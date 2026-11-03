Claudio González y malas cifras económicas: “Este desorden político ayuda poco a las expectativas”

El débil crecimiento de la economía chilena y la crisis política que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast podrían combinarse para deteriorar las expectativas de empresas, emprendedores y consumidores. Así lo advirtió el economista Claudio González, quien cuestionó que la controversia por las rebajas de condenas esté desplazando del debate público los problemas del empleo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el economista de GH Capital Invest y Labfinanzas.com abordó las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que registró un crecimiento interanual de apenas 0,2%.

Aunque el resultado evitó una nueva contracción, estuvo por debajo de las proyecciones más optimistas del mercado. La minería, además, retrocedió un 12,1%, mientras que la variación interanual de la serie desestacionalizada del Imacec fue de -0,9%.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó el desempeño económico a un “efecto acumulado de muchos años de incertidumbre” y aseguró que las cifras mejorarán durante el próximo año.

Sin embargo, González planteó que existen factores políticos actuales que también pueden influir en las expectativas económicas. “Un elemento que no es propiamente económico, pero que a mí me parece que está dando vuelta de manera importante y está en la cabeza ya de los diferentes agentes económicos, personas, empresas, pymes, emprendedores, es todo este desorden político que ayuda poco también”, sostuvo.

El economista apuntó especialmente a la controversia que enfrenta el Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas, en momentos en que el país registra cifras preocupantes de desempleo.

“Cuando uno ve que la discusión política no está en torno a solucionar los problemas concretos del empleo, por ejemplo, en la última semana tuvimos la peor cifra de desempleo de las últimas décadas, y sin embargo la discusión era sobre otra cosa, sobre los problemas asociados al Ministerio de Justicia”, afirmó.

A su juicio, la distancia entre las preocupaciones económicas de la ciudadanía y las prioridades del debate político puede afectar la confianza. “Cuando las personas ven que eso no está ligado, que la discusión política, que lo que la clase política está haciendo no está yendo a solucionar los problemas directamente, eso puede contribuir a que las expectativas no mejoren”, advirtió.

González también vinculó la pérdida de respaldo ciudadano al Gobierno con las dificultades que podría enfrentar para impulsar su agenda económica. “Si el Gobierno tiene cada vez menos apoyo de la ciudadanía, entonces va a ser cada vez menos capaz de llevar adelante los cambios que se supone eran aquellos que se consideraban buenos para que avanzaran”, señaló.

“Por lo tanto, las expectativas podrían verse mermadas también por eso”, agregó.

El economista insistió en que tanto el Ejecutivo como el Congreso deben concentrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones económicas y enfrentar el desempleo, que situó en un 10,8%.

En ese sentido, advirtió sobre la urgencia de atender la situación de las personas que permanecen sin trabajo, cuya cifra, según indicó, supera el millón. “Es una inmoralidad realmente no atender ese problema de manera absoluta en el corto plazo”, concluyó.