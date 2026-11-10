Orquesta de Cámara de Valdivia se presentará por primera vez en la Gran Sala Sinfónica

La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) se prepara para cerrar su temporada de conciertos 2026 con «Filigrana de tiempos remotos», un programa que tendrá una proyección especial: luego de sus presentaciones en Valdivia y La Unión, la agrupación llegará a la Gran Sala Sinfónica Nacional del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), en Santiago, donde se presentará este miércoles, a las 19:30 horas, en el marco de la línea «Grandes Invitados».

Esta presentación representa un nuevo hito para la OCV y la música de regiones. Tras la reciente llegada de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena a este escenario, en junio pasado, la agrupación valdiviana será la segunda orquesta profesional de regiones en presentarse en la Gran Sala Sinfónica Nacional, ampliando la presencia de elencos regionales en uno de los principales espacios para la música sinfónica del país.

Bajo la dirección de su director artístico, Rodolfo Fischer, y con la participación del violista chileno Hugo Cortés como solista, el programa propone un recorrido por distintas épocas y lenguajes musicales. La selección reúne dos obras fundamentales del repertorio europeo del siglo XX, junto a dos creaciones chilenas que establecen un diálogo entre la tradición, la exploración sonora y las posibilidades expresivas de la música actual.

El recorrido comenzará con Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel, obra en la que el compositor francés vuelve su mirada hacia la música barroca y el legado de los clavecinistas del siglo XVIII. Sobre esta pieza, Fischer explica que «Ravel rinde homenaje a los clavecinistas franceses del siglo XVIII y busca recuperar su claridad, su elegancia y su gusto por la ornamentación». En su versión orquestal, agrega, «la obra se convierte en un exquisito álbum de colores, en el que las maderas tienen un protagonismo especial».

A continuación, se interpretará El perfume del tiempo, del compositor chileno Javier Contreras, obra que tendrá como solista a Hugo Cortés en viola. La composición propone un diálogo entre el instrumento y la orquesta, donde la viola es protagonista. Según Fischer, «el tejido de las voces está muy bien logrado. Recorre desde una intimidad casi remota hasta un poderoso despliegue sonoro de las cuerdas».

La creación chilena también estará presente a través de Memoria Háptica, del compositor residente de la OCV 2026, Camilo Roca, que tendrá su último estreno en este programa. La obra explora la relación entre sonido, cuerpo y movimiento, incorporando técnicas extendidas que amplían las posibilidades interpretativas de los músicos. «Roca nos propone una visión sonora centrada en el propio intérprete: el gesto, el cuerpo y la memoria muscular. Mediante una gran variedad de técnicas extendidas, nos invita no solo a escuchar a la orquesta, sino también a observarla», señala el director artístico.

El programa finalizará con la Suite de Pulcinella, de Igor Stravinsky, una de las obras emblemáticas del neoclasicismo musical. Inspirada en piezas atribuidas inicialmente al compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi y a otros autores del siglo XVIII, la obra representa una particular reinterpretación del pasado desde el lenguaje moderno de Stravinsky. Como explica Fischer, el compositor actúa «como un artesano restaurador», envolviendo lo pasado en una estética contemporánea, sin perder su espíritu y esencia.

Un solista chileno con trayectoria internacional

La participación de Hugo Cortés constituye otro de los atractivos de este concierto. Oriundo de La Serena y radicado en París, el violista ha desarrollado una trayectoria que comprende la interpretación solística, la música de cámara, la docencia y la creación contemporánea, con actividad artística tanto en Chile como en Europa.

Su recorrido internacional incluye presentaciones en importantes escenarios europeos, entre ellos la Philharmonie de París, la NDR Elbphilharmonie de Hamburgo, el Grosses Festspielhaus de Salzburgo y las salas Gaveau y Pleyel de París. Actualmente integra el Orchestre Pasdeloup y el conjunto de música contemporánea ATA Project, además de colaborar con otras agrupaciones francesas.

Santiago: Disponibles a través de Ticketplus – CEAC.