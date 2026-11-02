Filósofo francés Éric Sadin dará conferencia gratuita sobre inteligencia artificial en U. de Chile

¿Qué ocurre cuando delegamos en la inteligencia artificial nuestra capacidad de pensar, crear y tomar decisiones? Esta es una de las preguntas que abordará el filósofo y escritor francés Éric Sadin, quien llegará a la Universidad de Chile el próximo lunes 9 de noviembre, para dictar una conferencia gratuita en el marco del Foro de las Artes 2026: Subversión sensible.

Bajo el título IA generativas: Un sismo social, cultural y civilizatorio, el encuentro propone una reflexión crítica sobre las transformaciones que estas tecnologías están introduciendo en nuestra relación con el conocimiento, el lenguaje y la autonomía humana. La conferencia se realizará a las 12:00 horas en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, con entrada liberada e inscripción previa.

Reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre las tecnologías digitales y sus consecuencias sociales, políticas y culturales, Sadin es autor de una decena de libros teóricos, entre los que destacan La silicolonización del mundo (2018), La inteligencia artificial o el desafío del siglo (2020) y La era del individuo tirano (2022). Su publicación más reciente, El desierto de nosotros mismos. El giro intelectual y creativo de la inteligencia artificial, editada en español por Caja Negra en 2026, examina los riesgos de delegar progresivamente en sistemas automatizados facultades que hasta ahora considerábamos propias de la experiencia humana.

En una entrevista concedida a El País en abril de este año, el filósofo advirtió sobre las consecuencias de la expansión de la inteligencia artificial generativa: “No entendía cómo nadie veía la catástrofe civilizacional que llegaba”, señaló al recordar la aparición de ChatGPT en 2022.

Su preocupación también alcanza al ámbito educativo y creativo. En agosto, durante una entrevista con la agencia EFE, Sadin planteó: “¿A dónde van la creatividad y la reflexión humana? Las estamos quemando, se van a morir”, cuestionando la creciente sustitución de las capacidades intelectuales por sistemas tecnológicos.

La visita del pensador francés constituye uno de los principales hitos del Foro de las Artes 2026, organizado por la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, cuya duodécima edición, titulada Subversión sensible, invita a reflexionar sobre el papel de las artes frente a las transformaciones tecnológicas y culturales de nuestro tiempo. La conferencia cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Chile.

Coordenadas de la conferencia