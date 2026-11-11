Apuestas peligrosas

¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

En las imágenes del telescopio espacial James Webb, desde hace un par de años, aparecen unos objetos que nadie esperaba. Los astrónomos los llamaron little red dots: pequeños puntos rojos.

No son tan pequeños, por cierto, aunque en las imágenes se vean, precisamente, como puntitos: miden hasta cientos de años luz y brillan como miles de millones de soles. Pero están lejísimos: su luz viajó más de 12 mil millones de años para llegar hasta nosotros.

Su brillo sugiere que esconden en su interior agujeros negros de millones de masas solares, demasiado grandes para un universo tan joven. Pero casi no emiten rayos X, la firma habitual de un agujero negro que devora materia. Nadie sabe bien qué son.

En mayo, un estudio en Nature midió directamente el agujero negro de uno de ellos, bautizado QSO1: su masa sería de unos 50 millones de soles, dos tercios de todo el objeto. Como si el agujero negro hubiera llegado antes que su galaxia. Además, el gas que lo rodea es casi puro hidrógeno y helio: las estrellas, que fabrican el resto de la tabla periódica, ya poblaban el universo, pero parecen no haber pasado por ahí.

Esta semana, investigadores de Johns Hopkins difundieron un trabajo en Physical Review Letters con una idea audaz: QSO1 podría haber crecido a partir de un agujero negro primordial, surgido no del colapso de una estrella sino, espontáneamente, de las fluctuaciones de densidad de un ardiente universo recién nacido.

La fascinación por los agujeros negros reside en que reúnen lo que parece opuesto. Concentran una enorme masa en un tamaño pequeño: uno con la masa del Sol mediría apenas unos kilómetros. Y toda la complejidad de su formación queda olvidada. No tienen pelo, como dicen los físicos: solo pueden tener masa, carga eléctrica y giro.

Los primordiales serían, además, especiales por su edad. Habrían nacido en la primera fracción de segundo, antes que las estrellas y antes de que existiera un solo núcleo de helio. Por no depender del colapso de una estrella, pueden, además, ser muy pequeños.

Stephen Hawking los imaginó en 1971. En 1974 mostró que los agujeros negros no son del todo negros: emiten radiación, como un cuerpo con temperatura. Pero su termodinámica funciona al revés: mientras más pequeños, son más calientes. Al radiar pierden masa, se calientan más, radian más rápido… y terminan explotando. Hawking tituló su artículo con una pregunta: “Black hole explosions?”.

Los primordiales con la masa de un cerro, por ejemplo, deberían estar estallando justo ahora. Esas explosiones se buscaron en los años setenta. Nunca aparecieron.

Uno de sus cazadores fue el ingeniero australiano John O’Sullivan. Buscando sus fugaces pulsos de radio, desarrolló técnicas para limpiar señales distorsionadas. No encontró ningún agujero negro. Años después, esas herramientas resolvieron un problema muy terrenal: transmitir datos sin cables en una habitación llena de interferencias. La patente de su equipo es actualmente una pieza clave del wifi.

Hoy los agujeros negros primordiales vuelven a la palestra. Mucho más grandes que los que buscaba O’Sullivan, los nuevos candidatos podrían ser los testigos más antiguos del universo. Si no existieran, tampoco importaría mucho. Habrían logrado, de todas formas, ayudar en el desarrollo de una tecnología crucial: algo difícil incluso para los objetos que sí existen.

En esta edición de Universo Paralelo contamos con las colaboraciones de Edinson Cornejo, doctor en Economía y Empresa y académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Mayor; Cristóbal Galbán-Malagón, doctor en Biogeoquímica; Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Sofía Vargas, doctora en Ciencias; Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; y la periodista Francisca Munita.

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LA IA PROMETE CAMBIAR EL MUNDO, PERO ¿QUIÉN PAGARÁ LA CUENTA?

Por Edinson Cornejo Doctor en Economía y Empresa

El debate sobre una posible burbuja bursátil en torno a la inteligencia artificial viene desarrollándose desde 2025 y resulta especialmente relevante por las grandes pérdidas económicas que podría provocar.

