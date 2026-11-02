Los conflictos de la seremi de Seguridad con Carabineros

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Comenzamos noviembre y, como cada lunes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Aquí Coquimbo, nuestro espacio semanal para mirar con atención lo que ocurre en nuestra región.

El año comienza a entrar en su recta final, pero la agenda noticiosa sigue tan activa como siempre. Y aquí seguimos atentos a los acontecimientos, buscando antecedentes, escuchando distintas voces y compartiendo historias que muchas veces pasan inadvertidas.

Como siempre, agradecemos a quienes nos leen cada semana, comparten nuestros contenidos y nos hacen llegar información, comentarios e inquietudes. Su participación es fundamental para seguir construyendo este espacio de periodismo regional.

¡Que tengan un excelente lunes y un gran comienzo de noviembre!

Gracias por acompañarnos una semana más. ¡Vamos con las noticias!

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quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. La autoridad encargada de coordinar la seguridad pública en la Región de Coquimbo tiene sus propios antecedentes de desencuentros con Carabineros. María José Duarte protagonizó dos episodios distintos que hasta ahora no habían trascendido públicamente. El primero se remonta a 2025, cuando todavía no era seremi y presentó un reclamo contra un subteniente, cuya revisión terminó con conclusiones desfavorables para ella y reveló un conflicto de carácter personal. El segundo ocurrió hace pocos días en la Sexta Comisaría de Las Compañías. Son dos historias que ponemos bajo la lupa y que abren interrogantes sobre la relación de la autoridad con la institución policial.

El primero se remonta a 2025, cuando todavía no era seremi y presentó un reclamo contra un subteniente, cuya revisión terminó con conclusiones desfavorables para ella y reveló un conflicto de carácter personal. El segundo ocurrió hace pocos días en la Sexta Comisaría de Las Compañías. Son dos historias que ponemos bajo la lupa y que abren interrogantes sobre la relación de la autoridad con la institución policial. Fue uno de los hombres de mayor confianza del exalcalde Marcelo Pereira y una figura clave de su administración en Coquimbo. Hoy, Juan Carlos Rojas suma un nuevo revés, pues la justicia laboral rechazó su demanda para revertir la destitución que enfrentó tras un sumario por irregularidades en pagos municipales. Mientras, las investigaciones penales relacionadas con la antigua administración porteña siguen sin resultados concretos conocidos, situación que contrasta con el avance de otras causas de alto impacto regional.

¿Cuánto conocemos realmente de la historia de nuestra región? Más allá de los relatos tradicionales, existen documentos que permiten reconstruir decisiones, acontecimientos y procesos que marcaron el desarrollo del territorio durante más de dos siglos. Un libro reúne parte de ese valioso patrimonio documental y nos invita a mirar el pasado de Coquimbo desde sus propias fuentes históricas. Se trata de una oportunidad para descubrir episodios, comprender nuestras raíces y acercarnos a una memoria regional que merece ser conocida y preservada.

Finalmente, te contamos que, en medio de tantas noticias complejas, también hay historias que merecen un espacio especial. Esta vez, las protagonistas son 25 vecinas de La Serena que decidieron transformar sus encuentros para tejer a crochet y formar una verdadera cadena de solidaridad. Durante varias semanas confeccionaron cerca de 50 mantas y pieceras destinadas a familias de sectores rurales que enfrentaron dificultades durante el último temporal. La entrega estuvo marcada por la emoción, los recuerdos y el agradecimiento. Una historia sencilla, pero que demuestra que la solidaridad no necesita grandes recursos, sino voluntad y ganas de ayudar.

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Los conflictos de la seremi de Seguridad con Carabineros

La relación entre la actual seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, María José Duarte Flores (militante del Partido Republicano), y Carabineros no es de las mejores. La autoridad registra al menos dos episodios que, aunque ocurrieron en circunstancias diferentes, abren interrogantes sobre su vínculo con la institución policial que hoy debe coordinar desde su cargo.

El primero se remonta a 2025, cuando Duarte presentó un reclamo formal contra el subteniente Sebastián Riedel Sepúlveda. Lo que comenzó como una denuncia contra el funcionario, terminó con un informe administrativo que no encontró faltas policiales y, por el contrario, formuló severos cuestionamientos hacia la propia denunciante.

Aquí Coquimbo tuvo acceso a un documento de una investigación administrativa interna de Carabineros que se originó a raíz del reclamo N.º 8413 de la Plataforma de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones realizado por Duarte.

