Gobierno impulsa Primer Centro-Museo y Parque Paleontológico de Chile en región de Atacama

En el Museo Nacional de Historia Natural, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, junto al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, y la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció este martes el impulso del Ejecutivo al Proyecto Paleontológico de Atacama: Primer Centro-Museo y Parque Paleontológico de Chile. La iniciativa busca proteger un patrimonio paleontológico único en el hemisferio sur y situar a Atacama y a Chile a la vanguardia de la investigación y la divulgación científica global.

En la jornada, en la que participaron también la senadora de la Región de Atacama, Daniella Cicardini y los diputados de la Comisión Futuro, Felipe Ross y Daniel Manoucheri, se constituyó una mesa y un equipo de trabajo que acompañarán e impulsarán el desarrollo del proyecto, liderado por el Gobierno Regional de Atacama a través de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama) e incorporado en la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama.

“El primer Centro-Museo y Parque Paleontológico de Chile abre una ventana al mundo para hacer ciencia desde Atacama y reconocer el valor de nuestro territorio. Es una oportunidad para el turismo educativo, pero también para el desarrollo económico, con nuevas trayectorias profesionales para la región. Hoy comienza una nueva etapa: avanzar hacia su construcción. Nos apoyaremos en modelos internacionales como el de la Smithsonian Institution, donde la filantropía y los aportes ciudadanos cumplen un rol clave, e incorporaremos la digitalización que ya aplican los mejores museos del mundo, para que toda la ciudadanía pueda acceder a estas colecciones. Este es un paso importante para Atacama y para todo Chile”, señaló la ministra Lincolao.

La Región de Atacama custodia cerca de 3.000 yacimientos fosilíferos que abarcan casi 400 millones de años de historia de la vida. En la Formación Bahía Inglesa, en la comuna de Caldera, se encuentran el Parque Paleontológico Los Dedos, una de las localidades con mayor abundancia y diversidad de vertebrados marinos fósiles del hemisferio sur, y el yacimiento Cerro Ballena, donde se han hallado decenas de esqueletos articulados de cetáceos y otros animales que vivieron hace entre 7 y 8 millones de años.

El proyecto contempla la construcción del Centro-Museo en el Parque Paleontológico Los Dedos, en Bahía Inglesa, en terrenos fiscales entregados en concesión por el Ministerio de Bienes Nacionales a CIAHN Atacama. El complejo considera espacios de investigación, laboratorios y residencias científicas, además de un gran depósito de colecciones para el resguardo del patrimonio paleontológico nacional.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, señaló que “el patrimonio paleontológico de Atacama es fundamental para comprender la historia de la región y proyectar nuevas oportunidades para su desarrollo. Como Ministerio de las Culturas, buscamos promover su articulación con la cultura, la ciencia y el turismo, contribuyendo a poner en valor este patrimonio y generar nuevas oportunidades para sus comunidades”.

En tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, indicó: “Estamos dando un gran impulso al Parque Paleontológico de Atacama. Agradezco la gestión de la ministra Lincolao, pero quiero destacar especialmente al Gobernador y al GORE, quienes no solo asumirán la administración de este suelo que hemos disponibilizado, sino que están aportando la visión de futuro necesaria para este proyecto. Trabajaremos en equipo para conectar este parque con el proyecto Bahía Inglesa Florece, que estamos liderando desde Bienes Nacionales, para consolidar un polo científico, turístico y cultural de alto impacto para la región y el país”.

Los anteproyectos de diseño están a cargo de los arquitectos Cristóbal Tirado, en el caso del Centro-Museo, y Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, en el del Parque Paleontológico, y han sido financiados mediante la Ley de Donaciones Culturales. Los diseños finales se desarrollarán durante 2026 y 2027. La iniciativa busca generar un ecosistema basado en la ciencia y el patrimonio, con transferencia hacia el turismo, la educación, las industrias creativas y la economía del conocimiento.

El encuentro contó con intervenciones sobre la relevancia científica mundial de Atacama a cargo de dos referentes internacionales de la paleontología: el Dr. Nicholas Pyenson, curador jefe y director del Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian Institution, y el Dr. Luis M. Chiappe, vicepresidente sénior de Investigación y Colecciones y director del Dinosaur Institute del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, ambos en Estados Unidos.

“Es una muy buena noticia para Atacama. El Ejecutivo, a través de la ministra de Ciencia, ha respaldado nuestro Centro-Museo Paleontológico para Chile, en Bahía Inglesa, que se suma a las mejoras al Parque Paleontológico Los Dedos. Atacama es un laboratorio natural, y nuestra Estrategia Regional de Desarrollo pone su historia natural y su patrimonio en el centro de su desarrollo, en complemento con los proyectos de inversión. Primero el Senado y ahora el Ejecutivo lo reconocen como un proyecto de interés nacional, con el respaldo también del sector privado: vamos en la dirección correcta”, señaló el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.

Este respaldo científico internacional se suma al reconocimiento institucional en el país. El pasado 26 de octubre, la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Senado acordó por unanimidad reconocer la iniciativa como proyecto de interés nacional.

La actividad reunió al subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. También participaron el director del Museo Nacional de Historia Natural, Mario Castro, anfitrión del encuentro; representantes del sector privado y el equipo de CIAHN Atacama, encabezado por su director ejecutivo, Pablo Quilodrán. Este último señaló que “agradecemos a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, porque este proyecto es un ejemplo de cómo una política regional se une a una de interés nacional. Atacama guarda uno de los registros fósiles más importantes del Hemisferio Sur, y este proyecto lo transforma en un motor de desarrollo regional y nacional: económico, social y educativo. Es fruto de un legado de generaciones, y hoy esa memoria de la Tierra se hace presente y se proyecta hacia el futuro”.

Con este impulso al Proyecto Paleontológico de Atacama, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación reafirma su compromiso con los motores de innovación regionales, uno de los pilares de su agenda 2026-2030, y con una cultura científica abierta, participativa y conectada con las necesidades de la ciudadanía, donde el patrimonio y el conocimiento sean herramientas para comprender el entorno, impulsar la investigación y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios.