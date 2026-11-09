Escuela de Arte UDP presenta “Glosario común para las prácticas artísticas” en el marco de 20 años

En el marco de la conmemoración de sus 20 años, la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentará Glosario común para las prácticas artísticas, una publicación que reúne 132 términos vinculados a los procesos de creación, investigación y reflexión artística contemporánea.

La actividad contará con la participación de Aïcha Liviana Messina, académica del Instituto de Filosofía; Alejandro Arturo Martínez, director de Estudios Generales, Archivos y Cultura UDP; y Francisca Sánchez, artista visual y académica de la Escuela de Arte UDP.

El proyecto, financiado por el Fondart Regional de Difusión 2026, es resultado de un trabajo colectivo que convocó a 49 estudiantes, 12 egresadas y egresados y 27 docentes de la Escuela de Arte UDP.

El glosario se plantea como una colección abierta de relatos, desplazamientos y posiciones singulares que ponen en valor el carácter procesual, experimental y colectivo de las prácticas artísticas. En sus páginas conviven conceptos propios del campo del arte —como escultura, técnica, color o performance— con nociones provenientes de otras disciplinas y ámbitos del conocimiento —como género, deriva, écfrasis, nube o rizoma—. Esta diversidad da cuenta de la naturaleza interdisciplinar de la creación contemporánea y de las múltiples relaciones que las prácticas artísticas establecen con sus contextos sociales, políticos, materiales y afectivos.

El proyecto contempla, además, talleres y espacios de encuentro que buscan activar los contenidos del glosario más allá de sus páginas para ser incorporados en el sitio web https://nucleodigitalarte.udp.cl/, promoviendo el intercambio de conocimientos, la experimentación y la reflexión colectiva en torno al lenguaje y los procesos de creación.

Esta dimensión de trabajo se vincula con las instituciones colaboradoras del proyecto: la Biblioteca Nicanor Parra, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende junto al Instituto superior de Comercio Insuco N°2, el Centro Cultural La Moneda, el Museo Interactivo Mirador (MIM) y el Liceo Almirante Riveros de Conchalí. De esta manera, el glosario no se concibe únicamente como una publicación, sino también como una herramienta pedagógica y de circulación de conocimientos, abierta a nuevas interpretaciones, usos y experiencias.

Sobre la publicación

Título: Glosario común para las prácticas artísticas

Financiamiento: Fondart Regional de Difusión 2026

Participantes: 49 estudiantes, 12 egresadas/os y 27 docentes de la Escuela de Arte UDP.

Comité editorial: Andrea Jösch Krotki, Bernardita Croxatto y Camila Ramírez, Escuela de Arte UDP.

Diseño editorial: Antonieta López.

Información de la actividad

Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026

Hora: 17:00 horas

Lugar: Auditorio -1 Biblioteca Nicanor Parra, Universidad Diego Portales. Vergara 324.

Actividad gratuita, con entrega de ejemplares de la publicación.