Antecedentes recabados por este medio señalan que Duarte habría realizado esta denuncia por eventuales amenazas que sufrió por parte del subteniente. Las amenazas serían “funarla” y exhibir material o documentos clasificados sobre una causa que llevaba Duarte como abogada.

El reclamo que terminó cuestionando a la denunciante

De acuerdo con el documento, la relación entre Duarte y el subteniente Riedel comenzó en mayo de 2023, luego de un encuentro en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. Ambos mantuvieron posteriormente un vínculo mediante redes sociales y mensajería, que se extendió hasta abril de 2025.

Durante ese periodo, según el informe, Duarte gestionó contactos con autoridades y medios de comunicación en beneficio del funcionario, además de ofrecerle colaboración jurídica.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse y, cuando el funcionario expresó su decisión de distanciarse, Duarte habría continuado intentando contactarlo mediante llamadas, mensajes, correos electrónicos y encuentros presenciales. Según el documento, mensajes que también llegaban a la pareja del oficial.

La investigación estableció que no existían elementos objetivos para acreditar conductas indebidas o sancionables del subteniente y también determinó que no hubo utilización indebida del cargo, incumplimiento de deberes institucionales ni vulneración de normas de probidad.

Por el contrario, el informe sostiene que María José Duarte Flores “instrumentalizó los canales institucionales y judiciales con fines personales”. De ese modo, la investigación concluyó que la controversia correspondía al ámbito personal y no al funcionamiento institucional de Carabineros.

El documento añade un segundo resultado adverso para la presentación de Duarte, pues interpuso una denuncia ante la Fiscalía Local de La Serena en contra del carabinero, pero esta fue desestimada y no se inició investigación.

El control de identidad

Más de un año después del reclamo administrativo, y esta vez ejerciendo como seremi de Seguridad Pública, María José Duarte se vio involucrada en otro episodio con Carabineros. Los hechos ocurrieron la noche del jueves 22 de octubre de 2026, en la Sexta Comisaría de Las Compañías, en La Serena, y terminaron con versiones contrapuestas sobre el comportamiento de la autoridad y del personal policial.

Según antecedentes recabados por este medio, Duarte llegó cerca de las 21:30 horas hasta la unidad policial para participar en un operativo al que habría sido convocada. Sin embargo, al arribar se encontró con que no había oficiales de mayor rango presentes y fue recibida por un sargento, quien le habría informado que no existía un operativo programado, pero sí una formación policial prevista para las 22:00 horas.

La ausencia de oficiales es uno de los aspectos que generó molestia en el entorno de la autoridad, desde donde se sostiene que esta situación se habría vuelto recurrente en actividades de coordinación policial. Según esta versión, por la naturaleza del cargo que ejerce Duarte, debiera existir una contraparte de mayor jerarquía, considerando que la seremi representa al Ministerio de Seguridad Pública en la región.

Mientras aguardaban en la guardia de la comisaría, se produjo una situación que habría desencadenado el conflicto.

De acuerdo con la versión conocida por este medio, una mujer ingresó a la comisaría muy angustiada, manifestando haber sido víctima de una agresión. La afectada habría señalado que previamente solicitó la presencia de Carabineros, pero que, al no recibir respuesta, decidió concurrir personalmente hasta la unidad policial para denunciar lo ocurrido.

Según este relato, cuando la mujer solicitó que se recibiera su denuncia, el personal de guardia le habría indicado que debía esperar, argumentando que los funcionarios se encontraban ocupados en otro procedimiento.

Fue entonces cuando Duarte intervino, solicitando que se atendiera a la mujer debido al estado emocional en que se encontraba.

Los antecedentes conocidos señalan que la autoridad habría cuestionado la falta de atención inmediata, considerando que en el lugar había varios funcionarios policiales. En medio de la discusión, el sargento de guardia habría justificado la demora señalando, en voz alta, que estaban atendiendo un procedimiento por un presunto delito de violación.

Este último episodio habría generado una nueva reacción de Duarte, quien cuestionó que se hiciera referencia de esa manera a un procedimiento de carácter sensible, considerando las obligaciones de resguardo y protección que deben existir respecto de las víctimas de delitos sexuales.

Tras el intercambio, la seremi habría solicitado a uno de sus acompañantes comunicarse con el jefe de zona de Carabineros, para poner en conocimiento de la superioridad lo ocurrido, y decidió retirarse de la unidad policial.

