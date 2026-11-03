Cesantes desbordan feria laboral de Arica

¡No hay tregua con el calor! Las temperaturas no bajan de los 18 °C, ni de día ni de noche. Según los climatólogos, esto indica que el fenómeno de El Niño está en pleno desarrollo, aunque aún no alcanza su máxima intensidad, que se espera para diciembre.

Científicos locales reportan la llegada de especies marinas propias de aguas cálidas, como caballitos de mar y peces nunca antes vistos en nuestras costas. Además, la anchoveta se desplazó hacia el sur en mayo pasado, lo que llevó al Gobierno a activar mecanismos de apoyo al sector pesquero, cuya actividad se encuentra paralizada.

La escena política local está bastante activa, especialmente tras la eliminación de Club Deportes San Marcos S.A. de la Liga de la Primera B por irregularidades en sus estados financieros. La decisión movilizó a diversos actores, que cerraron filas en torno al equipo y denunciaron la existencia de una “mafia” que buscaría perjudicar tanto a la institución como a los jugadores de las divisiones menores que aspiran a incorporarse al club como primer paso hacia el fútbol profesional.

Y antes que el calor nos nuble un poquito el pensamiento, bien viene el resumen de lo que trae la primera edición del penúltimo mes de este 2026:

En nuestra primera nota incluimos una información exclusiva sobre la formalización de siete ejecutivos y trabajadores de la empresa Servicios Pingon Chile Limitada, vinculados al accidente ocurrido el 25 de enero de 2025, cuando una grúa torre cayó en el stripcenter Costanera Arica. El hecho le costó la vida a un operario y dejó a otro con lesiones graves.

También incluimos una crónica sobre el desafío que tendrá el Ministerio de Obras Públicas con la construcción del nuevo acceso sur a la ciudad, que incluirá un puente nuevo, tres pasos a desnivel, pasarelas y un pavimento completamente renovado, con una inversión de $67 mil millones.

que incluirá un puente nuevo, tres pasos a desnivel, pasarelas y un pavimento completamente renovado, con una inversión de $67 mil millones. En esta edición reporteamos la protesta por la eliminación de Club San Marcos de Arica S.A. de la Primera B y el uso de bengalas por parte del alcalde Orlando Vargas y varios hinchas durante la manifestación por las calles céntricas, frente a la autoridad policial, en una acción que podría contravenir la Ley de Control de Armas y Explosivos.

En otro ámbito, abordamos el particular «corte de cinta», con seremis incluidos, de la Feria Laboral del Sence, una actividad que convocó a más de dos mil personas cesantes para solo 750 cupos de trabajo. Los asistentes debieron esperar bajo el sol para ser atendidos, una situación que generó la molestia de la CUT provincial.

Cerramos, como siempre, con una invitación al segundo concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (OSJR) en el Teatro Municipal. Será este domingo 8 de noviembre y es gratuito.

Antes de comenzar la lectura, vaya corriendo y tómese un juguito bien frío de melón calameño del valle de Chaca, porque con tanto calor bien vale hidratarse. Y de paso no olvide compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y puedan disfrutar de la edición de nuestro newsletter cada martes.

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Colapso de grúa: formalizarán a siete ejecutivos y trabajadores de empresa Pingon Chile

A 21 meses de la mediática caída de una grúa torre de la empresa Servicios Pingon Chile Ltda. en el stripcenter Costanera Arica, la Fiscalía Regional de Arica tomó una decisión respecto de la investigación del accidente, que dejó un operario fallecido y otro con lesiones graves.

El órgano persecutor finalmente formalizará a siete ejecutivos y trabajadores de la empresa responsable de la provisión y el montaje de esta grúa de 70 metros, que colapsó sobre el edificio del ala norte del centro comercial, donde funcionaban el gimnasio Smart Fit, la cafetería 890 y un preuniversitario.

En exclusiva, el fiscal jefe Anatole Larrabeiti Yáñez confirmó a Aquí Arica que solicitaron una audiencia para formalizar la investigación, que apunta a perseguir un cuasidelito de homicidio, por la muerte del operario peruano Damián Negreros Segura, y de cuasidelito de lesiones graves, por las heridas sufridas por el trabajador haitiano Josué Mesilas, quien formaba parte del equipo de montaje.

