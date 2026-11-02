Contraloría investiga contratos de empresa de alcaldesa Rossat

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¡Buen día, lectoras y lectores de Aquí Valparaíso! ¿Cómo les trata la primavera? Antes de pasar a las noticias les dejo un aviso: este jueves, a las 12:30 hrs., Senapred y la Seremi de Educación realizarán un simulacro de sismo y tsunami para comunidades educativas en 37 comunas de la región (en Rapa Nui será el 10 de noviembre). Hasta la semana pasada, al menos 999 establecimientos se habían anotado para participar en este ejercicio, que cierra sus inscripciones hoy a las 18:00.

En esta edición:

Contraloría investiga los contratos entre organismos públicos y Protec Chile, empresa de seguridad de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, luego de que Aquí Valparaíso revelara 87 operaciones posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, que prohíbe ese tipo de transacciones. Tres instituciones ya terminaron sus contratos, mientras que el Servicio de Salud Aconcagua emitió una nueva orden de compra, pese a la restricción.

luego de que revelara 87 operaciones posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, que prohíbe ese tipo de transacciones. Tres instituciones ya terminaron sus contratos, mientras que el Servicio de Salud Aconcagua emitió una nueva orden de compra, pese a la restricción. La Corte de Apelaciones de Valparaíso pidió un informe a la ministra Rosa Aguirre luego de conocerse que una exasistente trabajó durante 17 años para ella redactando sus proyectos de sentencias . El tribunal podría abrir un sumario e incluso pedir a la Corte Suprema iniciar un proceso de remoción. Aquí Valparaíso accedió a los correos entre la magistrada y la abogada. Como dijo una fuente: “ Uno nunca deja de sorprenderse “.

. El tribunal podría abrir un sumario e incluso pedir a la Corte Suprema iniciar un proceso de remoción. accedió a entre la magistrada y la abogada. Como dijo una fuente: “ “. Puerto de Ideas Valparaíso 2026 se realizará entre el 6 y el 8 de noviembre con más de 50 invitados y 40 actividades sobre literatura, ciencia, filosofía y artes. La programación incluye a Juan Luis Arsuaga, Éric Sadin, Alejandro Zambra, Agustina Bazterrica y Mircea Cărtărescu, e invita a pensar qué nos hace humanos frente al avance de la IA.

con más de 50 invitados y 40 actividades sobre literatura, ciencia, filosofía y artes. La programación incluye a Juan Luis Arsuaga, Éric Sadin, Alejandro Zambra, Agustina Bazterrica y Mircea Cărtărescu, e invita a pensar qué nos hace humanos frente al avance de la IA. De los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de pena, 33 han sido identificados públicamente y 18 corresponden a la Región de Valparaíso . Los casos se concentran principalmente en Los Andes, Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio.

que recibieron rebajas de pena, 33 han sido identificados públicamente y . Los casos se concentran principalmente en Los Andes, Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. El Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027 proyecta 200 kilómetros de cortafuegos en la Región de Valparaíso, más del doble de los 96,5 km contemplados inicialmente para la temporada anterior. El despliegue aéreo se mantendría en diez aeronaves.

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Contraloría investiga contratos entre empresa de alcaldesa de Hijuelas y servicios públicos

La Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación para esclarecer la legalidad de los contratos suscritos entre la empresa Protec Chile, de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (IND/ex-UDI), y los organismos públicos que contrataron sus servicios de seguridad. Lo anterior, luego de que Aquí Valparaíso diera a conocer que la jefa comunal había realizado 501 negocios con el Estado desde el 2021, cuando asumió como concejala, y que 87 de ellos infringen la nueva ley de Seguridad Privada.

En consecuencia, tres instituciones –el Registro Civil, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio de Salud Aconcagua (SSA)– terminaron anticipadamente sus contratos con Protec Chile, considerando que la norma, que entró en vigencia en 2025, les prohíbe contratar guardias o sistemas de alarmas a empresas de propiedad o con participación de autoridades públicas.

De esta manera, “la CGR se constituyó la semana pasada (19-23 de octubre) en el municipio atendidas las denuncias ingresadas. Adicionalmente, se evalúan otras acciones de fiscalización”, informó la institución, que podría instruir, en adelante, una auditoría o sumario. En esa línea, Contraloría podría volver a constituirse en el municipio –que no entregó declaraciones al respecto– y también en los servicios públicos que contrataron a Protec.

