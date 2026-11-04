La historia oculta de Colonia Dignidad, por fin a plena luz

“Respecto de Colonia Dignidad, muchos, durante mucho tiempo, cerraron los ojos. Esta exposición nos invita a ver y sobre todo a escuchar lo que las y los testigos relatan. Juntos, como alemanes y chilenos. ¡Prestemos atención y aprendamos de la historia!”.

Las palabras de la embajadora de la República Federal de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, en su discurso en la inauguración de la exposición “Colonia Dignidad: a plena luz, todavía”, apunta a aspectos clave de esta dolorosa historia compartida.

Por primera vez se aborda desde la museografía este caso que atraviesa las relaciones de Chile y Alemania, y que está marcado por silencios y complicidades. Es parte de un proyecto entre la Universidad Libre de Berlín (FUB) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), en Santiago, que acoge esta muestra temporal hasta abril de 2027.

“Es la primera exposición sobre Colonia Dignidad y toda su complejidad. Un tema que sigue abierto y que todavía se está resolviendo en términos de la verdad, la justicia y la reparación. Es un caso transnacional, que ha cruzado la frontera de Chile y que atraviesa temporalidades”, dice a DW la investigadora de la FUB Evelyn Hevia, responsable de la muestra y co-curadora junto a Paula Solimano.

“Este museo es parte de la reparación simbólica de estado frente a las violaciones a los Derechos Humanos, que atraviesan Colonia Dignidad en tantas dimensiones, tiempos y diferentes tipos de víctimas, antes, durante y post dictadura”, señala a DW María Fernanda García, directora del MMDH.

El proyecto de investigación que condujo a esta exposición se inició en 2024, bajo la dirección del profesor e historiador de la FUB Stefan Rinke, con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Una parte central es la estación interactiva digital, que quedará en forma permanente en una futura zona dedicada a la justicia transicional, como parte del MMDH.

De esta forma, da una repuesta al gran interés nacional e internacional sobre este tema. La estación permite adentrarse en los diferentes lugares históricos de la colonia, revisar cápsulas temáticas y conocer los testimonios recopilados en el Archivo de Historia Oral de Colonia Dignidad (CDOH) de la FUB, que reúne 64 entrevistas de testigos y víctimas.

Abrir la conversación

Colonia Dignidad tiene antecedentes en Alemania, se inicia en el sur de Chile con la llegada del predicador Paul Schäfer junto a sus seguidores en 1961 y tiene repercusiones hasta hoy. Actualmente conocida como Villa Baviera, funciona como un centro turístico, con hotel y restaurant.

“Ningún otro capítulo de nuestra historia chileno-alemana es tan doloroso como el de la macabramente llamada Colonia Dignidad”, consignó en su discurso la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier.

Por décadas, la colonia funcionó como un régimen sectario, donde se cometieron los más atroces crímenes. Su líder dirigió un sistema represivo que mantuvo como esclavos a sus habitantes, obligados a trabajar sin remuneración ni posibilidad de escape. Allí fueron víctimas de brutales castigos, controlados bajo medicación forzada y sufrieron abuso sexual sistemático, lo que también afectó a numerosos niños chilenos, algunos de ellos adoptados ilegalmente. Familias campesinas de la zona fueron desplazadas y, durante la dictadura, la colonia colaboró con la policía secreta de Augusto Pinochet. En el recinto operó un centro de detención y tortura. Unos cien opositores al régimen habrían sido ejecutados y hechos desaparecer en este reciento.

A pesar de que ha habido investigaciones, juicios y sentencias, es una historia no cerrada. “Estas memorias también se escriben desde el presente y con los documentos que tenemos hoy. Esperamos que se vuelvan a abrir estas conversaciones, que son difíciles. Hay muchos casos que están sin resolver, en que se busca verdad, reparación y justicia. Es un pendiente para nuestras sociedades, tanto de Chile como Alemania”, señala García.

“Un elemento central es que todo esto ocurrió ante la vista de todo el mundo, había conocimiento público y los crímenes eran conocidos desde su origen, como muestra la documentación”, apunta Hevia. La exposición ahonda en diferentes dimensiones: en aquello que se escondía en el encierro, la intimidad y la privacidad que permitieron los crímenes, y que sin embargo era de conocimiento de autoridades que no intervinieron para frenarlos, así como la intención de dar luz sobre esta historia y las luchas que conlleva.