En el listado de imputados figuran el representante legal de Pingon Limitada y constructor civil, Pablo Vidal Veloso; el ingeniero civil industrial Carlos Díaz Aránguiz; Jorge Barahona Pailamilla; el constructor civil Guillermo Andrés Pérez Galaz; el obrero Raúl González Castro; el mecánico industrial venezolano, Herlys Machado Machado; y el obrero venezolano Giuseppe Quaglia Cárdenas.

La audiencia de formalización fue fijada por el Juzgado de Garantía para el 14 de enero del próximo año, es decir, 11 días antes de que se cumplan dos años del fatídico desplome de la grúa torre de 70 metros, que dañó el edificio del ala norte del centro comercial y la losa del estacionamiento y su subterráneo, además de aplastar más de una decena de vehículos.

Grúa mal armada

Sobre las causas que generaron el desplome de la grúa, la Fiscalía apunta a una sola tesis: que el aparato fue mal montado, desatendiendo las instrucciones y la utilización de todas las piezas que involucraban sus armado.

Larrabeiti reconoció que la investigación ha sido compleja, “ya que tuvimos que hacer un sinnúmero de peritajes y que tuvieron que ampliarse. Tuvimos que revisar los sumarios de la Seremi de Salud y de la Dirección del Trabajo. Este caso es lo más parecido cuando se investiga una negligencia médica y por eso nos tomamos el tiempo necesario para realizar todos los peritajes que se requerían para un caso de esta envergadura. No formalizamos inicialmente, porque si lo hubiésemos hecho, habría existido un plazo que nos apremiara. Aquí el único plazo que nos apremia es la prescripción”.

¿Cuál es la tesis de la investigación? El fiscal sostuvo que las indagaciones apuntan a que la grúa fue mal armada: “Lo que podemos decir, en términos muy simples, es que le faltaron tornillos, tuercas y seguros donde sí las pusieron. Eso estaba a simple vista. En términos muy chilenos, si se requerían diez tornillos, solo había tres en el armado de la grúa. Esto habría significado una negligencia absoluta. Es inexcusable, desde mi punto de vista, más con un fallecido, más con una persona con lesiones graves, y con todo lo que podría haber pasado si hubiese sido un día con alta afluencia de público “.

Esa línea investigativa es la que también fue expuesta en la querella que presentó Euroamérica Seguros de Vida S.A. el 22 de junio de 2025, por los daños estructurales severos en la losa, el sistema de estacionamiento subterráneo y las superficies comerciales, además de la destrucción de 16 vehículos particulares.

En la acción judicial se establece que “en este caso los documentos técnicos y el procedimiento de desarme revelan anomalías en la fijación del tramo telescópico, contrapesos sueltos y una inestabilidad grave antes del colapso. La existencia de una grúa incompleta (grúa N° 520) y la necesidad de alzaprimas para asegurar sectores críticos después del siniestro confirman que las

condiciones de operación estaban por debajo del estándar exigido”.

Es por ello –sostiene el libelo– que “se creó un riesgo jurídicamente desaprobado, al operar maquinaria pesada sin los resguardos técnicos exigidos en un espacio colindante con un centro comercial en funcionamiento”.

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MOP enfrentará gran prueba con obras viales del nuevo acceso sur estimadas en $67 mil millones

Pasó una década desde que comenzó a diseñarse el proyecto y ahora, finalmente, el nuevo acceso sur verá la luz. Las obras, que contemplan dos nuevas rotondas y tres pasos bajo nivel, pondrán a prueba al Ministerio de Obras Públicas (MOP), que deberá administrar los impactos que generarán los trabajos desde enero próximo y hasta 2029.

La intervención abarcará solo 2,5 kilómetros del último tramo urbano de la Ruta 5 y contempla una inversión de $67.597 millones. En ese sector se concentran colegios, edificios y conjuntos de viviendas sociales, además de dos terminales agrícolas y un estacionamiento de camiones. Por esta vía circulan vehículos de alto tonelaje que no solo tienen como destino Arica, sino que también continúan su recorrido hacia Perú y Bolivia.

