Fallece actor Patrick Stewart, capitán de “Star Trek” y Profesor Charles de “X-Men”

El destacado actor inglés Patrick Stewart, mundialmente reconocido por aparecer en películas como “Star Trek” y “X-Men”, falleció a los 86 años, informó The Hollywood Reporter.

Según el medio estadounidense, Stewart murió este miércoles en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, tras un corto periodo de enfermedad donde padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Su representante, Kelly Bush Novak, aseguró que el intérprete pasó los últimos momentos de su vida acompañado de familiares y amigos.

“Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros”, dijo Bush Novak por medio de un comunicado.

Stewart, que nació en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, alcanzó notoriedad en el circuito del cine por personificar al capitán Jean-Luc Picard en la saga de “Star Trek: La nueva generación” y al profesor Charles Xavier en las películas de “X-Men”. Estos papeles son el punto máximo de una larga y condecorada carrera, tanto en el mundo del cine como en la televisión.