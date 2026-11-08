Documental sobre embarazo y maternidad en una comunidad pewenche gana en Sanfic

El Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC22) realizó este sábado su ceremonia de clausura en el Teatro Oriente, donde se anunciaron los reconocimientos de sus tres competencias oficiales: Internacional y Cine Chileno, con nueve películas cada una, y Cortometraje Talento Nacional, con 21 obras chilenas.

En la Competencia de Cine Chileno fue premiada como Mejor Película la obra “Monguen”, del médico y cineasta Antonio Caro Berezin, fallecido a comienzos de diciembre.

Bajo la dirección y producción póstuma de Berezín (Lemuntu Producciones) y la co-producción de Michel Toledo Veche (Tótem Producciones), Monguen —que significa “vida” en mapudungun, lengua que está presente en gran parte del largometraje— cuenta la historia de Fresia, una joven pewenche que debe alejarse de su vida en las montañas de Alto Bío Bío para adentrarse en territorio urbano con el fin de atender su embarazo.

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Realizado en la región del Biobío, el documental tiene como base la experiencia de Caro Berezín, quien trabajó como médico en el Hogar Intercultural de la Madre y el Niño, ubicado en la localidad sureña de Santa Bárbara, en Biobío, donde conoció de cerca la realidad de mujeres pewenches embarazadas que deben salir de su territorio al momento de tener un hijo. Monguen fue su último trabajo.

En 2023 el documental había sido además premiado en Cannes Docs. En la edición de Marché du Film, se adjudicó el premio Think-Film Award, que consistió en un taller y asesoría comunicacional en campañas de impacto.

En enero de 2027, “Monguen” será exhibido a lo largo de Chile por el programa de distribución Miradoc Estrenos, tras su premiere mundial en el certamen santiaguino.

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Ceremonia

La ceremonia contó con la participación de Carlos Núñez, Fundador y Director Artístico de SANFIC; Gabriela Sandoval, Fundadora de SANFIC y Directora de SANFIC Industria; e Ismael Negrete, Jefe de Programación, Educación y Participación de Fundación CorpArtes y fue conducida por la actriz Mariana Loyola, ante realizadores, intérpretes, jurados, invitados y público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al cineasta chileno Sebastián Lelio, recientemente fallecido. Director de Una mujer fantástica, ganadora del Óscar a Mejor Película Internacional, Lelio mantuvo una estrecha relación con SANFIC: presentó Navidad en SANFIC5 y recibió un reconocimiento a su trayectoria durante el vigésimo aniversario del festival, en 2024. Además el año pasado presentó La Ola y este año, Una mujer fantástica integró el foco dedicado a Antonia Zegers.

Su recuerdo estuvo presente durante toda la ceremonia. La actriz Paulina García, al recibir su premio a Mejor Interpretación por “Amor es el Monstruo”, de la competencia internacional, lo recordó entre lágrimas en su discurso de agradecimiento, sosteniendo el Oso de Plata a Mejor Actriz que obtuvo en la Berlinale 2013 por “Gloria”, película que hicieron juntos y que marcó un hito para el cine chileno.

Carlos Núñez, fundador y director artístico de SANFIC, señaló: “Cada edición de SANFIC nos recuerda la importancia de seguir generando espacios para el encuentro entre las películas, sus realizadores y el público. Esta ha sido una semana especialmente significativa, en la que también hemos despedido a Sebastián Lelio, un cineasta cuya trayectoria estuvo profundamente vinculada a la historia de nuestro festival”.

Los premios fueron definidos por tres jurados integrados por profesionales de Chile, México, Argentina, Perú, Brasil y Francia.

En la Competencia Internacional, el jurado estuvo compuesto por la actriz chilena Daniela Ramírez; Mara Fortes (México), programadora de los festivales de Telluride y Berlín; y el productor argentino Ignacio Rey.

La Competencia de Cine Chileno contó con el productor Alejandro Ugarte (Chile); Josué Méndez (Perú), director del Festival de Cine de Lima; y Lucía Meik (Argentina), agente de ventas y directora de Meikincine Entertainment.

Por su parte, la Competencia Cortometraje Talento Nacional fue evaluada por la actriz Julia Lübbert (Chile), la realizadora Joana Nin (Brasil) y el productor Jérôme Blesson (Francia).

Ganadores SANFIC22

Competencia Internacional

Mejor Película: Narciso

Mejor Dirección: Lukas Dhont por Coward

Mención Especial de Dirección: Diego Luna por Ceniza en la boca

Mejor Interpretación: Paulina García por Amor es el Monstruo

Mención Especial de Interpretación: Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por Coward.

Competencia de Cine Chileno

Mejor Película: Monguen

Mejor Dirección: Thomas Woodroffe

Mejor Actuación: Sofía Paloma Gómez por Cuadro Negro

Competencia Cortometraje Talento Nacional

Mejor Cortometraje: Reina de Puerto

Mención Especial: Ruidos Molestos

Mención Especial: Que no te alcancen los lobos

Premio del Público SANFIC22

Latir, de Patricio Loutit (Competencia de Cine Chileno).

Tras la premiación, se exhibió la película de clausura “Los Relatos”, del director español Miguel del Arco, incluida en la sección Función Especial.

La ceremonia de clausura celebró una edición desarrollada en cuatro sedes de Santiago: Cinépolis La Reina, Cinépolis Parque Arauco, Centro Arte Alameda y Sala Nemesio. Junto a las competencias, la programación incluyó Maestros del Cine, Visiones del Mundo, Directoras en Foco y Funcion Especial, además de un foco dedicado a Antonia Zegers, quien recibió el Reconocimiento SANFIC a la Trayectoria y Aporte al Cine Chileno en la inauguración.

Las funciones continúan este domingo 8 de noviembre, con títulos como Ceniza en la boca, de Diego Luna; Fjord, de Cristian Mungiu, y Paper Tiger, de James Gray. Programación y entradas en www.sanfic.com.