Agustina Bazterrica aborda la violencia y la normalización del horror en Puerto de Ideas

La escritora argentina Agustina Bazterrica conversó este sábado con la periodista Alejandra Delgado en el encuentro “Escribir lo intolerable”, realizado en el Parque Cultural de Valparaíso como parte de la programación de Puerto de Ideas 2026. La actividad giró en torno a los procesos creativos de la autora y a su manera de abordar, desde la ficción, situaciones de violencia y crueldad que pueden terminar siendo aceptadas como normales.

Bazterrica es autora de Cadáver exquisito, novela publicada en 2017 y ganadora del Premio Clarín de Novela ese mismo año. La obra imagina una sociedad en la que la carne animal se vuelve tóxica y el consumo de seres humanos pasa a formar parte de un sistema regulado. Años después de su publicación, el libro volvió a adquirir notoriedad internacional a través de TikTok, particularmente por las páginas en que la autora describe el funcionamiento de un matadero de humanos.

Ese fenómeno fue uno de los puntos de partida de la conversación, que planteó una pregunta sobre la circulación actual de la literatura: ¿por qué determinadas escenas de horror terminan convirtiéndose en fenómenos virales? El encuentro también abordó qué ocurre cuando una sociedad transforma la violencia en una práctica cotidiana y deja de percibirla como algo excepcional.

En ese contexto, el lenguaje ocupó un lugar central. De acuerdo con la descripción del encuentro, Bazterrica plantea que las palabras pueden contribuir a encubrir y normalizar una realidad, pero también pueden hacer visibles los mecanismos que permiten sostenerla. La escritura aparece así como una herramienta para interrogar aquello que se vuelve habitual y para observar las relaciones de poder que operan detrás de determinadas prácticas sociales.

La conversación también recorrió el proceso mediante el cual una imagen o una idea inicial se transforma en una historia durante la escritura y la corrección. Entre las preguntas planteadas estuvo el desafío de narrar escenas perturbadoras sin perder verosimilitud y el lugar que puede ocupar la belleza cuando una obra literaria se interna en la crueldad.

Además de Cadáver exquisito, Bazterrica ha publicado Las indignas (2023) y Diecinueve garras y un pájaro oscuro (2025). Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y Cadáver exquisito ha vendido más de un millón de ejemplares, según la biografía publicada por Puerto de Ideas.

La actividad formó parte de la programación de Puerto de Ideas Valparaíso 2026, festival que se desarrolla entre el 6 y el 8 de noviembre con más de 40 actividades dedicadas a la literatura, filosofía, ciencia y artes en distintos espacios de la ciudad.