Una de las denuncias ingresadas (revísala aquí) fue la del diputado de la Región de Valparaíso, Nelson Venegas (PS), quien solicitó a Contraloría iniciar una investigación respecto de los antecedentes ventilados por este medio, “además de información proporcionada por los concejales Gladys Verdugo y Aroldo Vargas, que dan cuenta de eventuales irregularidades en contratos suscritos entre organismos públicos y la empresa Protec Chile SpA”, dice la denuncia. El 9 de octubre, la contralora regional de Valparaíso, María Soledad Pérez, que lidera la indagatoria, recibirá a los denunciantes.

El SSA también derivó antecedentes a la Contraloría. Específicamente, los contratos que había firmado con la empresa de Rossat antes de que entrara en vigencia la ley. Sin embargo, luego de informar esta decisión a Aquí Valparaíso, el 27 de octubre el Servicio emitió una nueva orden de compra a Protec (para el Hospital San Juan de Dios de Los Andes), que ya fue aceptada por la empresa, reportó la plataforma EstadoClaro. Consultado el SSA sobre esta compra, teniendo en cuenta que rige una ley que lo prohíbe, no emitió respuesta alguna.

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Correos muestran cómo ministra instruía redacción de proyectos de sentencias

El jueves pasado se dio a conocer el contenido de una demanda presentada por la abogada Damaris Silva en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre. En ella, Silva expuso que durante 17 años trabajó de forma particular para la magistrada en la redacción de sus proyectos de sentencias, y que por esa labor recibía una remuneración mensual de $300.000. Cuando le pidió un aumento de sueldo, Aguirre se negó y entonces Silva la demandó.

Según La Tercera, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial: la ministra pagó $17 millones a Silva, lo cual fue formalizado ante notario, y la causa fue archivada. Aquí Valparaíso accedió a la demanda y a los correos electrónicos en los que la jueza le daba instrucciones a Silva y ella respondía informando que había redactado fallos.

Por qué es relevante. El Código Orgánico de Tribunales establece que son los jueces quienes deben redactar las sentencias. A raíz de la publicación, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió un informe a Aguirre, a partir del cual podría decidir si instruir un sumario o archivar el caso por falta de antecedentes.

¿Qué decían los emails? Textualmente, el 4 de abril de 2022, Aguirre escribió a Silva: “Damaris, aqui va todo lo de la causa de familia, hay que revocar”. El 10 de diciembre de 2023: “TE REENVÍO ANTECEDENTES DE RECURSO DE NULIDAD PENAL ROL 2844- 2023. CAUSAL 373 B ) HAY QUE RECHAZAR”. Por su parte, Silva también respondía, informando la redacción de fallos. El 14 de octubre de 2025 escribió: “Hola Rosita le envío los dos fallos pendientes. El de 4 recursos tengo la duda respecto del recurso de apelación, pero igual le redacte algo para rechazar. Esta sintético” (SIC).

Revisa todos los correos en este enlace.

Un mensaje de la PUCV

Nuevo edificio del Instituto de Geografía PUCV potenciará la investigación y la formación de profesionales

La construcción, distribuida en siete niveles, forma parte de los 20.000 m² habilitados por la Universidad durante 2026 en la Región de Valparaíso.

Con el propósito de seguir impulsando la excelencia académica, la investigación de frontera y el bienestar de su comunidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) inauguró oficialmente el nuevo edificio del Instituto de Geografía. Esta obra concreta un anhelo de más de cinco décadas y se suma al histórico proceso de modernización y expansión de la infraestructura física impulsado por la casa de estudios.

El inmueble cuenta con más de 3.200 m² distribuidos en siete niveles, una inversión cercana a los 6 millones de dólares y más de 15 laboratorios especializados, además de salas de clases, auditorio y espacios de encuentro.

La iniciativa forma parte de un proceso de renovación institucional que durante este año suma tres nuevas edificaciones y cerca de 20 mil metros cuadrados habilitados. Su puesta en marcha fortalece la formación, la investigación aplicada y la contribución de la Geografía a los desafíos territoriales y ambientales del país.

