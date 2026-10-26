Superintendencia alertó desde 2024 a las AFP por riesgos en derivados que golpearon al Fondo E

La Superintendencia de Pensiones advirtió desde 2024 a las AFP sobre los riesgos asociados al creciente uso de instrumentos derivados, una estrategia de inversión que terminó amplificando las pérdidas de los fondos más conservadores. Así lo reveló este lunes el superintendente Joaquín Cortez ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde detalló las fiscalizaciones realizadas y las cifras detrás de la caída del Fondo E.

Cortez explicó que las alertas comenzaron en octubre y noviembre de 2024, cuando el organismo citó a los gerentes generales y de inversiones de las administradoras para abordar el aumento de sus posiciones en derivados. A fines de ese año, la Superintendencia también advirtió a los directorios sobre los riesgos de mercado, liquidez y contraparte asociados a estas operaciones.

“Acá yo quiero aclarar algo. A mí me tocó firmar esta emisión del nuevo régimen de inversión, pero como se ve, este es un trabajo que venía haciendo la superintendencia desde antes. Lo que pasa es que viniendo yo de inversiones, me fue fácil entenderlo, entender que había que apurar el trámite, pero hay un trabajo que venía realizando la superintendencia anteriormente”, aclaró Cortez, quien fuera gerente de Inversiones y luego presidente de AFP Provida y también fue presidente de la CMF.

Las advertencias continuaron el 15 de enero de 2025, mediante un oficio que instruyó fortalecer las políticas de gestión de riesgos. El regulador exigió establecer niveles explícitos de exposición aceptable, incorporar mecanismos de control y asegurar que los directorios supervisaran las operaciones.

Cortez resumió el criterio de fiscalización señalando que “la preocupación tiene que ser por el riesgo absoluto, y tiene que ser también responsabilidad del directorio”.

Pérdidas millonarias y exposición creciente

Durante su presentación, el superintendente detalló que las operaciones de swaps de tasas de interés comenzaron a crecer alrededor de 2023. Estos instrumentos permitieron extender la duración de las carteras de inversión, aumentando también su sensibilidad frente a variaciones de las tasas internacionales.

A diciembre de 2023, los derivados aportaban poco más de un año adicional de duración a las carteras. Posteriormente, esa contribución superó los nueve años, antes de comenzar a disminuir en julio de 2026.

El impacto quedó reflejado en septiembre, cuando el Fondo E perdió 4,92 % y acumuló una caída real de 10,39 % en los primeros nueve meses del año.

Cortez reveló que las pérdidas de valoración de las posiciones en derivados de tasas de interés alcanzaron algo más de US$ 10 mil millones al cierre de septiembre, considerando los cinco multifondos y las operaciones con bancos nacionales y extranjeros. De ese monto, US$ 1.000 millones correspondían al Fondo E y US$ 1.724 millones al Fondo D.

Sin embargo, al 20 de octubre, las pérdidas de valoración habían disminuido a aproximadamente US$ 7 mil millones, producto de la baja de las tasas de interés. En el Fondo E, la cifra se redujo a US$ 646 millones.

Regulador investiga y advierte descalce con las pensiones

Cortez confirmó que existe una investigación en curso y evitó anticipar responsabilidades. “Estamos en la etapa de investigación y, por lo tanto, por estar en medio de ese proceso, voy a hacer todo lo posible por no emitir juicios de valor, porque no quiero inhabilitarme”, sostuvo.

El superintendente también explicó que las AFP redujeron su exposición a derivados entre fines de julio y principios de agosto, tras la emisión de una nueva normativa en abril. Esa disminución, aseguró, permitió limitar las pérdidas registradas posteriormente.

Otro de los puntos abordados fue el impacto sobre las futuras pensiones. Cortez señaló que, aunque un aumento de las tasas de interés puede reducir el valor de los fondos, también puede abaratar el costo de contratar una renta vitalicia. Sin embargo, advirtió que esa compensación no se ha materializado como se esperaba.

“Pero aquí hay un descalce que, hasta ahora, no se está dando la compensación. No sabemos cómo sigue esto”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la transición hacia los fondos generacionales permitirá reducir parte del denominado “efecto manada”, mediante el cual las administradoras aumentaban simultáneamente su exposición a derivados sin que ello se reflejara adecuadamente en las mediciones de riesgo relativo entre AFP.