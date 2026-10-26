Lula gana cuarto mandato en Brasil: informe advierte impacto económico en Chile y mayor regulación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió un histórico cuarto mandato tras imponerse en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % obtenido por el senador Flávio Bolsonaro. Su victoria, por una diferencia de 4,43 millones de sufragios, abre un nuevo escenario político y económico que también tendrá consecuencias para Chile.

Así lo advierte un informe elaborado por SEC Newgate Brasil y difundido en Chile por Sway LATAM, que anticipa un ajuste de los mercados financieros, mayores exigencias regulatorias para las empresas tecnológicas y complejas negociaciones entre Lula y un Congreso que tendrá una composición más conservadora.

La victoria del mandatario brasileño se produjo después de revertir su derrota en primera vuelta mediante una intensa movilización territorial y digital. La abstención disminuyó del 21,08 % al 19,22 %, incorporando cerca de tres millones de electores adicionales.

El impacto económico en Chile

El informe identifica efectos inmediatos sobre las inversiones chilenas en Brasil, principal socio comercial del país en América Latina, con un intercambio de US$ 12.750 millones durante 2025.

Según el análisis, los mercados habían apostado por un triunfo de Bolsonaro y un programa económico más liberal. Tras conocerse los resultados, las acciones de Latam retrocedían 6,2 % en Nueva York antes de la apertura de este lunes, mientras los futuros del real registraban caídas cercanas al 10 %.

Una depreciación de la moneda brasileña reduciría el valor en pesos de los ingresos de las empresas chilenas con operaciones en ese mercado, entre ellas Enel Américas, Cencosud, CMPC y Coca-Cola Andina.

El sector salmonero también enfrenta riesgos. Brasil recibió exportaciones chilenas de salmón por US$ 852 millones en 2025 y una moneda local debilitada encarecería estos productos para los consumidores brasileños.

Lula enfrentará un Congreso más conservador

Pese a su victoria, Lula deberá gobernar con una Cámara de Diputados y un Senado más conservadores. El informe destaca que los acuerdos con el denominado Centrão, bloque de partidos pragmáticos de centro y centroderecha, serán determinantes para impulsar su agenda.

Una de las principales prioridades será la regulación de las plataformas digitales. Durante su discurso de victoria, Lula comprometió nuevas medidas después de las acusaciones contra Meta por supuestas restricciones a publicidad y contenidos favorables a su candidatura. La compañía reconoció fallas técnicas, pero negó cualquier sesgo político deliberado.

SEC Newgate estima una alta probabilidad de que el gobierno intente acelerar la legislación antes de febrero, cuando asuma el nuevo Congreso. Las medidas podrían incluir mayores exigencias de transparencia algorítmica, regulación de publicidad política y responsabilidades sobre contenidos ilícitos.

La agenda también contempla la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, restricciones a las apuestas y eventuales modificaciones tributarias para financiar compromisos fiscales.

La relación con Kast y los desafíos bilaterales

En el plano diplomático, el informe proyecta continuidad en las relaciones entre Brasil y Chile. Tras conversar con Lula, el Presidente José Antonio Kast destacó las oportunidades de cooperación bilateral y anunció una agenda enfocada en integración económica y combate al crimen organizado.

Entre los proyectos estratégicos figura el Corredor Bioceánico, que busca fortalecer la conectividad hacia Antofagasta, Mejillones e Iquique y cuya finalización está prevista para fines de 2027.

El análisis concluye que la estabilidad fiscal del nuevo gobierno brasileño será decisiva para determinar si las turbulencias financieras iniciales se convierten en un deterioro prolongado o dan paso a una normalización de los mercados.

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