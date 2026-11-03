FIDOCS 30 presenta programación aniversario: ocho días para verlo mejor del cine de lo real

A tres décadas de su primera edición, FIDOCS celebra su historia y rinde homenaje a su fundador, Patricio Guzmán, con una nueva versión que vuelve al centro de Santiago con lo mejor del cine de lo real. Del 12 al 19 de noviembre, el Festival invita a un circuito caminable por sus cuatro sedes principales: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y Sala de Cine, Centro de Extensión UC.

Este año, la programación reúne las últimas obras de cineastas consagrados, como el ucraniano Sergei Loznitsa con ‘Imperium’, una radiografía a partir de archivos de la Unión Soviética de principios de los setenta, que revela las contradicciones detrás de la imagen de unidad proyectada por el Estado; el francés Bruno Dumont con ‘Les roches rouges’ un documental híbrido sobre las aventuras de una pandilla de niños en la Costa Azul; y el argentino Mariano Llinás con ‘Biografía de Jorge Luis Borges’, un documental monumental estrenado en Venecia.

A estos títulos se suma ‘Rehearsals for a Revolution’ de la directora iraní Pegah Ahangarani, premiado como Mejor Documental en Cannes 2026 y representante británica a los Oscar; todo junto a una selección de películas que se han estrenado en los principales festivales del mundo.

En este aniversario, el director artístico del Festival, Martín Castillo, reflexiona: “A 30 años de la fundación de FIDOCS, la programación está atravesada por la memoria y por la persistencia del cine de lo real como herramienta para pensar el presente. Es un recorrido que vuelve sobre territorios, archivos y resistencias para poder avanzar: mirar atrás para encontrar las herramientas y seguir imaginando el futuro. En un mundo cada vez más saturado de imágenes artificiales, creemos en el valor de un cine que nos acerca a la experiencia humana, a sus contradicciones y a su capacidad de transformar la realidad”.

La invitada de honor de FIDOCS 30 será la cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias, quien recibió este reconocimiento en IDFA 2025. En distintos festivales, su obra ha dialogado con la de Patricio Guzmán en torno a la memoria, el trauma y la recuperación de voces excluidas de la historia oficial. Su foco reúne cuatro películas: ‘Natureza Morta’ (2005), ‘48’ (2009), ‘Luz Obscura’ (2017) y ‘Fordlândia Panacea’ (2025). Además, será la protagonista de una nueva Cátedra Raúl Ruiz UDP, moderada por la directora de este espacio, la cineasta Camila José Donoso.

Su foco se suma a los dedicados al argentino Federico Luis, ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes 2026 por ‘Para los contrincantes’, y al estadounidense Alan Berliner, una muestra de cuatro películas que incluye ‘Letter to the Editor’ y su disputa con el New York Times.

El Foco Restauraciones recupera obras fundacionales y deudas pendientes del Festival. Entre ellas, ‘Pelechian Project’, que reúne cinco películas del cineasta armenio Artavazd Pelechian restauradas por la Cineteca de Bolonia, y el documental alemán del Estudio H&S ‘Un minuto de sombra no nos ciega’ de Walter Heynowski, Gerhard Scheumann y Peter Hellmich, una instantánea de Chile tras dos años de dictadura militar que retrata tanto a representantes del régimen como a las víctimas del terror. Esta película se exhibirá en colaboración con Goethe-Institut Chile.

Por último, se contempla un foco dedicado a Sergio Bravo, cineasta fundacional del documental chileno. En una función gratuita, y en vísperas del centenario de su natalicio, se exhibirán las versiones restauradas de sus cortometrajes ‘Mimbre’, ‘Trilla’ y ‘Día de organillos’. Un proyecto de restauración digital coordinado en conjunto por la Cineteca Nacional de Chile, la Cineteca de la Universidad de Chile y la Fundación Centro de Cine Experimental Sergio Bravo.

La maratón de Borges

Uno de los hitos de FIDOCS 30 será la exhibición de ‘Biografía de Jorge Luis Borges’ del argentino Mariano Llinás, un documental de cinco horas y media que se proyectará en tres partes el sábado 14 de noviembre a las 11:00, 14:15 y 16:00 horas, en Sala K / U. Mayor.

Estrenada en Venecia, la película propone una biografía cinematográfica del escritor a través de archivos, testimonios y la singular mirada detectivesca de Llinás.

Dos homenajes

Como ya es tradición, FIDOCS realizará una función gratuita al aire libre en el Paseo Bulnes, el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas. Este año se exhibirá ‘El tren fluvial’, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, estrenada en la Berlinale 2026. La película estará dedicada a la memoria de Vignale, fallecido en un reciente accidente aéreo en Brasil, y será presentada por el cineasta argentino Federico Luis, estrecho colaborador de esta película, que es también un homenaje al cine de Leonardo Favio.

Los temas que cruzan FIDOCS 30

La curatoría de FIDOCS 30 puede leerse también como un mapa de temáticas que atraviesan su programación. Desde la autobiografía, el medioambiente, y la ciudad, hasta el hogar y la familia.

