Alvarado convoca reunión de emergencia con Chile Vamos tras duras críticas de RN al Gobierno

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, convocó a una reunión de emergencia con Chile Vamos, luego de que Renovación Nacional (RN) emitiera una dura declaración pública cuestionando el manejo político del Gobierno frente a la crisis por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El encuentro se produce en medio de los cuestionamientos que enfrenta La Moneda por las decisiones del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, y las dificultades del Ejecutivo para contener las repercusiones políticas de la controversia.

Según informó La Tercera, RN manifestó sus “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación”, en una declaración difundida la noche del lunes.

RN apunta a la conducción política y a los asesores de Kast

La colectividad, encabezada por Andrea Balladares, sostuvo que la crisis dejó en evidencia deficiencias en la coordinación y anticipación de las decisiones gubernamentales.

“Consideramos que este episodio evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones”, señaló el partido.

RN fue más allá y planteó que “errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”.

La colectividad también solicitó avanzar en la derogación de los decretos que permitieron las rebajas de condenas, acelerar las modificaciones legales y establecer mecanismos efectivos de apoyo a las víctimas y sus familias.

Pese a sus cuestionamientos, RN reafirmó su respaldo al Ejecutivo y sostuvo que su compromiso con el Gobierno también implica contribuir a corregir sus errores.

La crisis que golpea a La Moneda

La controversia se originó luego de que el Ministerio de Justicia autorizara rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, aplicando un criterio administrativo distinto del utilizado durante la administración anterior.

El Gobierno suspendió la tramitación de nuevos decretos de esta naturaleza y anunció una reforma legal para impedir que condenados por estos delitos accedan a reducciones de penas. También inició una revisión de las resoluciones ya firmadas.

El Presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro Rabat, pese a las exigencias de renuncia formuladas desde la oposición y la posibilidad de una acusación constitucional.

La declaración de RN agrega presión política al Ejecutivo en momentos en que busca superar la controversia y retomar su agenda de seguridad, empleo y crecimiento económico.