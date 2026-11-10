Fracasa negociación del Gobierno con camioneros y paro nacional sigue

El primer acercamiento entre el Gobierno de José Antonio Kast y los camioneros movilizados terminó sin resultados. Tras reunirse este martes con autoridades del Ejecutivo, los transportistas y representantes del movimiento No + TAG anunciaron que mantendrán el paro nacional, luego de no alcanzar acuerdos sobre sus principales demandas.

“Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país, y en todos los puntos de paralización de Santiago”, afirmó a la prensa Andrés Alarcón, vocero de No + TAG.

El dirigente sostuvo que no hubo avances en ninguno de los puntos discutidos con las autoridades, por lo que las organizaciones resolvieron continuar con las movilizaciones.

El resultado supone un nuevo revés para La Moneda, que durante la mañana había conseguido un primer acercamiento con los manifestantes apostados en la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel.

Tras un tenso intercambio con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, los camioneros aceptaron despejar la carretera a cambio de una reunión con el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, y otras autoridades, fijada para las 15:00 horas.

Sin embargo, la instancia no permitió destrabar el conflicto.

Las organizaciones exigen reestructurar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), eliminar el impuesto específico y revisar los contratos de concesión de las autopistas, particularmente los cobros por TAG y peajes.

Las demandas contrastan con la propuesta anunciada por Kast para limitar las alzas de los combustibles a $20 por litro durante 90 días, medida que los transportistas consideran insuficiente frente al encarecimiento de sus operaciones.

La paralización se ha extendido por distintas regiones del país, con bloqueos parciales, caravanas a baja velocidad y la incorporación de buses interurbanos y otras organizaciones del transporte.

Pese a la falta de acuerdo, los dirigentes mantienen abierta la posibilidad de continuar las conversaciones. Según informó Zona Zero, se prevé retomar las reuniones durante la mañana de este miércoles.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta la continuidad de las protestas, luego de advertir durante la jornada que podría recurrir a la fuerza pública para despejar las carreteras si persisten las interrupciones del tránsito.