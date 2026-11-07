Daniela Vega recuerda a Sebastián Lelio: “Ya no estarán más tus ojos”

La actriz Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica, compartió un emotivo mensaje tras la muerte del cineasta Sebastián Lelio, quien falleció este viernes a los 52 años. A través de su cuenta de Instagram, Vega publicó una fotografía tomada por el director y recordó distintos momentos de su relación profesional y de amistad.

En su relato, la actriz reconstruyó el momento en que Lelio tomó la fotografía. Ambos se encontraban en un ascensor cuando el director le pidió que permaneciera quieta y se riera al mismo tiempo. “Pero Seba, ¿cómo me voy a reír y a quedar quieta al mismo tiempo? ¡No puedo!”, recordó Vega. Lelio insistió mientras señalaba el fondo dorado del ascensor y, entre risas, consiguió capturar la imagen.

“Amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso”, escribió Vega, quien destacó en su mensaje la forma en que Lelio acompañó su trayectoria y la relación que construyeron a partir de Una mujer fantástica.

La actriz también recordó al cineasta como “un hombre que llegó un día ofreciéndome un café” y evocó su manera de trabajar y de relacionarse: “De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral”. Para Vega, Lelio convirtió preguntas e inquietudes en historias y obras: “Transformaste en obra tantas preguntas, erigiste historias en mástiles de viento”.

En el cierre de su publicación, Vega expresó el impacto que tuvo la muerte del director: “Ya no estarán más tus ojos que hacían sonreír a tus manos haciéndolas aplaudir. Tu voz aireada como la espuma de un expreso, tan templada siempre. Tan certera siempre. Tan discreta siempre, ya no estará más”.

“Hoy amanece para mí de revés. Y están chorreando salares rojos. A tus colores, a tu belleza. A nuestros relatos. A nosotros”, escribió finalmente la actriz, en un mensaje que rápidamente recibió cientos de comentarios.

La relación entre ambos quedó especialmente marcada por Una mujer fantástica, película dirigida por Lelio y protagonizada por Vega, que en 2018 obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, convirtiéndose en la primera producción chilena en conseguir ese reconocimiento. La película también consolidó internacionalmente la carrera de ambos.