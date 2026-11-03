Andrés Mena y elecciones en EEUU: demócratas mirarán con recelo a quienes hayan sido amigo de Trump

Las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían abrir un nuevo escenario para la relación entre Chile y Washington. Así lo advirtió el abogado Andrés Mena, socio de Willkie Farr & Gallagher y exintegrante del directorio de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, quien planteó que un eventual Congreso de mayoría demócrata obligaría al Gobierno chileno a equilibrar sus vínculos con Donald Trump y sus adversarios políticos.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Mena abordó las consecuencias internacionales de los comicios, que renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense, actualmente bajo control republicano.

La elección, calificada por Trump como “las más importantes de nuestra vida”, podría modificar el equilibrio de poder durante los últimos dos años de su administración.

Para Mena, uno de los principales desafíos de Chile será mantener relaciones tanto con la Casa Blanca como con los sectores demócratas que eventualmente puedan controlar el Congreso. “Lo más complicado para Chile de lo que se viene es que ahora es como si tenemos dos señores, por decirlo de alguna manera”, sostuvo.

El abogado explicó que el país deberá procurar una buena relación con el Ejecutivo estadounidense, pero sin descuidar los vínculos con el Poder Legislativo. “Porque uno va a tener que tener, de alguna manera, buenas relaciones con el Poder Ejecutivo y Donald Trump, pero al mismo tiempo uno va a tener que tener buenas relaciones con el Congreso y los demócratas”, señaló.

En ese contexto, advirtió que el Partido Demócrata mantiene presente la relación que distintos gobiernos extranjeros han establecido con Trump. “Los demócratas, y esto lo dicen públicamente, se acuerdan de quién ha lidiado con Trump y ciertamente van a mirar con un ojo poco favorable a quienes hayan sido exageradamente amigos de Trump”, afirmó.

Mena mencionó como ejemplo al primer ministro húngaro Viktor Orbán, cuya cercanía con la administración republicana podría haber complicado las relaciones de Hungría con Washington ante un eventual retorno demócrata al poder.

También aludió a Argentina y a la relación de Javier Milei con Trump, además del escenario que, a su juicio, podría haberse producido en Brasil si Jair Bolsonaro hubiera regresado al Gobierno. “Creo que lo que va a pasar con países que han sido inusualmente amigables con esta Administración es un poco lo mismo”, planteó.

Respecto de Chile, el abogado sostuvo que la política exterior deberá considerar el peso institucional del Congreso estadounidense, especialmente en asuntos económicos. “Chile va a tener que jugar nuevamente ese juego, ser amigos de Trump en la medida de lo posible”, señaló.

Sin embargo, recalcó que una relación bilateral exitosa también requerirá mantener vínculos con los legisladores demócratas, debido a sus atribuciones en materias de comercio internacional y aranceles.

“Ciertamente tener claro de que hay un Congreso demócrata, de que el Congreso tiene muchas cosas que decir en temas de comercio internacional y de las celas y toda esa clase de cosas, y de que una relación exitosa con Estados Unidos va a tener que involucrar la realidad del Congreso demócrata”, cerró.