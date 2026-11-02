Por primera vez en la historia, una organización chilena compite por el Óscar de la ópera

Los International Opera Awards, considerados los premios más importantes del mundo de la ópera, anunció sus nominados 2026 y, por primera vez, en la lista figura una organización chilena. Se trata de Fundación Ibáñez Atkinson, entidad sin fines de lucro que fue seleccionada en la categoría Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunities), la cual distingue iniciativas que abren el camino a artistas que enfrentan barreras para desarrollar su carrera.

La fundación fue nominada por su programa de perfeccionamiento para cantantes de ópera Ibáñez Atkinson Young Artist Program (FIA-YAP), el que realiza desde 2020 junto al Teatro Municipal de Santiago. FIA-YAP, por donde han pasado más de 15 cantantes chilenos, argentinos y uruguayos, es una de las primeras iniciativas de su tipo en Latinoamérica y permite a jóvenes talentos perfeccionarse con entrenadores de voz, actuación, lenguaje musical e idiomas, además de recibir asesoría permanente para tomar decisiones clave en sus carreras.

“En Sudamérica hay talento, pero faltan las oportunidades y los puentes para llegar a los grandes escenarios del mundo”, señala Andrés Rodríguez Spoerer, gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson, quien explica que algunas desventajas que enfrentan los cantantes son la distancia geográfica con los circuitos de la ópera en Europa y Estados Unidos, además de los elevados costos para audicionar y la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del ecosistema de la ópera. “FIA-YAP existe para derribar esas barreras y dar al talento las oportunidades que merece. Que hoy el mundo de la ópera ponga los ojos en un programa hecho en Chile es un reconocimiento para todos los que forman parte de esta iniciativa. Un orgullo para nosotros, pero también para nuestro país. Estamos demostrando que en Chile se puede formar talento capaz de competir en los mejores escenarios del mundo”, añade el ejecutivo.

La instrucción de los cantantes que forman parte de FIA-YAP está a cargo de destacados coaches vinculados a instituciones como la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Dutch National Opera de Amsterdam, la Volksoper Wien de Viena y la Houston Grand Opera, con las que la Fundación mantiene alianzas estratégicas. La formación se complementa con experiencia real sobre el escenario, mediante la participación de los artistas en producciones de las temporadas del Teatro Municipal de Santiago, tanto en roles principales como en calidad de covers.

Entre los egresados del programa FIA-YAP destacan la mezzosoprano Camila Aguilera, integrante del programa de jóvenes artistas de la Volksoper Wien; el barítono Ismael Correa, en el de la Dutch National Opera; y la soprano Camila Romero, semifinalista de la Laffont Competition de la Metropolitan Opera.

El sábado 21 de noviembre, en una ceremonia que se realizará en el icónico MusikTheater an der Wien de Austria, la organización presentará a los ganadores de sus distintas categorías. En Equal Opportunities, la Fundación competirá con teatros de Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos.

En la velada actuarán estrellas de la ópera internacional como Anastasia Bartoli, Carol García y Dave Monaco. La conducción, en tanto, estará a cargo del histórico rostro de la BBC, Petroc Trelawny, comentarista de eventos históricos como la Coronación del Rey Carlos III y presentador de las galas internacionales del Eurovision Choir y Eurovision Young Musicians.

Más información en www.operaawards.org.