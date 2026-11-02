Economía chilena se salva de una nueva caída en septiembre, pero crece apenas 0,2%

La economía chilena logró evitar una nueva caída en septiembre, aunque con un crecimiento prácticamente nulo. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó apenas 0,2% respecto del mismo mes de 2025, según informó este lunes el Banco Central.

La cifra puso fin a dos meses consecutivos de contracciones interanuales, luego de las bajas de 1,5% en julio y 1,0% en agosto. Sin embargo, el resultado confirmó la debilidad de la actividad económica durante 2026.

El crecimiento de septiembre se ubicó por encima de las proyecciones más pesimistas del mercado, que anticipaban una nueva caída, aunque quedó por debajo de las estimaciones que apuntaban a una expansión de hasta 0,5%.

El principal impulso provino del componente no minero, que creció 2% en doce meses y permitió compensar parcialmente el desplome de 12,1% de la minería.

Según el Banco Central, la contracción minera estuvo asociada a una menor extracción de cobre, afectada por menores leyes del mineral y la suspensión temporal de faenas. El sector restó 1,6 puntos porcentuales a la variación anual del Imacec.

En contraste, la industria creció 4,5%, impulsada por una mayor elaboración de productos pesqueros, productos metálicos, maquinaria y equipos.

El comercio también mostró cifras positivas, con un avance interanual de 4,5%. El resultado estuvo impulsado por mayores ventas mayoristas de alimentos y enseres domésticos, además del crecimiento del comercio minorista en almacenes, vestuario, calzado y plataformas de venta por internet.

Los servicios, por su parte, aumentaron 0,9%, principalmente por el desempeño de las actividades personales, especialmente las vinculadas a salud.

En términos desestacionalizados, el Imacec registró un crecimiento de 1,9% respecto de agosto, aunque cayó 0,9% frente a septiembre del año anterior.

Paradójicamente, la minería, que explicó buena parte de la contracción interanual, fue el principal motor de la recuperación mensual. Su actividad aumentó 9,8% respecto de agosto, mes en que había sido afectada por mantenciones y condiciones climáticas adversas.

El Imacec no minero desestacionalizado, en tanto, creció 0,9% mensual y 0,8% en doce meses.

Pese al leve repunte de septiembre, las cifras acumuladas siguen mostrando un panorama negativo. Según cálculos de Pulso basados en la serie original del Banco Central, la actividad económica acumula una contracción de 0,4% entre enero y septiembre. De los nueve meses transcurridos, seis registraron variaciones interanuales negativas.

Además, el promedio del Imacec correspondiente al tercer trimestre se ubicó 0,8% por debajo del mismo período de 2025, tras las contracciones estimadas de 0,3% y 0,2% en los dos primeros trimestres.

Estas cifras deberán contrastarse con los resultados oficiales del Producto Interno Bruto (PIB), que el Banco Central publicará el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con las revisiones correspondientes al primer y segundo trimestre.

Así, aunque septiembre permitió interrumpir la secuencia de caídas mensuales en la comparación interanual, el crecimiento de apenas 0,2% no logró revertir el deterioro acumulado de la economía durante el año.