe hasta el 29 de octubre y no requiere inscripción previa.

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Obra en la Posada del Corregidor

A esta exposición se suma el trabajo del artista Jorge Hernández, “La Belleza Compulsiva”, que está disponible hasta el 7 de noviembre en la Galería del Centro Patrimonial Posada del Corregidor (Esmeralda 479) con ingreso gratuito.

La obra destaca por el uso de pintura y bisutería en una propuesta que dialoga con el folclore y la cultura kitsch.

Hernández cuenta con una amplia trayectoria en educación, liderando programas de secundaria y en universidades. Su investigación se enfoca en el campo del performance, fluxus, arte/acción e intervención urbana.