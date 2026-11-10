“Nefasto y adverso”: Congreso y Ejecutivo dejan en cero a sitios de memoria y Museo de la Memoria

Organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria del país denunciaron este martes un desfinanciamiento impulsado tanto por el Ejecutivo como por la aprobación de las indicaciones ante la Comisión Mixta de Presupuestos.

Mediante sucesivos recortes administrativos y la aprobación de indicaciones regresivas, se ha reducido en un 78,60% (más de $1.879 millones) el presupuesto total destinado a los sitios de memoria para el año 2027 y el 100% del financiamiento para el Museo de la Memoria, según un comunicado de las organizaciones.

La situación, calificada por las organizaciones como un golpe sin precedentes a la política pública de memoria, derechos humanos, reparación simbólica y garantías de no repetición, deja a 16 de los 19 sitios financiados por la Partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin recursos para su operación, además de reducir a mil pesos -desfinanciamiento absoluto- el presupuesto de instituciones como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Sitios de Memoria del Estadio Nacional, Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, entre otros.

“Este recorte no es solo una cifra contable; es un acto de desprotección institucional que busca asfixiar los espacios donde se resguarda la verdad histórica, la educación en derechos humanos y la prevención de violaciones a la democracia”, señalaron representantes de las organizaciones afectadas.

La medida elimina por completo los planes de gestión de los sitios de memoria y los fondos de inversión patrimonial, estabilización estructural y rescate arqueológico.

“Desde la recuperación de los sitios de memoria, a inicios de la década de los noventa, no habíamos enfrentado un panorama tan nefasto y adverso como el presente. Este es el peor momento en que hemos estado los sitios de memoria y las organizaciones de derechos humanos en décadas”, indicaron.

Exigencias al Ejecutivo y al Congreso

Frente a este escenario crítico, las organizaciones exigen al Ejecutivo la reposición inmediata de los fondos en la Partida 29, Capítulo 03, Programa 05 del SERPAT.

Asimismo, hicieron un llamado directo a las y los parlamentarios a rechazar el erario propuesto si no se restituyen los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad y apertura de los sitios de memoria en todo el país y a solicitar su reposición con referencia al presupuesto 2026.

Organizaciones y sitios de memoria afectados con los 1.000 pesos:

Red Nacional de Sitios de Memoria

Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Londres 38, espacio de memorias

Estadio Nacional, Memoria Nacional

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume

Corporación de Ex presos políticos de Pisagua

Fundación Víctor Jara (Estadio Chile)

Sitio de Memoria Melinka Puchuncaví

Sitio de Memoria Hornos de Lonquén

Sitio de Memoria Ex Cuartel PDI de Puerto Montt

Egaña 60 Sitio de Memoria La Providencia

Ex Nido 20

Sitio de Memorias ex Comisaría Barón

Sitio de Memoria Ex Cuartel De la CNI Miraflores

Corporación 3 y 4 álamos

Sitio de Memoria Cuartel Borgoño