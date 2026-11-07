Chile y Bélgica unen candidaturas para que Valparaíso albergue la Secretaría del tratado de alta mar

Chile y Bélgica decidieron unir sus candidaturas para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), con una fórmula que propone instalar la sede principal en Valparaíso y mantener en Bruselas la infraestructura física y técnica del mecanismo de intercambio de información del tratado. El acuerdo fue anunciado este viernes por ambos gobiernos y busca facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1), que se realizará en Nueva York en enero de 2027.

La propuesta establece que Valparaíso concentrará las funciones principales de la Secretaría, incluida la puesta en funcionamiento del mecanismo financiero contemplado por el acuerdo. Bruselas, en tanto, albergará la infraestructura del Clearing-House Mechanism, plataforma destinada al intercambio de información, y podrá acoger reuniones de los órganos subsidiarios, aprovechando su condición de centro diplomático internacional.

El BBNJ es el acuerdo internacional adoptado en 2023 bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad marina en las zonas que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Entró en vigor el 17 de enero de 2026 y abarca materias como recursos genéticos marinos, áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental y cooperación científica y tecnológica. Estas áreas corresponden aproximadamente a dos tercios de la superficie del océano.

La primera COP del acuerdo tendrá lugar entre el 11 y el 22 de enero de 2027, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Entre las decisiones que deberá adoptar estará la relativa a la sede de la Secretaría. De acuerdo con Reuters, la candidatura conjunta de Chile y Bélgica competirá con la propuesta de Xiamen, China.

Chile había presentado previamente una propuesta para instalar la Secretaría en Valparaíso. En su oferta, el país plantea ubicar las oficinas en Parque Barón, en un edificio patrimonial de aproximadamente 11.000 metros cuadrados, y sostiene que la ciudad permitiría incorporar por primera vez a América Latina como sede de una secretaría de membresía universal de Naciones Unidas. La propuesta también destaca la experiencia chilena en derecho del mar, investigación oceánica y organización de reuniones internacionales.

La candidatura conjunta modifica el escenario que existía hasta ahora. Bélgica había promovido a Bruselas como sede de la Secretaría, mientras Chile defendía a Valparaíso. Ahora ambos países optaron por integrar sus propuestas y distribuir las funciones entre las dos ciudades. Según el comunicado conjunto, el objetivo es contribuir a una implementación rápida del acuerdo y facilitar una decisión efectiva de los Estados parte en la COP1.

La disputa por la sede ocurre cuando el tratado entra en su primera etapa de implementación. El BBNJ busca establecer un marco internacional para proteger la biodiversidad de la alta mar, un espacio que durante décadas quedó fuera de los mecanismos específicos de conservación de biodiversidad bajo jurisdicción nacional. Su arquitectura incluye, además de la Secretaría y la COP, órganos subsidiarios, un mecanismo financiero y el sistema de intercambio de información.

La decisión final, por tanto, no está tomada. Serán los Estados parte reunidos en la COP1 de enero de 2027 los que deberán resolver dónde funcionará la Secretaría del BBNJ. Hasta entonces, Chile y Bélgica deberán conseguir respaldo internacional para su fórmula conjunta, que busca combinar la posición de Valparaíso como sede principal con la capacidad diplomática y tecnológica de Bruselas.