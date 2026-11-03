Noviembre reúne teatro chileno, comedia y música familiar en las cuatro salas MORI

Las cuatro salas de Teatro MORI presentan en noviembre una programación que cruza clásicos teatrales, nuevas miradas sobre las relaciones humanas, stand-up y espectáculos familiares.

Desde el suspenso de un interrogatorio hasta el reencuentro con canciones conocidas por generaciones, la cartelera propone distintas formas de vivir el escenario.

En MORI Bellavista, Roberto Farías protagoniza “El prestamista”, obra de Fernando Josseau dirigida por Álvaro Viguera. El actor asume tres papeles —un panadero, un marqués y un financista— en torno a un asesinato. También llega “Bruja”, de Esteban Carvajal, donde el público participa como testigo y tribunal de un juicio alimentado por el miedo y los prejuicios.

La memoria y el amor tienen un lugar en MORI Recoleta con “Tengo miedo torero”, adaptación de la novela de Pedro Lemebel dirigida por Claudia Pérez. La historia de la Loca del Frente, ambientada durante la dictadura, vuelve a escena con música de Manuel García.

La misma sala recibe a Felipe Avello y a “La aventura de Mowgli”, montaje familiar con música en vivo e interpretación simultánea oral y en lengua de señas chilena.

En MORI Parque Arauco, “Crónicas Desquiciadas” reúne a Paz Bascuñán, Matías Assler, Pepa Bello, Luis Uribe, Ale Araya y Agustín Moreno, bajo la dirección de Moira Miller, en doce monólogos sobre deseos y contradicciones. Allí también se presentan “Malas Madres” y “Mi hermano es un idiota”, con Fernando y Nicolás Larraín.

En MORI Vitacura, Alejandra Fosalba y Christian Zúñiga protagonizan “Mejor no decirlo”, una comedia sobre aquello que las parejas callan para convivir. Felipe Izquierdo suma humor los domingos. Para las familias, NZ Canal Infantil en Vivo revive canciones de Mazapán mediante música, baile y lengua de señas chilena, conectando los recuerdos de los adultos con nuevas generaciones.

COORDENADAS

• Programación: noviembre de 2026, MORI Bellavista, Recoleta, Parque Arauco y Vitacura.

• Horarios, valores y funciones según cada espectáculo.

• Entradas e información: www.teatromori.cl.