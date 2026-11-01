Caso Justicia agrava desangre de aprobación en La Moneda: más del 70 % rechaza manejo de crisis

El Gobierno comenzará noviembre recibiendo un nuevo golpe en su aprobación ciudadana y en el respaldo al Presidente José Antonio Kast. Así lo describieron durante las últimas horas las encuestas Pulso Ciudadano y Agenda Criteria. Aunque los sondeos no coinciden en cifras sí lo hacen a la hora de mostrar un escenario desfavorable para el Mandatario: la primera registró un 22,1% de aprobación y un 67,5% de desaprobación, mientras que la segunda cifró ambos indicadores en 25% y 65%, respectivamente.

En el caso de Pulso Ciudadano, la aprobación presidencial experimentó una caída de 6,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había llegado al 28,2%. En sentido contrario, la desaprobación aumentó 9,9 puntos, pasando del 57,6% al 67,5%. Se trata de la cifra más alta de rechazo registrada en las mediciones mensuales de la encuesta desde que Kast asumió la Presidencia, en marzo de 2026.

Por su parte, Agenda Criteria también constató un deterioro en la evaluación del Gobierno. Su medición situó la aprobación de Kast en 25%, dos puntos porcentuales menos que la semana anterior, mientras que la desaprobación subió un punto, hasta alcanzar el 65%. Además, la encuesta identificó una mayor intensidad en el rechazo: un 59% de quienes desaprueban la gestión presidencial manifestó hacerlo con la máxima intensidad, frente a un 21% de quienes aprueban al Mandatario.

Caso Justicia mancha conducción del Presidente

Las encuestas también abordaron la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Frente a la posibilidad de conceder rebajas por buena conducta en prisión, el rechazo la medición de Criteria alcanzó el 95% cuando se trata de delitos sexuales contra menores y el 93% en el caso de personas condenadas a penas aflictivas. En ambos escenarios, el acuerdo con este beneficio apenas llegó al 3% y al 4%, respectivamente.

En cuanto a la reacción frente al reconocimiento presidencial de que se había cometido un error en el otorgamiento de las rebajas, Criteria registró que un 54% lo valoró poco o nada, mientras que un 40% manifestó valorarlo bastante o mucho.

La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, también concentró una evaluación mayoritariamente desfavorable: en Agenda Criteria, un 72% manifestó estar en desacuerdo con que permaneciera en el cargo, frente a un 17% que estuvo de acuerdo. Pulso Ciudadano, en tanto, registró que un 74,2% consideró que el Presidente se equivocó al mantenerlo y que debía pedirle la renuncia, mientras que solo un 13,3% estimó que Kast hizo bien en conservarlo como ministro.

La evaluación del manejo gubernamental frente a la controversia también fue negativa en Pulso Ciudadano: un 71,7% lo calificó como muy malo o malo, un 13,6% lo consideró regular y apenas un 14,7% lo evaluó como muy bueno o bueno. Asimismo, ante la eventual acusación constitucional contra Rabat, un 64,3% declaró que votaría a favor, frente a un 21,2% que lo haría en contra y un 14,5% que no manifestó una posición.

Cifras cruzadas por anemia económica

Consultado esta mañana sobre los resultados (en específico, de Criteria), el subsecretario general de Gobierno y vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, acusó el golpe aunque invitó a ponderar el peso real de las cifras.

“Por supuesto que las emociones siempre en periodos de crisis son complejas. Ahora, esas emociones muchas veces van y vienen, pero sin duda son un síntoma, y un síntoma que se da (y también por las encuestas de aprobación) no solamente por este tema, sino que porque tenemos un temazo, que es como el elefante en la habitación, que es el desempleo y la falta de crecimiento económico”, planteó Arenas, citando el más de un millón de personas sin empleo en Chile.

“Eso es una realidad con la que tenemos que cargar y estamos seguros que, como dice el presidente, lo podemos dar vuelta y que el próximo”, auguró, a pesar de que también adelanto que las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), a publicarse mañana, “no van a ser alentadoras”.

El contraste lo puso el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien leyó los números como una señal de “la rabia que está generando en la gente” la actual administración, la que categorizó como “sin liderazgo ni empatía”.

“En ocho meses, su bencinazo encareció la vida y tenemos la mayor cesantía en cinco años. Su Gobierno rebajó condenas a pederastas, narcos y homicidas, y puso a violadores de niños de vuelta en las calles. Kast hizo suya esa decisión protegiendo a Rabat. Súmele autoridades que salen por incompetencia o por drogas. Las familias pagan su desastrosa gestión y las víctimas sus decisiones propederastas. ¿Cómo espera que confíen en él? Este fracaso tiene responsables y el primero es el Presidente. Ninguna foto con el Papa va a borrar su responsabilidad en este desastre“, arremetió el congresista, a propósito de la gira por Europa en la que se embarca el Mandatario la tarde de hoy y que lo llevará a Roma, al Vaticano y a Madrid.