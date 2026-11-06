“Tu cine seguirá vivo”: luto en mundo del cine por la muerte de Sebastián Lelio

El mundo del cine está de luto tras la sorpresiva muerte del cineasta Sebastián Lelio. Diversas personalidades y entidades manifestaron este viernes su pesar.

“Con profundo dolor y mucha tristeza, despedimos a Sebastián Lelio. Sebastián fue, ante todo, un contador de historias. Desde ‘La sagrada familia’ hasta ‘La ola’, construyó una obra que marcó la historia del cine chileno. El Oscar por ‘Una mujer fantástica’ fue el reconocimiento a una mirada propia, valiente y sensible, que el mundo entero supo valorar”, indicaron desde Fábula en sus redes sociales.

También destacaron que “puso en el centro a mujeres que el cine muchas veces había dejado al margen. Gloria, Marina y tantas otras se quedaron con nosotros porque él las miró con respeto, humor y ternura, y nos enseñó a mirarlas así”.

“Tuvimos el privilegio de compartir con él buena parte de ese camino. Hoy acompañamos con cariño a su familia, a sus amigos y a todas las personas del medio que trabajaron a su lado, en especial al equipo con el que estaba filmando estos días. Sus películas seguirán con nosotros. Gracias, Sebastián”, cerró el mensaje.

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Rupturista

Varios actores del mundo del cine destacaron las virtudes del artista.

“La conmoción es enorme. En momentos como este, pienso especialmente en cómo su gran talento también iba junto a una enorme generosidad, como también una sincera humildad. Siempre tuvo la preocupación de que sus películas estuvieran resguardadas en la Cineteca Nacional de Chile”, expresó Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional, a El Mostrador.

“También colaboró generosamente con nuestra exposición sobre cine, Cine en Chile, facilitándonos su Oscar, y estaba profundamente feliz de formar parte de ella. Recuerdo que estaba muy sorprendido de verse ahí, como parte de la historia del cine chileno. Por supuesto que ya lo era, y desde hacía mucho tiempo, pero eso reflejaba su manera de entender el cine: con humildad, sinceridad, con una preocupación permanente por su oficio y por las películas que quería hacer, mucho más que por los reconocimientos”.

Expresó que Lelio “fue un excelente narrador, un cineasta que reflexionó profundamente sobre las formas y las posibilidades del lenguaje cinematográfico, pero también sobre cómo pensar y mirar nuestro país a través de las imágenes. Su obra ha ido adquiriendo nuevas dimensiones con el paso de los años, y estoy seguro de que seguirá creciendo, encontrando nuevas lecturas y nuevas generaciones de espectadores”.

“Sebastián es un claro ejemplo de una generación rupturista, formados en las primeras carreras universitarias de cine. El impactó en el medio es elocuente, porque parte un modo de ver la sociedad post dictadura desde lo intimista, el vacío existencial y la pesadumbre de ser adulto en una sociedad de cansancio y consumo”, manifestó por su parte Luis Horta, director de la Cineteca de la U. de Chile, a El Mostrador.

“Estoy profundamente conmovido con la partida de Sebastián, una persona muy querida y alguien tan importante para el cine chileno”, afirmó por su lado Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine.

“Sebastián era alguien inmensamente inteligente y sensible y se nota en sus películas, llenas de buenas observaciones sobre la condición humana y cargadas de arte cinematográfico. Desde la Academia de Cine de Chile despedimos con dolor a un miembro destacadísimo, alguien que logró conectar nuestras historias con las audiencias del mundo y cuyo trabajo ha sido y es una inspiración inagotable para el cine chileno contemporáneo. Su recuerdo permanecerá vivo y atesorado en nuestro corazones”.

También se mostró impactada Roser Fort, directora del Centro de Arte Alameda.

“Despedir a una persona tan joven y tan potente y con tanto por hacer, siempre es muy doloroso”, expresó, junto con recordar el estreno de su ópera prima, “La Sagrada Familia”.

“Es una partida demasiado tremenda para el ambiente cinematográfico chileno, para el ambiente cinematográfico internacional, y para los que estuvimos cerca de su filmografía. Nada más que homenajearlo será ahora para adelante, porque tendremos que mostrar la filmografía de Sebastián para no olvidar lo importante que fue para todos nosotros”.

Proyección internacional

El crítico de cine Juan Marín destacó a Lelio como uno de los cineastas chilenos con mayor proyección internacional de los últimos años. Un director que, desde su mirada como hombre, supo escribir personajes femeninos, comprenderlos y adentrarse en sus universos con una sensibilidad extraordinaria.

Para Marín, lo demostró con la entrañable “Gloria”, película que posteriormente tuvo un remake protagonizado por Julianne Moore. También lo hizo en “Desobediencia” y “El prodigio”, donde trabajó con grandes actrices de Hollywood como Rachel Weisz, Rachel McAdams y Florence Pugh, demostrando que su talento para dirigir actrices trascendía ampliamente nuestras fronteras.

Resaltó que consiguió un hito para la historia del cine chileno al convertirse en el primer director chileno en ganar un premio Oscar a Mejor Película Extranjera con “Una mujer fantástica”. En una competencia particularmente reñida, en la que figuraban títulos como “The Square”, de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y “Loveless”, del aclamado cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, Lelio se impuso con una película aparentemente más pequeña, pero de un corazón enorme, que terminó haciendo historia para el cine chileno.

A su juicio, fue autor de “un cine íntimo, sensible y emotivo definió buena parte de su filmografía y lo convirtió en uno de los cineastas más importantes de nuestro país en las últimas décadas”.

