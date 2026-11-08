Números rojos: Perú superará a Chile en 2027 y lo desplazará a la quinta economía de Sudamérica

Chile dejará de ser la cuarta economía de Sudamérica en tamaño y será superado por Perú, considerando la proyección del FMI hasta el 2031, informó el diario La Tercera.

La economía del país vecino habrá crecido a un ritmo mayor que la de Chile en 17 ocasiones, con lo que logrará darle alcance este año y luego sobrepasarla. En 2013, Chile se había convertido en la cuarta más grande tras la caída de Venezuela, siendo superada por Brasil, Argentina y Colombia.

Chile creció un 6,3% promedio entre 1986 y 1999. Luego de eso, la economía chilena moderó su velocidad y registró expansiones de 4,2% para el periodo 2000-2009 y 3,3% para el tramo 2010-2019.

Durante gran parte de este periodo, Chile se consolidó como la quinta economía más grande de Sudamérica y, desde 2013, con la caída de Venezuela, en la cuarta.

Sin embargo, desde 2013 el PIB nacional ha crecido a menos tasas que el promedio mundial (salvo en 2018 y 2021) y seguiría en ese ritmo hacia al menos 2031, es decir, 17 de 19 años.

De acuerdo con la base de datos del World Economic Outlook (WEO) publicada en octubre por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de Perú, llegaría a US$ 413.597 millones en 2027, por sobre los US$ 413.443 millones que el organismo proyecta para Chile.

En 2028 el PIB peruano llegaría a US$ 435.000 millones, frente a US$ 430.400 millones de Chile, y en 2031, último año de las proyecciones del organismo, alcanzaría US$ 502.000 millones, contra US$ 486.500 millones de la economía chilena.

Brasil, Argentina y Colombia

Brasil es la economía más grande de la región. El FMI estima que el PIB llegará a US$ 2,65 billones este año y a US$ 3,39 billones en 2031. Argentina cerrará 2026 con un estimado de US$ 768.206 millones, con una proyección para 2031 de US$ 855.399 millones.

Desde 2011, Colombia ha sido la tercera gran economía sudamericana. El fondo proyecta que su tamaño ascenderá a US$ 572.735 millones con una previsión de US$ 762.670 millones al 2031.

Las cifras corresponden al indicador del FMI de PIB a precios corrientes en dólares, que toma el PIB de cada país en su propia moneda y lo convierte a dólares con el tipo de cambio de mercado promedio de cada año, sin ajustar por inflación ni por las diferencias de precios entre países. La medición refleja no solo el crecimiento de cada economía, sino también la evolución de su moneda frente al dólar y de sus precios internos.

En 2025, el PIB peruano ya mostraba que venía con más velocidad, llegando a US$ 342.000 millones, muy cerca de los US$ 357.400 millones de nuestro país.

Poca ventaja

Este año Chile todavía mantendría la delantera: US$ 402.200 millones frente a los US$ 399.600 millones de Perú.

Detrás del cambio de posiciones está el ritmo de crecimiento que el FMI anticipa para cada país. El organismo proyecta que la economía chilena se expandirá apenas 0,6% en 2026, frente a 3% de Perú.

Para 2027, el organismo estima 2,6% para Chile y 2,9% para Perú, y entre 2028 y 2031 sitúa el crecimiento chileno entre 2,3% y 2,4% anual, mientras que el peruano se ubicaría entre 3% y 3,2%.

Características de Perú

Ambas economías se parecen en el sentido de que el cobre también es su principal producto de exportación y este año el precio ha llegado a niveles históricos a nivel nominal.

La economía peruana ha crecido en promedio 3% anual en los últimos dos años y, según las cifras del Fondo, acelerará más rápido que Chile en los próximos ejercicios.

Además, tiene indicadores “macro” muy saludables: deuda pública equivalente a un 30% del PIB, y una inflación anual que cerró 2025 en 1,5%, la tasa más baja en ocho años. Su déficit fiscal es de 2%, lo que le da margen para emitir deuda a bajas tasas ante cualquier escenario adverso.