Más información AQUÍ

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Puerto de Ideas invita a pensar qué nos hace humanos frente al avance de la IA

Este fin de semana se realizará una nueva edición del Festival Puerto de Ideas en Valparaíso. En esta oportunidad, y bajo el lema “Un momento singular de la experiencia humana”, el encuentro reunirá a más de 50 invitadas e invitados –escritores, científicos, filósofos y artistas de distintos países–, quienes abordarán, en sus respectivas charlas y actividades, temas vinculados con la evolución, la tecnología, la literatura, la memoria y las artes.

Los expositores “nos van a tratar de dar respuestas a las grandes preguntas que surgen en este momento, porque la inteligencia artificial (IA) es este maremoto que se nos viene, pero en realidad las capacidades y los ámbitos que puede ocupar son específicos. Quisimos hablar de todo aquello que es del Homo sapiens, del ser humano, y que no es reemplazable por una máquina, que no se puede robotizar tan fácilmente y tan rápidamente. Quisimos entender más de la IA, así que estamos un poco en eso”, explicó la presidenta de Puerto de Ideas, Chantal Signorio, a radio Stella Maris.

La inauguración estará a cargo del paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga, quien ofrecerá la conferencia “Las raíces del mal”, dedicada a analizar la violencia desde la evolución humana, el 6 de noviembre a las 18:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. Ese mismo día, el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga participará en “El tango de la memoria”, espectáculo que combinará neurociencia, música y danza en el Centro de Extensión Duoc UC.

La programación internacional incluye además al filósofo francés Éric Sadin, conocido por sus investigaciones y críticas sobre el impacto social y político de las tecnologías digitales. En literatura participarán Alejandro Zambra, Agustina Bazterrica, Martín Kohan, Mircea Cărtărescu y Olivier Guez, mientras que las humanidades estarán representadas, entre otros, por el filósofo belga Pascal Chabot, el historiador estadounidense Matthew L. Jones y el filósofo italiano Pietro del Soldà.

El encuentro también contempla actividades vinculadas directamente con Valparaíso. Entre ellas estará la exposición colectiva Valparaíso 1839-2026: fotografías, tiempos y fragmentos, que reúne fotografías, postales y documentos de la Biblioteca Nacional y los Archivos UDP, muestra que recorre casi dos siglos de representaciones visuales de la ciudad. Además, Christian Sundt y la Premio Nacional de Artes Musicales, Miryam Singer, presentarán “Las voces del viento”, una conferencia musical dedicada al histórico órgano de la Iglesia Anglicana de Valparaíso.

La programación artística incluirá también Ars Natura, una performance de la compositora francesa Annabelle Playe, que combina música electrónica, video y luces. El festival mantendrá, además, sus cafés filosóficos, entre ellos “Artesanía narrativa sobre vidas ajenas”, dirigido por el periodista Óscar Contardo, que abordará la escritura de crónica y ensayo frente al desarrollo de la inteligencia artificial generativa.

Las inscripciones, entradas y programación completa están disponibles en el sitio de Puerto de Ideas.

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Los 18 condenados por delitos sexuales que recibieron rebajas de pena en Valparaíso

Desde que se dio a conocer que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otorgó 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores, La Moneda está enfrascada en una crisis que –por el momento– parece no tener salida.

Pese a que el viernes informó la renuncia del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien habría firmado 10 de los decretos, la oposición insistirá en la acusación constitucional en contra del ministro Fernando Rabat, que ha sido “blindado” por el mandatario, aun cuando parlamentarios oficialistas también han pedido su salida.

Más allá de la crisis política, en Aquí Valparaíso nos pareció relevante dar a conocer el listado, por ahora conocido, de los 18 presos que recibieron los beneficios en la región y que fue difundido por La Estrella de Valparaíso luego que Bío Bío identificara a 33 de los 56. En nuestra zona, cinco casos se concentran en Los Andes, cuatro en Viña del Mar, tres en Valparaíso, tres en San Antonio, dos en Quillota y uno en San Felipe. Revísalos a continuación:

