Herrera por caída de Kast: “Si el Presidente no es capaz de conducir al país, nada va a estar bien”

La fuerte caída en las encuestas del Presidente José Antonio Kast encendió las alertas sobre su capacidad de conducción política. Para el filósofo y analista político Hugo Herrera, el deterioro de la figura presidencial representa un problema que trasciende al Gobierno y afecta al funcionamiento del sistema político chileno.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales abordó los resultados de los últimos sondeos, marcados por el impacto de la controversia sobre las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores, homicidas y condenados por violaciones a los derechos humanos.

La encuesta Pulso Ciudadano situó la aprobación de Kast en 22,1%, su nivel más bajo, mientras la desaprobación llegó a 67,5%. Además, un 61,2% de los consultados declaró tener poca o ninguna confianza en el mandatario y un 71,7% evaluó negativamente el manejo gubernamental de las rebajas de condenas. En paralelo, Cadem mostró que un 70% estaba en desacuerdo con la decisión de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo. Criteria, en tanto, registró una aprobación presidencial de 25%, una desaprobación de 65% y un 54% de encuestados decepcionados con la administración.

Frente a este escenario, Herrera planteó que la centralidad de la Presidencia en el diseño institucional chileno hace especialmente preocupante el debilitamiento del Mandatario.

“Chile tiene una virtud y un defecto en su diseño político, que es el de Diego Portales, digamos, eso no ha cambiado desde esa época. Que si Chile tiene un presidente de la República respetado, como decía el propio Kast, todo va a estar bien”, señaló.

Sin embargo, advirtió que ese mismo diseño puede convertirse en una dificultad cuando el jefe de Estado pierde capacidad de conducción. “Pero si el presidente de la República no es capaz de conducir al país, nada va a estar bien”, afirmó.

El filósofo sostuvo que corresponde a los equipos gubernamentales y a los partidos oficialistas abordar el problema con franqueza, identificando las áreas en las que Kast necesita apoyo.

“Entonces, es una tarea urgente de los equipos de gobierno, de los partidos de gobierno, de los leales al presidente, de los más leales incluso, decirle presidente, usted para esto no es bueno, pero tratemos de buscar aquello para lo que usted es bueno”, expresó.

A su juicio, el objetivo debe ser que el mandatario pueda ejercer adecuadamente las responsabilidades de su cargo, evitando que las dificultades actuales se profundicen. “Porque si no lo puede desempeñar, estamos cuesta abajo en la quebrada, digamos”, añadió.

Herrera también recalcó que su preocupación no responde únicamente al desempeño particular de Kast, sino a la relevancia institucional de quien ocupa La Moneda.

“La figura del presidente de la República, sea Perico los Palotes, sea Michel Bachelet, sea Gabriel Boric, o sea Antonio Kast, la figura del presidente de la República en Chile es intangible. Si tú la tocas, tú destruyes el sistema político”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, insistió en la gravedad de la pérdida de respaldo presidencial. “Entonces, por lo mismo, es tan grave que esté haciendo agua de manera tan importante, lo digo desde la más profunda lealtad con el sistema político”, afirmó.

El académico llamó a realizar una evaluación profunda de las capacidades del mandatario y a distribuir responsabilidades entre otras figuras del oficialismo que puedan fortalecer la conducción del Ejecutivo.

En particular, planteó la necesidad de identificar las tareas en las que Kast presenta mayores dificultades y aquellas que podrían asumir ministros, alcaldes u otras autoridades con mejores condiciones para desempeñarlas.

“Es urgente decirle eso al Presidente y hacer un análisis en profundidad para qué no es bueno a esta altura y para qué roles debiera desempeñarse y en cuáles dejarle a ciertos ministros, a ciertos alcaldes, a ciertas figuras que se desempeñen bien en ese ámbito para que puedan complementarle el juego y permitirle llevar a cabo la enorme tarea que todavía tiene por delante por estos tres años y tanto que le quedan”, cerró.