Pizarro (PC) enfrenta discurso negacionista de diputada republicana: “Yo todavía busco a mi padre”

La diputada comunista Lorena Pizarro protagonizó una dura respuesta a su par republicana Javiera Rodríguez, luego de que esta última cuestionara a organizaciones de derechos humanos y las calificara como “empresarios del dolor ajeno”. El enfrentamiento, ocurrido durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, terminó con la interrupción momentánea del debate.

“Lo que me parece preocupante es que en este hemiciclo el negacionismo se haya instalado”, sostuvo Pizarro, quien rechazó las declaraciones de Rodríguez y recordó su propia historia familiar como hija de un detenido desaparecido durante la dictadura militar.

“Yo todavía busco a mi padre y muchos lo seguimos buscando. Entonces, solo pido que ciertos discursos no se permitan, porque ese es un discurso negacionista que insulta lleno de odio”, expresó la parlamentaria, según consignó Emol.

Pizarro profundizó en su respuesta apuntando directamente a las afirmaciones de su colega oficialista: “En Chile hubo desapariciones, en Chile hubo víctimas y no es un negocio. Ojalá lo fuera, porque mi padre a lo mejor estaría acá”.

Las declaraciones que desataron el enfrentamiento

El conflicto comenzó mientras la Cámara discutía los recursos destinados al Ministerio de Justicia. Durante su intervención, Rodríguez defendió su respaldo a la partida presupuestaria y criticó lo que denominó un “monopolio de la indignación” en materia de derechos humanos.

“Hay víctimas que merecen monumentos, grandes discursos y, por supuesto, pancartas en el espacio aéreo del pupitre. Y hay otras que para algunos ni siquiera merecen mención”, sostuvo la diputada republicana.

La parlamentaria también cuestionó las críticas dirigidas al Gobierno por las rebajas de condenas y acusó un uso político de la defensa de los derechos humanos.

“Es bien fácil defender los derechos humanos cuando es funcional a tu relato político. Por eso son empresarios del dolor ajeno”, afirmó Rodríguez, provocando la reacción de Pizarro.

Pizarro abandona la Sala llorando tras las interrupciones

El intercambio escaló cuando Rodríguez comenzó a interrumpir desde su puesto la intervención de Pizarro, reiterando a gritos la expresión “empresarios del dolor”.

La diputada comunista también respondió con dureza, llegando a calificar de “energúmena” a su colega republicana. Ante el aumento de la tensión, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), debió intervenir para intentar restablecer el orden.

“Hay que respetar las historias de cada persona”, señaló Ossandón, quien también llamó a Pizarro a evitar las descalificaciones personales.

Sin embargo, las interrupciones continuaron y la mesa de la Cámara decidió detener momentáneamente el debate y convocar a una reunión de comités para abordar lo ocurrido.

Tras el enfrentamiento, Lorena Pizarro abandonó el hemiciclo llorando. El episodio desplazó la discusión presupuestaria y dejó expuesta una nueva confrontación política sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y el trato a sus víctimas en el Congreso.