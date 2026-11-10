Gobierno pierde la paciencia con camioneros y lanza advertencia por cortes de rutas

Tras el fracaso de las negociaciones con los camioneros y la decisión de los transportistas de mantener el paro nacional, La Moneda endureció el tono y advirtió que no permitirá bloqueos de carreteras, aunque aseguró que mantiene abiertas las puertas al diálogo.

El encargado de fijar la postura del Ejecutivo fue el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien aseguró que las autoridades están desplegadas en las regiones donde se registran movilizaciones y que Carabineros permanece en los principales puntos de concentración de camiones.

“El Gobierno está dispuesto a conversar y llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país. Los chilenos tienen el derecho al libre tránsito en todo Chile, de norte a sur”, advirtió Arenas desde Palacio.

El portavoz fue más allá y dejó claro que el Ejecutivo no descarta recurrir a sus facultades legales frente a eventuales interrupciones del tránsito.

“Si hay alguien, un grupo o un individual que quiera alterar el orden público, el Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden”, sostuvo, agregando que se utilizarán las herramientas que contempla la legislación.

La advertencia se suma a lo señalado por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien tampoco descartó aplicar la Ley de Seguridad del Estado ante eventuales bloqueos.

“Como autoridades nunca podemos descartar ninguna de las facultades que la ley nos entrega”, afirmó Codina, aunque precisó que una decisión de esa naturaleza requiere evaluar previamente las condiciones legales.

Pese al endurecimiento del discurso, Arenas defendió la gestión del Ejecutivo y descartó que el conflicto haya tomado por sorpresa al Gobierno. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Economía mantiene mesas periódicas con los principales gremios del transporte.

El vocero reconoció, además, que el aumento de los combustibles ha afectado a numerosos camioneros, aunque atribuyó las alzas a una crisis internacional y aseguró que el Gobierno ha realizado esfuerzos para amortiguar sus efectos.

Las declaraciones se producen luego de que los transportistas y representantes del movimiento No + TAG anunciaran la continuidad de la paralización, tras una reunión con autoridades de Gobierno que terminó sin acuerdos.

Mientras Arenas anticipó que las conversaciones podrían retomarse este miércoles, Codina confirmó una nueva instancia de diálogo para el jueves 12 de noviembre, a las 15:00 horas.

De esta manera, La Moneda mantiene abierta la negociación, pero fija un límite a las protestas: la continuidad del paro no puede traducirse, según el Ejecutivo, en impedimentos a la libre circulación por las carreteras del país.