Listado de los 18 presos beneficiados en la Región de Valparaíso

Luis Hernández Paredes, condenado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico, quien obtuvo una rebaja de pena de 24 meses. Maiker Isaac Villarroel Leiva, condenado por violación a menor de 14 años, con cinco meses de reducción. Eduardo Alberto Escobar Herrera, condenado a 10 años y un día por abuso sexual contra menor de 14 años, con 12 meses y 18 días de reducción. Waldo Gómez Mondaca, condenado a seis años por abuso sexual, con 21 meses de reducción. Juan Carlos Castillo Pereira, condenado a cinco años por abuso sexual reiterado de menor de 15 años, con 10 meses de reducción. Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar, condenado por violación, con ocho meses de reducción. Patricio Esteban Echeverría Rodríguez, condenado a 15 años por violación reiterada y abuso sexual, con 30 meses de reducción. Juan Osvaldo Aceval Véliz, condenado a 12 años por abuso sexual de menor de edad y a otros 540 días por abuso sexual, quien recibió una rebaja de 27 meses. Héctor Remigio Orellana Araya, condenado a 10 años por violación de menor de 14 años, beneficiado con 18 meses de reducción. José Jaime Silva Olivares, condenado a cinco años y un día por abuso sexual impropio reiterado, con nueve meses de reducción. Patricio Alberto Arancibia Farfán, condenados a cinco años por violación reiterada de menor de 14 años y beneficiado con nueve meses de reducción. Jordan Ignacio Celedón Villalba, condenado a cinco años por violación reiterada de menor de 14 años y beneficiado con nueve meses de reducción. Roberto Hernán Correa Catalán, condenado a seis años por abuso sexual y tres años por violación, con 16 meses de reducción. Jeison Emerson Palacios Cabrera, condenado a cinco años por delitos sexuales, con nueve meses de reducción. Daniel Hernán Jiménez González, condenado a ocho años por abuso sexual impropio, con 18 meses de reducción. Domingo Hernán Astudillo Chacana, condenado a 17 años por abuso sexual impropio y violación de menor de 14 años, con 31 meses de reducción. Patricio Alejandro Ramírez Osorio, condenado a cinco años y un día por abuso sexual de menor de 14 años, con 10 meses de reducción. Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, condenado a 15 años por violación y abuso sexual de menor de 14 años, cuya pena fue reducida en 30 meses.

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Valparaíso duplicará meta de cortafuegos para enfrentar temporada de incendios forestales

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó la semana pasada el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, iniciativa que contempla el despliegue de recursos humanos y operativos para fortalecer la prevención, detección temprana y combate de siniestros en el país. A nivel nacional, este contará con 319 brigadas y 77 aeronaves de Conaf, y con 338 brigadas y 56 aeronaves de empresas forestales.

Según había adelantado la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el 7 de septiembre, el plan también contempla obras de cortafuegos: “Conaf y el MOP se van a hacer cargo de tener la cobertura de 200 kilómetros para cortafuegos. Y Conaf nos presentó la brecha de cuánto es lo que faltaría para cubrir para tener una protección óptima. Esa tarea les corresponderá a los municipios y al sector privado. Estamos hablando de más de mil que falta cubrir para tener las ciudades protegidas”, informó el delegado Manuel Millones.

Lo anterior significa duplicar los kilómetros de cortafuegos proyectados en la temporada anterior (2025-2026). El año pasado, el MOP fijó como meta inicial 96,5 kilómetros. La diferencia equivale a 103,5 kilómetros adicionales, un aumento cercano al 107%.

En materia de combate, en cambio, el despliegue aéreo proyectado se mantiene. La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, dijo que los recursos consideran a “520 combatientes, los que conformarían 30 brigadas distribuidas en la región. Además, tendríamos seis aviones; de ellos tres serían dromedarios y tres Air Tractor. Junto con ello, sumaríamos cuatro helicópteros distribuidos entre Olmué, Santo Domingo y Rodelillo, diez camiones aljibe, seis PC CODE (camionetas especializadas) y dos skidder (tractores)”.

Baja el número de brigadas. En el lanzamiento del plan anterior 2025-2026, también se anunciaron diez aeronaves –seis aviones y cuatro helicópteros–, diez camiones aljibe y dos skidder, pero el número de brigadas fue mayor: 34, a diferencia de las 30 contempladas para esta temporada 2026-2027.

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