En ese cruce de temáticas aparecen ‘Obras muertas’ de Elisa Sepúlveda Ruddoff y ‘Ciudad Jardín’ de Javier Zoro, ambas en la Competencia Nacional: la primera observa el aislamiento de una comunidad de pescadores en el desierto de Atacama, en una bahía donde se realizan entrenamientos militares; la segunda es un ensayo visual y familiar sobre los jardines de Viña del Mar, sus fantasmas coloniales y sus conflictos de clase.

Archivo y Palestina

La identidad palestina aparece a través del archivo en ‘Az Zeeb’ del chileno Rafael Guendelman (Competencia Nacional), y ‘Revolutionaries Never Die’ del cineasta palestino Mohanad Yaqubi (Funciones Especiales). Ambas películas vuelven sobre imágenes heredadas para reconstruir una memoria familiar y política que la ausencia y la muerte dejaron incompletas. La relación con el archivo también aparece en ‘Los fantasmas de María’ de Nico Superby (Competencia Nacional), donde una maleta de películas de 8 mm es el punto de partida para un viaje hipnótico, donde el archivo familiar se vuelve fantasmagoría.

En esa misma línea, ‘Barbara Forever’, de Brydie O’Connor (Funciones Especiales), y ‘No Money No Honey’, de Nicole Costa (Competencia Nacional), recurren al archivo íntimo para recuperar historias y voces disidentes. A ellas se suman ‘The Kartli Kingdom’ de la dupla de cineastas Tamar Kalandadze y Julien Pebrel, ganadora de los premios a Mejor Dirección y Mención Especial a Mejor Ópera Prima en IDFA 2025, y ‘La ilusión de un verano sin fin’ de la cineasta argentina Alessandra Sanguinetti, reciente ganadora del Premio del Público en FICValdivia.

Memoria, duelo y desarraigo

La dictadura, el exilio y la migración atraviesan la programación de esta edición.

Carmen Castillo, una de las voces fundamentales del cine documental, reconocida con el Premio Pedro Sienna a la Destacada Trayectoria en 2025, estará presente en las Funciones Especiales con un díptico: ‘Calle Santa Fe’ (2007), obra clave de su filmografía, y ‘Lo que en nosotros calla’ (2026), su más reciente documental, que tendrá su estreno en Chile en FIDOCS 30, después de su premiere mundial en el Festival Biarritz América Latina.

La memoria también aparece en ‘Aquí se escucha el silencio’ de Gabriela Pena y Picho García; ‘Los niños sin tierra’ de René Ballesteros y ‘No todas las niñas’ de Carolina Astudillo, las tres seleccionadas en la Competencia Nacional. La migración, por su parte, está presente en ‘Dans la gueule de l’ogre’ de la cineasta iraní Mahsa Karampour, que aborda el desarraigo y la pertenencia a través de la relación entre dos hermanos separados por la distancia.

A tres décadas de su primera edición, la dictadura sigue siendo una herida abierta y una pregunta constante para el cine documental. En homenaje a su fundador, Patricio Guzmán, FIDOCS 30 exhibirá gratuitamente ‘La batalla de Chile’, su trilogía fundamental sobre el proceso político chileno y el golpe de Estado de 1973, el miércoles 18 de noviembre a las 15:00, 16:45 y 18:30 horas, en la Cineteca Nacional de Chile.

Gracias por venir

La función de clausura ‘Merci d’être venu’ (‘Gracias por venir’) de Alain Cavalier, será abierta a público y se exhibirá el miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala K / U. Mayor.

A sus 95 años, el cineasta francés reúne imágenes y conversaciones registradas durante quince años en un diario íntimo sobre los afectos, las pérdidas y el paso del tiempo.

Presente en FIDOCS desde sus primeras ediciones, Cavalier cierra esta edición con esta reflexión sobre su oficio y la fragilidad de la vida.

Formación, industria y cine expandido

El evento contará también con sus tradicionales espacios de encuentro, formación y extensión: FIDOCS Industria, con nuevas ediciones de Foro Nuevas Voces, el Laboratorio de Circulación de Cortos y la competencia Docs in Progress FIDOCS + CONECTA. Mientras, FIDOCS Expandido, el espacio interdisciplinario del Festival, presentará la instalación ‘Por dentro somos color’, una experiencia inmersiva en 16 mm con tres proyectores, a cargo de la artista y cineasta mexicana Elena Pardo.

La pieza entrelaza el trabajo de una organización de mujeres que mantiene un herbario comunitario en Oaxaca con la búsqueda de tintes naturales de una familia dedicada al tejido de tapetes.

La proyección contará con música en vivo del Colectivo Melancolía y tendrá funciones el domingo 15 de noviembre en en la Sala Expo 2 del Centro Cultural CEINA. Por último, Escuela FIDOCS, reunirá a más de 150 estudiantes en clases magistrales, talleres y encuentros con invitados nacionales e internacionales.