Según la versión entregada desde el entorno de la autoridad, cuando Duarte ya había salido de la comisaría, el mismo sargento habría ido tras ella para solicitarle su cédula de identidad, con la intención de efectuar un control de identidad, pese a que previamente había sido informado de su condición de seremi de Seguridad Pública.

Los antecedentes conocidos por este medio dan cuenta de que, después del incidente, se abrió un sumario interno en Carabineros.

Mientras realizábamos la nota y conseguíamos datos con funcionarios de la institución de Carabineros y de la Seremi de Seguridad Pública, nos contactaron desde la Subsecretaría de Seguridad Pública para conocer detalles de esta nota, pero prefirieron no referirse al caso. La seremi Duarte también se excusó de dar su versión para este artículo.

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Exjefe de gabinete de Coquimbo y hombre fuerte de exalcalde Pereira pierde juicio laboral

Fue uno de los hombres de mayor confianza del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y una figura clave de su administración. Juan Carlos Rojas Pizarro, quien ejerció como jefe de gabinete durante la gestión del exjefe comunal, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena rechazara íntegramente la demanda con la que buscaba revertir su destitución del municipio.

La sentencia, dictada el pasado 22 de octubre por el juez Cristian Rodrigo Álvarez Mercado, descartó que se hubiera acreditado una vulneración de los derechos fundamentales alegados por Rojas, quien había sido separado de sus funciones tras un sumario administrativo originado por observaciones formuladas por la Contraloría Regional de Coquimbo.

El fallo vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos a la administración de Marcelo Pereira, marcada por investigaciones administrativas, observaciones sobre recursos millonarios gastados y acciones judiciales por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

Sin embargo, existe una arista que continúa generando interrogantes: el avance de las investigaciones penales relacionadas con hechos ocurridos durante aquella gestión municipal.

Fuentes de la Municipalidad de Coquimbo señalan que, pese a los años transcurridos desde las primeras denuncias y querellas, hasta ahora no se conocen resultados concretos de estas investigaciones, que se mantienen bajo la competencia del Ministerio Público.

La situación contrasta con lo ocurrido en otras causas de alto impacto regional. En el denominado Papaya Gate, la Fiscalía avanzó durante septiembre de este año con nuevas formalizaciones y reformalizaciones por presunto fraude al fisco. En tanto, la investigación por el millonario fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena ya registra condenas que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones durante octubre.

Los pagos cuestionados por Contraloría

En el caso de Juan Carlos Rojas, los antecedentes se remontan a 2020, cuando ejercía como funcionario de planta de la Municipalidad de Coquimbo y, paralelamente, mantenía un contrato a honorarios asociado al programa municipal Promoción de la Confianza en la Ciudadanía.

Dicho contrato contemplaba pagos mensuales brutos de $1.888.889 por labores de asesoría en participación ciudadana, que supuestamente se desarrollaban fuera de su jornada laboral habitual.

Sin embargo, una auditoría de Contraloría cuestionó pagos por $6.743.332, correspondientes al período comprendido entre enero y mayo de 2020, debido a que las labores contratadas no estaban debidamente acreditadas o justificadas.

Aunque Rojas restituyó los recursos antes de que se formularan cargos administrativos, aquello no impidió que continuara el procedimiento disciplinario.

Uno de los antecedentes consignados en la sentencia es que el propio exjefe de gabinete reconoció durante el sumario que el contrato adicional le había sido ofrecido para compensar una disminución de sus ingresos al incorporarse a la planta municipal.

La investigación administrativa, derivada de los informes N.º 9 y N.º 917 de Contraloría, ambos de 2021, involucró a 12 funcionarios, quienes recibieron sanciones diferenciadas. Dos terminaron destituidos, entre ellos Rojas.

En su caso, también se formuló un cargo relacionado con haber utilizado su posición jerárquica para obtener bonos o mejoras remunerativas en beneficio de determinados funcionarios.

La destitución fue formalizada en septiembre de 2024, mientras que su recurso de reposición fue rechazado en julio de 2025.

Las causas penales que siguen bajo la lupa

Más allá del resultado del juicio laboral, el caso se inserta en un escenario judicial de mayor alcance.

En agosto de 2021, la Municipalidad de Coquimbo, encabezada por el alcalde Ali Manouchehri, presentó una querella criminal por eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, relacionados con presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Marcelo Pereira.

