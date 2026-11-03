EE.UU. ataca isla iraní en el estrecho de Ormuz mientras Trump plantea posible acuerdo con Teherán

Estados Unidos realizó un ataque contra la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, según informó The Wall Street Journal (WSJ), citando a funcionarios estadounidenses. La información fue replicada por la agencia Reuters, en medio de la tensión militar entre Washington y Teherán.

El medio estatal iraní IRNA reportó varias explosiones en la isla, aunque no se entregaron antecedentes sobre posibles víctimas o daños materiales.

De acuerdo con el WSJ, la operación forma parte de una serie de ataques limitados ejecutados por Estados Unidos durante las últimas semanas.

El periódico estadounidense señaló que estas acciones se han desarrollado a menor escala y se han mantenido deliberadamente en secreto, con el objetivo de evitar que sean interpretadas como una señal de que Washington pretende reanudar una campaña militar de mayor envergadura contra Irán.

Hasta el momento del reporte, el Mando Central de Estados Unidos no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la operación.

La información se conoció después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara dudas respecto de la posibilidad de cumplir sus amenazas de retomar los ataques militares contra territorio iraní.

Más temprano, el mandatario planteó que “podría llegar a un acuerdo con Teherán”, abriendo la posibilidad de una salida negociada en medio del conflicto.

Consultado por periodistas sobre si estaba considerando atacar Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, programadas para este martes, Trump respondió: “No”.

Las declaraciones contrastan con los reportes sobre operaciones militares estadounidenses de alcance limitado en territorio iraní, aunque Washington no ha confirmado públicamente el ataque informado contra Qeshm.

Reuters recordó que Estados Unidos e Irán se encuentran en guerra desde el 28 de febrero, escenario en el que las acciones militares y las señales diplomáticas de ambas partes continúan marcando la relación bilateral.

Por ahora, no se han informado oficialmente los objetivos específicos del ataque contra la isla ni sus consecuencias.