“Hay mucho tabú y desinformación en torno a Colonia Dignidad. En la exposición se puede encontrar aprendizaje, pero sobre todo reflexión. Que la gente salga incluso con más preguntas que respuestas, que incentiven el pensamiento crítico, la investigación”, afirma García.

Archivos: evidencia criminal y de búsqueda de justicia

La exposición presenta un relato basado en evidencias, por medio de diversos archivos: audiovisuales, documentos, fuentes de prensa, material producido por la colonia, fotografías y objetos, entre otros. “Los archivos configuran la evidencia de los crímenes, pero también de las distintas acciones de búsqueda de esclarecimiento”, señala Hevia.

Así revelan historias que tienen más de una cara: los orígenes, la acogida de la colonia alemana en Chile en medio de un paisaje idílico, las relaciones bilaterales entre ambos países, la promesa de una vida digna y de ayuda solidaria, la maquinaria represiva y la cooperación con la dictadura, así como las luchas de las víctimas.

“Para mí fue un golpe muy duro, viendo muchas fotos y relatos, como miembro viviente de Villa Baviera/Colonia Dignidad, pensar que en aquellos tiempos todos estábamos convencidos de que este era el paraíso. Esto puede servir para las futuras generaciones, que nuestros hijos no tengan que sufrir esto”, comenta a DW Dennys Alvear, quien llegó al enclave a los 11 años como paciente del hospital.

El excolono Harald Lindemann considera que la exposición logra abordar la complejidad del caso: “Para mí es muy impresionante y fiel a la verdad”. Esta muestra contribuye a visibilizar los diferentes testimonios e historias de vida. “El rol de quienes llegamos como niños desde Alemania es muy poco conocido, cómo tuvimos que trabajar desde niños en largas jornadas y al mismo tiempo éramos castigados, sin dormir, sin comer por días”, añade consultado por DW.

“No reemplaza un sitio de memoria”

“Era una deuda pendiente darle un lugar a una narrativa que ha tenido muchos usos y abusos a través de otros medios”, reconoce Hevia. Además de llenar ese vacío, esta muestra ofrece un lugar ético a estas memorias y un espacio de dignidad para las víctimas. Para los familiares de detenidos desaparecidos esto es especialmente significativo.

En opinión de Margarita Maino, hermana de Juan Maino –detenido por agentes de la DINA y desaparecido en Colonia Dignidad en 1976–, es una forma de mantener viva la memoria. “Hay avances en reconocimiento y esto puede ayudar en ese sentido. Esto es un hito”, dice a DW.

Sin embargo, persisten temas pendientes. “No queremos generar la idea de que esto podría reemplazar la necesidad de un sitio de memoria en el lugar histórico. Muy por el contrario, este es un tema tan grande, que necesita ser desarrollado y trabajado en el sitio histórico”, aclara Hevia.

El proyecto de sitio de memoria es una tarea de la Comisión Mixta, acordada por los Estados de Chile y Alemania en 2017, que actualmente enfrenta una serie de controversias, tras la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de cancelar la expropiación de una parte de la excolonia.

Para la embajadora alemana, se debe seguir avanzando: “Esta exposición no reemplaza el afán de construir un sitio de memoria en el terreno de la ex Colonia Dignidad; un centro de documentación y un espacio de memoria contra el olvido. El Gobierno Federal Alemán, junto con el gobierno chileno, se mantienen firmes en esa meta clara”. Reconoció que el camino es complejo y se plantean preguntas difíciles, que deben ser respondidas conjuntamente con las y los expertos y, sobre todo, con las víctimas.

En ese sentido, la exposición “Colonia Dignidad: a plena luz, todavía” es un aporte a la visibilización y reflexión. Todos los materiales producidos como parte de la investigación quedarán disponibles para ser replicados, si fuera de interés. En paralelo, se desarrollará una agenda cultural con el Goethe Institut, que incluye un ciclo de películas sobre Colonia Dignidad, conversaciones sobre literatura y teatro y encuentros con estudiantes, que permitan seguir revisando el tema desde diferentes disciplinas.