Posteriormente, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado también presentó una querella por fraude al fisco y otros eventuales delitos que pudieran acreditarse durante la investigación.

Tribunal rechazó demanda del exjefe de gabinete

En cuanto al fallo laboral, Rojas había argumentado que su destitución vulneraba garantías constitucionales relacionadas con la igualdad, la no discriminación y la libertad de trabajo, solicitando dejar sin efecto la medida disciplinaria y obtener su reincorporación.

No obstante, el tribunal concluyó que no existían antecedentes suficientes para acreditar la vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia también consideró que las sanciones aplicadas a los funcionarios investigados respondieron a criterios objetivos, entre ellos las responsabilidades de cada involucrado, su posición jerárquica y la cuantía de los recursos cuestionados.

Asimismo, el magistrado precisó que la acción de tutela laboral no constituye una instancia destinada a revisar íntegramente la legalidad de un sumario administrativo, sino a determinar si existió una afectación de derechos fundamentales.

De esta manera, el exjefe de gabinete de Marcelo Pereira no logró revertir su destitución mediante esta acción judicial.

El pronunciamiento, sin embargo, corresponde exclusivamente al ámbito laboral y no determina responsabilidades penales.

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Libro recorre más de dos siglos de documentos históricos fundamentales de la Región de Coquimbo

“Don Juan de Rojas Carabantes, vecino de la ciudad de La Serena, dice que está perpetuado y casado en dicha ciudad, con muchos hijos, y para poder sustentar su numerosa familia necesita de dos mil cuadras de tierra en términos de la dicha ciudad”, señala un archivo del 23 de diciembre de 1690 titulado “Sobre merced de tierras en Coquimbo”, el cual abre la sección “Documentos” del libro Fuentes para la historia de la región de Coquimbo. Vol. I, de los investigadores Octavio Lagos-Flores, María Eugenia Mena Concha y Carolina Miranda González.

Publicado por Pampa Negra Ediciones en su colección Acervos, orientada a la divulgación de archivos y fuentes documentales, el libro reúne una selección de documentos que transcurren durante cerca de dos siglos, desde la sociedad colonial hasta la república de mediados del siglo XIX, dando cuenta de la vida cotidiana, así como de las tensiones y procesos políticos, sociales y económicos experimentados por los habitantes de esta región. Los documentos transcritos y publicados son resguardados por el Archivo Nacional Histórico de Chile.

Con el financiamiento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2026, el volumen describe, por ejemplo, el arribo de la viruela al puerto de Coquimbo, los ataques de piratas en La Serena, la solicitud de un grupo de mujeres para no ser expulsadas de un mineral, la lucha de un hombre por recuperar la libertad de su esposa esclavizada en Illapel y el juicio por el maltrato de unos indios, entre otros.

Como explican sus autores, el libro nace de la necesidad de ampliar el universo de fuentes primarias, ya que, en una región con una historia tan profunda, “nos llamaba la atención el limitado número de documentos transcritos existentes”. Esto es importante, pues la escritura colonial es de muy difícil lectura, lo que ha limitado el acceso a estas fuentes.

Una investigación preocupada de la representación de la diversidad

La selección de documentos consideró relatos que evidencian la vida cotidiana de los diversos habitantes del territorio, incluyendo pueblos indígenas, autoridades, comerciantes, mujeres trabajadoras, migrantes, entre otros, y aborda relaciones económicas, situaciones sanitarias, flujos administrativos y políticos que fueron seleccionados entre 4.956 volúmenes procedentes de la Región de Coquimbo, producidos entre 1579 y 2011.

Esta preocupación, detallan, “se alinea con la necesidad de escuchar otras voces que existen en el registro histórico, pero que no han sido relevadas por la historiografía local, la que ha preferido enfocar sus esfuerzos en algunos hombres notables e hitos bélicos, de los que hemos preferido alejarnos en favor de hacer un aporte a una historiografía más inclusiva”.

Así, el equipo de trabajo realizó una labor de revisión de siglos de acervo que han viajado los casi 500 kilómetros que separan las ciudades principales de la Región de Coquimbo de Santiago, con la obligación de depositar sus testimonios históricos en el centro, en la capital.

El jueves 5 de noviembre será una jornada de doble lanzamiento. El primero acontecerá a las 11:00 hrs. en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en Juan de Dios Melgarejo 1086, Coquimbo. La presentación estará a cargo de los autores y de Marco Gianatti.