Ahora estaba trabajando en una adaptación de “Poeta chileno”, de Alejandro Zambra, “un proyecto que sin duda prometía dar mucho que hablar”. Al igual que su último trabajo, “La ola”, un musical ambientado en la toma feminista, “demostrando una vez más su inquietud artística y su disposición a explorar nuevos territorios cinematográficos, asumiendo riesgos”.

“Es una noticia terrible, de esas que golpean fuerte y nos dejan sin palabras. Solo puedo enviar mis condolencias, cariño y mucha fuerza a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. Su legado será enorme. ‘El cine siempre está entre lo soñado y lo posible'”, concluyó.

Nueva generación

Para Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, Lelio es parte fundamental de la historia del cine chileno, no solo por obtener el primer Oscar para un largometraje nacional, sino porque desde sus inicios construyó una sólida filmografía que se adelantó a su tiempo y abrió un camino fundamental para las nuevas generaciones.

Añadió que desde sus cortometrajes iniciales “Cuatro” y “Música de Cámara”, exhibidos en FICValdivia los años 1996 y 1997, respectivamente, ya se vislumbraba un talento inusual para componer historias con mucha imaginación y pocos recursos. El año 2003 sería excepcional para este joven talento, estrenando en Valdivia “Ciudad de Maravillas” y “Carga Vital”, dos obras que desde distintos estilos abordaban el aborto, un tema totalmente tabú.

Para Camargo, desde entonces su filmografía se caracterizará por personajes femeninos fuertes, la relación padres/hijos, los elementos religiosos y las temáticas controversiales a ojos de la conservadora sociedad chilena, tópicos que se confirmarían en su primer largometraje “La sagrada familia” (2005), que mantenía ese “nervio”, esa manera viva de filmar propia del nuevo cine chileno y de las nuevas olas cinematográficas, pero trocando la calle por los espacios cerrados y el contexto de fines de los 60’/inicios de los 70’ por el Chile de aquel entonces.

“Nacía algo completamente ‘nuevo’ desde la tradición de lo ‘viejo’, en un proceso de renovación generacional, temática y cinematográfica que posteriormente fue llamado ‘El novísimo cine chileno’. Lelio se transformó en el líder espiritual de aquella nueva generación, y en ese rol siempre fue una persona atenta, solidaria, generosa y muy sencilla”, expresó.

“Para FICValdivia fue un amigo esencial, participando en innumerables versiones, estrenando más de 10 películas entre cortos y largometrajes, y acumulando nuestras distinciones con especial cariño. A su vez fue el primer cineasta en aceptar disponer su filmografía de manera online y gratuita a través de nuestro sitio playficvaldivia.cl como contribución al difícil momento que el mundo vivía en aquellos años. Si bien su figura alcanzó talla mundial luego de la obtención del Oscar por ‘Una Mujer Fantástica’, él siempre se mantuvo humilde, cercano y dispuesto a seguir contribuyendo, desde aquella generosidad que siempre lo caracterizó, al cine chileno. Por eso su partida física es una perdida inconmensurable a nivel cinematográfico y humano”.

Red de Salas

La Red de Salas, por su parte, lo despidió “con profunda tristeza, pero también queremos celebrar su vida, su talento y el inmenso legado que deja al cine chileno y mundial”.

“Fue un cineasta que se atrevió a mirar donde otros no miraban, a contar historias que necesitaban ser contadas y a dar vida a personajes que nos invitaron a comprender el mundo desde otras perspectivas. Su cine nos conmovió, nos desafió, abrió conversaciones y llevó nuestras historias mucho más allá de nuestras fronteras”, manifestó.

“Para quienes formamos parte de la Red de Salas de Cine de Chile, su partida tiene un significado especialmente cercano. Recorrió gran parte de nuestras salas, compartió sus películas, dialogó con nuestros públicos y fue parte de encuentros que hoy atesoramos con profundo cariño. Su presencia permanece en la memoria de nuestros espacios y de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, conversar con él y descubrir su particular manera de mirar el mundo”.

La Red agregó que “celebramos su extraordinaria trayectoria, su cercanía y su contribución a una cinematografía que ayudó a transformar, abriendo caminos para nuevas generaciones de realizadores y espectadores. Nos queda su obra y, con ella, una responsabilidad que asumimos con cariño y convicción: mantenerla viva en nuestras pantallas, acercarla a nuevos públicos y seguir propiciando esos encuentros que dan sentido a las salas de cine”.

“Desde la Red de Salas de Cine de Chile abrazamos con profundo afecto a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica que hoy siente su partida. La mejor manera de honrar su memoria será seguir encontrándonos con su cine. Volver a sus películas, descubrirlas por primera vez, compartirlas y permitir que sigan emocionándonos y haciéndonos preguntas. Gracias por las historias, por las emociones y por abrir tantos caminos. Tu cine seguirá vivo mientras sigamos mirándolo juntos. Que la tierra te sea leve, Sebastián”.

Cinema Chile

En términos similares se manifestaron desde CinemaChile.

Allí indicaron que, como director y guionista, Lelio desarrolló una destacada trayectoria internacional, llevando el cine chileno a importantes escenarios de la industria cinematográfica mundial, y que el Óscar que logró fue “un hito para el cine nacional”.

“Su obra deja una huella significativa en el cine chileno y en su proyección internacional. CinemaChile expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos, colaboradores y a toda la comunidad cinematográfica”.

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Mincap

Desde el Ministerio de las Culturas afirmaron que “llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”.

“Su mirada sensible y su obra permanecerán como parte del legado cultural de nuestro país. Enviamos un abrazo a su familia, sus cercanos y a toda la comunidad audiovisual”.

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