La obra pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y de la Dirección Regional de Vialidad, especialmente por las demoras que sufrirá el tránsito vehicular durante las horas peak entre las rotondas Adolfo Arenas y Manuel Castillo.

El proyecto no estará exento de conflictos, tal como ocurrió con las obras del acceso al valle de Azapa, ejecutadas entre 2021 y 2022. Entonces, la intervención de apenas 800 metros, que empalma con el actual proyecto, generó quejas y protestas de directores de colegios, comerciantes, residentes y transportistas, debido a las largas esperas y los errores de planificación.

Para evitar que se repita la conflictividad que generó la intervención vial anterior, el seremi de Obras Públicas, Luis Hernández, anunció una ronda de reuniones con actores relevantes de los sectores que se verán afectados por este proyecto vial, denominado «Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector C, Rotonda Arenas-Límite Urbano Sur».

“Nos estamos anticipando al inicio de las obras mediante un trabajo de coordinación con los establecimientos educacionales ubicados en el área de influencia del proyecto. Nuestro objetivo es mantener informada a la comunidad educativa sobre las distintas etapas de ejecución y, junto a los equipos directivos, implementar medidas que permitan minimizar cualquier impacto en los desplazamientos de estudiantes, apoderados y funcionarios durante los horarios de ingreso y salida de clases”, expuso la autoridad.

La prueba de fuego será en marzo del próximo año, ya que los trabajos más visibles se iniciarán recién en enero, por lo que probablemente se requerirá un refuerzo en el despliegue comunicacional, dado que recién en cinco meses más las comunidades educativas del área de influencia verán los impactos y la efectividad de las medidas de mitigación que promete la planificación del proyecto.

Un cambio total

En los 2,5 kilómetros de intervención, el MOP construirá tres pasos a desnivel frente al acceso al Terminal Asoagro y en las rotondas Adolfo Arenas y Manuel Castillo, reemplazará el puente Saucache, levantará pasarelas peatonales, además de instalar nuevas luminarias, áreas verdes y elementos para la seguridad vial.

La planificación contempla habilitar dos pistas por sentido, lo que permitiría evitar cortes totales de la ruta. Esto, considerando que la vía constituye el único acceso sur a la ciudad y que por ella circulan los productos agrícolas provenientes de los valles de Azapa y Lluta que van al sur de Chile, además de las mercancías que abastecen a las actividades productivas y a los hogares de la región.

Sobre la empleabilidad, la iniciativa considera un peak de 300 empleos mensuales en la etapa de mayor intensidad de los trabajos. En total serán 1.080 días de obras, con una modalidad de cuatro etapas, por lo que en 2029 esta iniciativa estará en condiciones de ser inaugurada.

El proceso de licitación no estuvo exento de dificultades. Entre 2021 y 2025 se realizaron tres llamados a precalificación de las empresas y consorcios interesados en postular a la ejecución de la obra. Este procedimiento debió aplicarse debido a que la inversión requerida superaba las 480 mil UTM.

De los nueve postulantes iniciales, solo siete fueron precalificados. Finalmente, el consorcio integrado por Flesan S.A. e Ingeniería y Construcciones Santa Laura SpA se adjudicó la licitación el 16 de junio pasado. En esta etapa, solo se presentaron dos ofertas: la del consorcio ganador y la del Consorcio Icafal-Sicomaq.

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Alcalde enciende bengala en medio de protesta contra desafiliación de Club San Marcos de Arica de la Primera B

El alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, encendió una bengala durante su participación en la marcha de protesta contra la desafiliación de Club San Marcos de Arica S.A. de la Primera B, sin considerar las posibles consecuencias legales de su acción. La manifestación, que no contaba con autorización, fue convocada por los hinchas el sábado pasado para reclamar contra el fallo dictado el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que eliminó al equipo del torneo por la presentación de documentación financiera falsa. Esta consistía en declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

El registro gráfico, con la Catedral San Marcos de fondo, fue publicado en una de las cuentas personales y públicas de Facebook bajo el nombre «OrlandoVargasP», sin considerar que la Ley N.º 17.798, de Control de Armas y Explosivos, prohíbe a los particulares la tenencia, activación, disparo o uso de fuegos artificiales. La imagen fue acompañada por el Himno a Arica, interpretado por la Barra del Bravo.

