Diputado Cuello anticipa salida de Rabat y acusa que su defensa se sustenta en “la mentira”

El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, es cuestión de tiempo, debido a la controversia por la firma de 56 decretos que permitieron rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con el diario La Tercera, el parlamentario sostuvo que la permanencia del secretario de Estado resulta insostenible y adelantó que la oposición presentará una acusación constitucional en su contra durante noviembre.

“El ministro Rabat va a tener que dejar su cargo en algún momento, esto es insostenible. Esto va a pasar mañana o la próxima semana, pero él va a salir de su cargo”, afirmó.

Cuello también descartó que el titular de Justicia pueda seguir siendo un interlocutor para la oposición, cuestionando tanto su actuación en la firma de los decretos como la defensa que ha realizado posteriormente.

“Desde mi punto de vista el ministro Rabat no es un interlocutor válido”, señaló.

El diputado profundizó sus críticas al asegurar que las relaciones políticas con el ministro se encuentran completamente deterioradas.

“Yo creo que están rotas las relaciones absolutamente con Rabat. Porque lo que él cometió fue grave, no reconoció el error y mantiene una defensa que se sustenta en base a la falsedad, que se sustenta en base a la mentira”, sostuvo.

A su juicio, esa situación impide mantener una relación de trabajo con el secretario de Estado. “Yo creo que eso sí es grave, porque eso daña cualquier tipo de relación”, agregó.

En paralelo, Cuello confirmó que la oposición trabaja en una acusación constitucional contra Rabat y aseguró que su presentación se concretará durante noviembre.

“No cabe otra alternativa que hacer valer esa responsabilidad. Creo que aquí no hay que dar una señal de impunidad, sobre todo si estamos hablando de graves delitos contra niños y niñas”, argumentó.

Respecto de los plazos, explicó que los jefes de bancada están coordinando la iniciativa, aunque advirtió que su preparación requiere revisar cuidadosamente los fundamentos jurídicos.

“Naturalmente que en una acusación constitucional no se puede actuar de la noche a la mañana. Requiere un estudio, requiere también hacer un intercambio de opinión respecto de las causales, los argumentos jurídicos, pero yo espero que esté lo antes posible”, indicó.

El parlamentario también manifestó confianza en que la acusación pueda recibir apoyo desde las bancadas que respaldan al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Hay diputados del oficialismo que han planteado derechamente que van a votar a favor de una acusación”, cerró.