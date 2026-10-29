Alondra de la Parra y Kalena Bovell acompañan a nueva generación del HUB de Directoras de Orquestas

Desde el lunes 26 de octubre, la Sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago acoge la quinta edición del HUB de Directoras de Orquesta, el programa de formación y proyección que la directora Alejandra Urrutia fundó en 2022 como un proyecto de la Fundación Vibra Clásica.

Las ocho directoras activas, tres oyentes y una directora observadora seleccionadas entre 52 postulaciones de 29 países trabajan durante cinco días frente a la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago (OCM), con sesiones de podio, análisis de partituras, coaching y liderazgo. La figura de directora observadora se incorporó este año debido al alto número de postulantes.

Esta edición incorpora conversaciones con grandes figuras de la dirección orquestal internacional. El miércoles, la mexicana Alondra de la Parra, fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas y directora titular y artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), compartió su experiencia con las participantes.

Y este jueves ha sido el turno de Kalena Bovell, directora de orquesta y poeta panameño-estadounidense, Medalla a la Excelencia Sphinx 2024 y becaria del Taki Alsop Conducting Fellowship, a quien se ha definido como “una de las estrellas más brillantes de la música clásica”.

El programa contempla además un encuentro con compositores contemporáneos y el trabajo de desarrollo del oído interno con el método Akoe, a cargo del profesor invitado Ricky Martín Gutiérrez. El miércoles, el HUB abrió sus puertas a Conversaciones en Movimiento, un encuentro en el que mujeres líderes de distintos ámbitos dialogaron con Alejandra Urrutia y las directoras.

Durante la semana, niñas de colegios de Santiago visitaron la sala para observar una sesión de trabajo en el podio.

Los resultados del programa ya se observan en la programación de las orquestas chilenas. La Orquesta Sinfónica Nacional pasó de una directora en 2022 a seis en la temporada 2026, y los programas dirigidos por mujeres en las principales orquestas profesionales de Santiago aumentaron de 1 a 14 en el mismo período.

En octubre, dos egresadas del HUB se presentaron con la Sinfónica Nacional. Victoria Césped participó el 16 y 17 como directora emergente invitada en el concierto familiar Carnaval Musical, y la estadounidense Rebekah K. O’Brien regresó a Chile como directora asistente de Ola Rudner el 23 y 24.

“Cada edición confirma que el talento existe y que lo decisivo es el tiempo frente a una orquesta profesional. La presencia de Alondra de la Parra y Kalena Bovell permite a las participantes conversar con directoras que ya recorren los grandes escenarios del mundo. Y el HUB se consolida como un programa de referencia en la formación orquestal”, afirma Alejandra Urrutia.

La semana culmina el viernes 30 a las 17:00 horas con el concierto final en la Sala Arrau, en el que las participantes dirigirán a la OCM.