En el artículo 14 E de esa norma se señala que “el que, sin la competente autorización, accionare, activare o disparare alguno de los elementos señalados en la letra f) del artículo 2 será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales”.

El encendido de la bengala fue advertido por funcionarios de Carabineros de Chile, pero no hubo ninguna acción de estos hacia el jefe comunal para conminarlo a apagarla. La situación contrasta con el procedimiento utilizado por la policía uniformada frente a los funerales de alto riesgo, donde efectivos policiales han detenido a particulares por disparar fuegos artificiales o utilizar bengalas en los velorios y sepelios.

La máxima autoridad edilicia no fue la única que utilizó este tipo de fuegos artificiales. También lo hicieron hinchas que marcharon por el Paseo Peatonal 21 de Mayo y se congregaron alrededor del alcalde, sin que la policía interviniera, pese a la presencia de numerosos niños en el lugar. Esto ocurrió a pesar de la campaña que la institución realiza año a año para concientizar sobre las multas y penas de cárcel asociadas al uso o la tenencia de fuegos artificiales.

El delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, señaló que no tenía conocimiento de lo ocurrido con el jefe comunal, pero agregó: “Analizaremos la situación. En todo caso, la marcha que convocaron los hinchas del Club San Marcos no contaba con permiso de la Delegación Presidencial”.

La autoridad confirmó ayer que Carabineros detuvo a quien portaba y distribuyó las bengalas en la manifestación. Además agregó: “Y producto de que vimos que hubo uso de estos artefactos por distintas personas, entre ellas el alcalde, con incluso una publicación en Facebook, pedí que se ampliara la investigación policial. Esto no es una persecución contra nadie, sino que producto de los antecedentes a la vista, pedimos ampliar el procedimiento”.

En tanto, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero expresó que el órgano persecutor no había recibido una denuncia formal sobre el acto efectuado por Vargas y que estudiarían abrir una investigación de oficio.

Sobre las versión de la Municipalidad de Arica, se limitaron a decir que “el alcalde Orlando Vargas tiene al club en el corazón y lo va a defender hasta el final”, pese a que reconocieron que el club mantiene una deuda por uso de una de las canchas del estadio “Carlos Dittborn”.

Conflicto por deuda

El apoyo del alcalde sorprendió a la hinchada del club de fútbol, especialmente porque en enero de este año el jefe comunal sostuvo una polémica con la organización por el cobro de una deuda por el uso de la cancha 1 del estadio Carlos Dittborn, que estaba pendiente desde hace diez años.

De hecho, el presidente del club, David Ramos, emplazó al edil en un comunicado público, acusando que “el alcalde dijo que iba a apoyar a San Marcos y, lo primero que hizo, nos pegó una puñalada”.

Vargas reaccionó ante el emplazamiento y le respondió a Ramos diciendo que “durante el año 2025, el club no abonó ni un peso al pago de la deuda. Y nunca pusimos problemas por el uso de la cancha 1. De qué puñalada está hablando el señor Ramos. Creo que se equivocó y nos debe una gran disculpa”.

El cobro de la morosidad, argumentó el municipio, obedeció a que la Contraloría Regional le exigió regularizar estos pagos pendientes, dado que fue rechazada la opción de hacer un trueque con entradas para niños y adultos mayores para que presenciaran los partidos de local.

Asimismo, Vargas le enrostró al dirigente su compromiso desde hace varias décadas con el equipo, al facilitar los equipos de su empresa de sonido gratuitamente y que había adquirido acciones del Club San Marcos cuando se constituyó como sociedad anónima.

La Municipalidad, además, hizo público que en medio de una anterior crisis del club deportivo, el 19 de octubre de 2016 el Concejo Municipal de Arica aplicó una rebaja del 50% a la ordenanza que regula el uso de la cancha 1. De esta forma, el cobro pasó de $80 mil a $40 mil por partido, y que pese a ese beneficio, la institución deportiva nunca pagó.