Luego, durante esa misma jornada, será el turno de La Serena. La cita es a las 16:00 hrs. en el Museo Histórico Gabriel González Videla, ubicado en Juan Antonio Matta 495. Acompañará a los autores en la presentación, Rodrigo Iribarren.

Posteriormente será el turno de la comuna de El Elqui y también de Santiago, cuyas fechas serán informadas prontamente.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central sede región de Coquimbo realizó presentación del libro “El segundo principio” del destacado científico Eric Goles

El MBA en Gestión de Negocios de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, realizó un encuentro cultural y científico con el destacado matemático, escritor y divulgador científico chileno, Premio Nacional de Ciencias Exactas, Eric Goles, quien presentó su libro “El segundo principio”. En esta obra, el autor entrelaza ciencia, memoria y literatura para recorrer distintos momentos de su vida, reflexionando sobre el paso del tiempo y las experiencias que marcan la existencia humana.

En un panel integrado por el vicedecano de FEGOC, Yerko Cortés, y el director de la carrera de Ingeniería Comercial, Juan Rojas, Goles ofreció una mirada personal y profunda. Durante la actividad, invitó a explorar los vínculos entre la ciencia y la literatura, compartiendo reflexiones sobre las complejidades de la vida y la naturaleza humana.

La instancia permitió acercar a la comunidad regional a la trayectoria intelectual y literaria de uno de los científicos más destacados del país, generando un valioso espacio de conversación y difusión del conocimiento.

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Tejieron solidaridad: vecinas de La Serena confeccionaron cerca de 50 mantas para familias afectadas por el temporal

Con lanas de distintos colores, agujas de crochet y muchas ganas de ayudar, un grupo de 25 vecinas de La Serena transformó sus encuentros semanales en una iniciativa solidaria que llevó abrigo y alegría a familias del sector rural de Cajón del Romero, una de las zonas que enfrentó dificultades durante el último temporal.

La historia comenzó a mediados de agosto, cuando la Delegación Municipal de La Pampa convocó a mujeres interesadas en confeccionar mantas y pieceras para personas que necesitaran apoyo. La invitación tuvo una positiva respuesta y, durante más de un mes, las participantes se reunieron cada viernes para tejer pequeños cuadros de lana de 20 por 20 centímetros.

Cada pieza fue elaborada a mano y posteriormente unida para formar las mantas. El resultado fue la confección de cerca de 50 piezas de abrigo, además de nueve gorros y cojines, que fueron entregados a vecinos del sector Bosque de María, en Cajón del Romero.

“Hacer un cuadro demora como una hora más o menos, lo que más tarda es unirlos todos y también el bordado final. Quedamos muy satisfechas y las entregamos con mucho cariño”, relató Iris Santander, una de las vecinas que participó en la iniciativa.

La jornada de entrega se convirtió en un emotivo encuentro entre las tejedoras y los habitantes del sector rural.

Los vecinos organizaron una convivencia para recibir a las visitantes, compartiendo té, mate, churrascas, queques caseros y queso de cabra, en una actividad marcada por el agradecimiento y la cercanía.

Para varios de los beneficiarios, las mantas no solo significaron una ayuda para enfrentar el frío, sino también un vínculo con recuerdos de su infancia.

“Este obsequio para nosotros nos recuerda nuestros padres que antiguamente también hacían esto, nos tapaban con estas mantas. Estamos muy contentos, vamos a recordar siempre a La Pampa”, expresó María Contreras, una de las vecinas que recibió los tejidos.

La coordinación entre las delegaciones municipales de La Pampa y Rural permitió que los tejidos llegaran a una comunidad que había enfrentado momentos complejos durante el temporal, cuando algunos sectores quedaron aislados.

La delegada municipal de La Pampa, María Soledad Rojas, destacó que la iniciativa también permitió consolidar un espacio permanente de encuentro entre las participantes.

“Después de esto, ellas ahora son un grupo consolidado en La Pampa que se junta todos los viernes a compartir y a tejer los sueños para otras personas, porque cada manta fue pensada en entregar amor a otros”, señaló.

Por su parte, el delegado municipal rural, Manuel Barraza, valoró la conexión que se generó entre las vecinas de ambos sectores.

“Hubo una conexión muy bonita tanto del sector urbano como rural; esa es la idea: ser una sola familia. Debiera repetirse esto con otros sectores”, cerró.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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