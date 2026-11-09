Escuela de Arte UDP presenta “Glosario común para las prácticas artísticas” en el marco de 20 años
La publicación reúne 132 conceptos descritos por estudiantes, egresadas, egresados y docentes de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales. Su lanzamiento se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Biblioteca Nicanor Parra, e incluirá una conversación abierta.
En el marco de la conmemoración de sus 20 años, la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentará Glosario común para las prácticas artísticas, una publicación que reúne 132 términos vinculados a los procesos de creación, investigación y reflexión artística contemporánea.
El proyecto, financiado por el Fondart Regional de Difusión 2026, es resultado de un trabajo colectivo que convocó a 49 estudiantes, 12 egresadas y egresados y 27 docentes de la Escuela de Arte UDP.
El glosario se plantea como una colección abierta de relatos, desplazamientos y posiciones singulares que ponen en valor el carácter procesual, experimental y colectivo de las prácticas artísticas. En sus páginas conviven conceptos propios del campo del arte —como escultura, técnica, color o performance— con nociones provenientes de otras disciplinas y ámbitos del conocimiento —como género, deriva, écfrasis, nube o rizoma—. Esta diversidad da cuenta de la naturaleza interdisciplinar de la creación contemporánea y de las múltiples relaciones que las prácticas artísticas establecen con sus contextos sociales, políticos, materiales y afectivos.
El proyecto contempla, además, talleres y espacios de encuentro que buscan activar los contenidos del glosario más allá de sus páginas para ser incorporados en el sitio web https://nucleodigitalarte.udp.cl/, promoviendo el intercambio de conocimientos, la experimentación y la reflexión colectiva en torno al lenguaje y los procesos de creación.
Esta dimensión de trabajo se vincula con las instituciones colaboradoras del proyecto: la Biblioteca Nicanor Parra, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende junto al Instituto superior de Comercio Insuco N°2, el Centro Cultural La Moneda, el Museo Interactivo Mirador (MIM) y el Liceo Almirante Riveros de Conchalí. De esta manera, el glosario no se concibe únicamente como una publicación, sino también como una herramienta pedagógica y de circulación de conocimientos, abierta a nuevas interpretaciones, usos y experiencias.
Sobre la publicación
Título: Glosario común para las prácticas artísticas
Financiamiento: Fondart Regional de Difusión 2026
Participantes: 49 estudiantes, 12 egresadas/os y 27 docentes de la Escuela de Arte UDP.
Comité editorial: Andrea Jösch Krotki, Bernardita Croxatto y Camila Ramírez, Escuela de Arte UDP.
Diseño editorial: Antonieta López.
Información de la actividad
Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026
Hora: 17:00 horas
Lugar: Auditorio -1 Biblioteca Nicanor Parra, Universidad Diego Portales. Vergara 324.
Actividad gratuita, con entrega de ejemplares de la publicación.
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