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Cesantes desbordan feria laboral: llegaron más del doble de desempleados para los cupos disponibles

Como si se tratara de una obra pública y recurriendo al tradicional «corte de cinta», el jueves pasado fue inaugurada la Feria Laboral «Más empleo» 2026, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), iniciativa que contó con el aporte del Gobierno Regional.

A la ceremonia, realizada en el primer nivel de estacionamientos subterráneos del edificio de Mall Plaza Arica, acudió gran parte de los secretarios regionales ministeriales para «celebrar» un evento que ofrecía solo 750 cupos, pese a que cerca de 2.000 personas desempleadas llegaron desde muy temprano en busca de una vacante.

Sin considerar la difícil coyuntura que afecta a la región, graficada en un aumento sostenido de la desocupación y más de un 30% de la informalidad, el SENCE optó por repetir el libreto utilizado por el Gobierno anterior: abrir el evento con un “corte de cinta”. Eso sí, esta vez el “hito comunicacional” sumó a varios seremis, encabezados por las representantes de las carteras del Trabajo, Belén Núñez Ormeño, y de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas.

En su página Instagram, el SENCE de Arica inmortalizó el “corte de cinta” con un posteo con autoridades felices al son del tema “Celebration” de la banda estadounidense Kool & The Gang (ver posteo).

Mientras las autoridades festejaban, cientos de personas desempleadas permanecían afuera, en el primer nivel del subterráneo de Mall Plaza Arica, a la espera de conseguir un cupo en alguna de las empresas que decidieron sumarse a esta feria laboral. Muchos tuvieron que soportar el sol y el calor extremo, ya que, como ha ocurrido en años anteriores, los espacios elegidos han resultado insuficientes para proteger a los asistentes de la radiación solar que caracteriza a la ciudad en esta época del año. La situación fue observada por el propio delegado presidencial regional, Cristian Sayes, quien llegó mucho después del “corte de cinta”, pues se encontraba participando en una sesión del Consejo Regional.

En tanto, el gobernador regional Diego Paco (RN), que contribuyó con financiamiento del Gore para el evento, no estuvo porque se ausentó de la ciudad para participar en un encuentro de gobernadores con el Presidente de la República en Concepción. Fuentes cercanas al Gore indicaron que a la autoridad no le pareció nada de bien el diseño comunicacional del evento, especialmente el “corte de cinta” con seremis celebrando la convocatoria para personas cesantes.

Seremi juega al empate

Aquí Arica consultó a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social por la inclusión del corte de cinta que encabezó la seremi Belén Núñez. Al respecto, respondió que “la actividad tuvo como objetivo acercar oportunidades laborales a las personas y facilitar el encuentro entre quienes buscan empleo y las empresas que ofrecen vacantes. El corte de cinta fue parte de la ceremonia de apertura de la Feria Laboral Más Empleo 2026, como un rito para coronar el esfuerzo dedicado de todos los servicios y estamentos que concurrieron para que esta actividad autogestionada se realizara, ceremonia que se ha hecho anteriormente de la misma forma”.

Núñez dijo que “lo más importante ahora es que estas instancias se traduzcan en oportunidades concretas para las personas; ese fue precisamente el propósito de esta feria”.

Para reafirmar que era pertinente incluir un “corte de cinta” en un evento que no correspondía a la inauguración de una obra pública, desde la Seremi intentaron empatar con el Gobierno anterior y enviaron una fotografía en la que aparece la exseremi del Trabajo Jennifer Lazo (FA), realizando el mismo acto en 2025. Al explicar el envío de la imagen, señalaron que era la única que tenían y que la compartían “para dar el ejemplo de que es una ceremonia que se hace previamente”. En rigor, validaron como adecuada una acción que llevaba el sello del Gobierno anterior, pese al alza del desempleo: en el último trimestre móvil, julio-agosto-septiembre, la tasa llegó al 7,8%, es decir, 1,2 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025.

CUT y la Feria Sence

En tanto, la directiva de la CUT provincial señaló que “el éxito de una feria laboral no se mide por su ceremonia de inauguración, por el corte de cinta o por la cantidad de autoridades presentes en una fotografía. Se mide, fundamentalmente, por los resultados concretos y por las oportunidades de trabajo que efectivamente se generan para nuestra gente… Podemos tener distintas opiniones sobre si fue o no apropiada para el contexto que se vive en nuestra región. Sin embargo, no queremos perder el foco de lo verdaderamente importante: hoy Arica y Parinacota enfrenta una preocupante situación de desempleo y, frente a ello, todas las autoridades regionales, junto al sector público y privado, tienen la responsabilidad de gestionar, promover y contribuir activamente a generar soluciones.”.