El salto peruano también se aprecia en el largo plazo. En 1990, la economía de Perú equivalía al 85% de la chilena: US$ 28.300 millones frente a US$ 33.200 millones.

Diferentes mediciones

Si se usa el PIB en paridad de poder de compra (PPC), una medición que el FMI publica por separado y que convierte las monedas con tasas que igualan el poder adquisitivo, eliminando las diferencias en el nivel de precios entre países, Chile conservaría el cuarto lugar en Sudamérica durante todo el periodo proyectado: en 2031 su PIB llegaría a US$ 933.300 millones, frente a US$ 907.100 millones.

Sin embargo, la brecha entre ambos se ha estrechado durante las últimas dos décadas. En 2001 y 2004, la economía chilena llegó a ser 36,8% más grande que la peruana en PPC; en 2025 la diferencia fue de 8,6% y en 2031 sería de apenas 2,9%, según cálculos de Pulso con datos del FMI.

Por otro lado, el indicador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que mide esperanza de vida, educación (tasa de alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores de ingreso per cápita, muestra a Chile mucho más arriba que Perú.

En el listado de 193 países que es liderado por Islandia, Chile se ubica en la posición 45 con un índice “Muy alto”, encima de Hungría y debajo de Eslovaquia, dos países europeos.

Perú, en cambio, se ubica en el puesto 79, con un índice de desarrollo “alto”.

Ingreso por habitante

Si el tamaño de la economía mide el peso de cada país, el PIB per cápita en dólares da cuenta del ingreso promedio de sus habitantes. En esa medición, el grupo formado por Sudamérica, más México, Panamá y Costa Rica se ha reordenado por completo desde 1990.

Ese año encabezaba Argentina, con US$ 4.858 por persona, seguida de México (US$ 3.640) y Uruguay (US$ 3.588). Chile era quinto, con apenas US$ 2.522, mientras que Perú era noveno, con US$ 1.286.

Chile llegó a liderar el grupo en 2007, con US$ 10.448 por habitante, por sobre México (US$ 10.064).

Fue el único año en que ocupó el primer lugar en toda la serie. Desde 2009, Uruguay encabezó la lista de manera ininterrumpida hasta 2023, y en 2024 fue desplazado por Guyana, cuyo PIB per cápita pasó de US$ 6.174 en 2019 a US$ 26.104 en 2025.

En 2025, detrás de Guyana se ubicaron Uruguay (US$ 24.549), Panamá (US$ 19.814), Costa Rica (US$ 19.162) y Chile (US$ 17.837).

Tercero en Sudamérica

Si se considera solo Sudamérica, Chile es tercero. En el otro extremo quedaron Ecuador (US$ 7.199), Bolivia (US$ 5.185) y Venezuela (US$ 3.559), cuyo ingreso por habitante llegó a US$ 11.535 en 2012 y cayó a US$ 704 en 2020.

Las proyecciones del FMI para 2031 mantienen a Chile en el quinto lugar, con US$ 23.676 por habitante. Por delante seguirían Guyana (US$ 45.098), Uruguay (US$ 34.185), Costa Rica (US$ 27.265) y Panamá (US$ 27.139).

Más atrás aparecen México (US$ 20.014) y Surinam, que anotaría el mayor salto del grupo entre 2025 y 2031, de 159,3%, hasta US$ 18.702.

Luego vendrían Argentina (US$ 16.974) y Brasil (US$ 15.657), mientras que Colombia (US$ 13.931), Perú (US$ 13.744), Paraguay (US$ 13.022) y Ecuador (US$ 9.036) cerrarían la tabla.

En el largo plazo, los que más multiplicaron su ingreso por habitante entre 1990 y 2025, después de Guyana (27,4 veces), fueron Costa Rica (10,2 veces), Panamá (9,4 veces) y Perú (7,7 veces).

Chile lo hizo 7,1 veces, levemente por debajo de Bolivia (7,2 veces). En el extremo opuesto quedaron Argentina, que lo triplicó, y Venezuela, que apenas lo multiplicó por 1,4.