El gremio indicó que valoraba las instancias que buscan generar oportunidades laborales para las personas desempleadas en nuestra región. “Sin embargo, esperamos que estas ferias laborales no solo representen una posibilidad de postular a un empleo, sino que permitan acceder a oportunidades reales, con remuneraciones justas, estabilidad y condiciones laborales dignas”, expuso la organización.

Sin embargo, la CUT advirtió de la falta de cuidado hacia los usuarios al no ofrecer en el evento condiciones de protección frente a la radiación solar, indicando que “hablar de trabajo digno implica respetar la dignidad de quienes buscan empleo. No podemos hablar de oportunidades laborales mientras las personas deben esperar durante horas bajo el sol en un estacionamiento y sin condiciones adecuadas de resguardo, comodidad y protección. Detrás de cada persona que llega a una feria laboral buscando una oportunidad, hay una historia, una familia y una necesidad urgente de contar con ingresos que le permitan vivir con tranquilidad y dignidad. Desde la CUT lo decimos con claridad: necesitamos menos gestos simbólicos y más compromisos concretos con el empleo digno. Nuestra región necesita políticas y acciones efectivas que permitan disminuir la cesantía, pero también asegurar que los empleos que se generen sean de calidad y respeten los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.

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Orquesta FOJI va por su segundo concierto en el Teatro Municipal

Un segundo concierto en menos de un mes ofrecerá la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil (OSRJ) de Arica, en el marco de los 25 años de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). La presentación se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre en el Teatro Municipal a las 19.00 horas.

La velada incluirá a 41 jóvenes de entre 11 y 19 años de edad, quienes han preparado un repertorio musical para celebrar las bodas de plata de FOJI. A nivel nacional, este programa cultural cuenta con más de 1.300 becados en el fomento de la práctica musical de sus elencos y enseñanza dentro de un marco de respeto y compromiso social.

Una de sus becarias, la estudiante Matilde Jara, expresó que su participación en la orquesta “es una experiencia muy bonita, donde puedes compartir con personas con las que te haces amigas y disfrutas de la música de una forma buena y divertida”.

En tanto, el compositor y director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda, señaló que “celebrar los 25 años de FOJI en la Región de Arica y Parinacota tiene un significado muy profundo. En un territorio donde las distancias y la geografía representan desafíos cotidianos, la música ha demostrado ser el puente más sólido para unir comunidades, descubrir talentos y transformar la vida de cientos de jóvenes”.

El primer concierto de la OSRJ fue el 25 de octubre y su repertorio incluyó un homenaje al compositor del “Himno a Arica”, Pedro Ariel Olea.

MILITAR EN RETIRO LLEGA A BIENES NACIONALES. Pese a que la diputada republicana Stephanie Jéldrez y el gobernador Diego Paco (RN) propusieron, respectivamente, a las abogadas ariqueñas Niletta Reyes (REP), directora regional de Obras Hidráulicas, y Stephanie Urquhart para asumir como secretarias regionales ministeriales de Bienes Nacionales, finalmente pesó la opinión del delegado presidencial regional, Cristian Sayes, en la elección del reemplazo del abogado Cristian Pradenas. Este último fue cesado por incumplimientos en su gestión y por maltratos a los usuarios, situaciones que dieron origen a tres denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público.

Ayer, el delegado Sayes presentó al abogado y militar en retiro José Pablo Hinojosa (REP), quien hasta la semana pasada se desempeñaba como asesor del Comisionado para la Macrozona Norte (CMN), como nuevo seremi de Bienes Nacionales. Por lo visto, se habría optado por una figura foránea para «ordenar» un servicio público que mantiene pendientes las metas nacionales de regularización de expedientes y que enfrenta el desafío de reorganizarse tras la formalización y salida de funcionarios a quienes se imputaron delitos de corrupción pública.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.