La situación recuerda a la burbuja de las empresas puntocom, ocurrida entre 1995 y 2000, cuando las compañías vinculadas a internet experimentaron un rápido crecimiento. El punto máximo llegó en marzo de 2000, cuando el índice bursátil Nasdaq alcanzó su mayor nivel. Sin embargo, las empresas no lograron cumplir con las expectativas del mercado y los precios de las acciones tecnológicas comenzaron a caer, afectando especialmente a aquellas compañías con proyecciones de crecimiento demasiado elevadas. Muchas terminaron quebrando.

Hoy, el directorio de Anthropic, empresa desarrolladora de Claude, considera que la inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías más trascendentales de la historia de la humanidad, capaz de acelerar la innovación científica y resolver problemas que han resistido los esfuerzos humanos durante generaciones. Sin embargo, tal como ocurrió con las puntocom, existe el riesgo de que las expectativas estén infladas y que los negocios vinculados a la IA se encuentren sobrevalorados.

En este contexto, la oferta pública inicial de acciones (Initial Public Offering o IPO) de Anthropic ha generado grandes expectativas. Una IPO ocurre cuando una empresa emite acciones que, por primera vez, serán transadas en el mercado bursátil. A diferencia de las rondas de financiamiento donde solo un grupo selecto puede invertir en la empresa, una IPO abre la posibilidad al público general de invertir en acciones de la compañía.

La expectativa en torno a Anthropic se refleja en una valoración inicial superior a los dos billones de dólares, lo que representaría la mayor salida a bolsa de la historia. Al menos así se proyectaba hasta el jueves pasado, cuando el Nasdaq cayó un 5,52%, debido a la incertidumbre sobre las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Este episodio ilustra la alta volatilidad que caracteriza a este tipo de negocios.

Durante la primera mitad de 2026, Anthropic registró un crecimiento del 1.300% en sus ingresos por ventas. Sin embargo, también reportó pérdidas operacionales por USD 693 millones y pérdidas netas por USD 80.748 millones. Además, la compañía solo registró pérdidas entre 2023 y 2025. Es decir, a pesar del enorme crecimiento de sus ventas, las ganancias todavía no aparecen. La apuesta es por su potencial, no por sus números actuales.

Las acciones emitidas mediante una oferta pública inicial se caracterizan por el hecho de que, en promedio, generan una alta rentabilidad en el primer día de venta de la acción. Por esta razón, una IPO puede resultar atractiva como inversión de muy corto plazo. En cambio, a largo plazo, comprar acciones de una empresa tecnológica significa apostar a que esta sea capaz de cumplir y superar las expectativas. Si lo consigue, las ganancias pueden ser extraordinarias; si no, el desempeño de la inversión será pobre.

El financiamiento es, precisamente, uno de los principales desafíos de estas compañías. En términos básicos, y por sus características, estas empresas deben preferir el capital a la deuda, sin embargo, Anthropic ha financiado su expansión tanto con deuda como con contratos de largo plazo que establecen obligaciones de pago, mientras sus operaciones continúan generando pérdidas.

La presente IPO se posiciona entonces como la gran apuesta de las gigantes tecnológicas: financiamiento para alcanzar su potencial o cubrir pérdidas multimillonarias. Si las expectativas no se cumplen, ¿quién pagará la cuenta?

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LA ANTÁRTICA COMIENZA MUCHO ANTES DE VER EL PRIMER PINGÜINO

Por Cristóbal Galbán-Malagón Doctor en Biogeoquímica

Estamos en noviembre, el mes de la Antártica. El pasado día 6 celebramos el Día de la Antártica Chilena. Mientras tanto, nosotros seguíamos con una tradición menos ceremonial: revisar por enésima vez si habíamos enviado todos los equipos para nuestra próxima expedición. Hace apenas un par de semanas despachamos cajas con instrumentos y materiales, y el 30 de noviembre partirán los primeros integrantes del equipo rumbo al continente blanco.

Cuando alguien piensa en investigación antártica, suele imaginar pingüinos, glaciares y científicos trabajando ante paisajes de documental. Todo eso existe, pero las fotos no muestran lo anterior: meses entre correos, reuniones, presupuestos, formularios y cajas. Organizar una campaña se parece a preparar una mudanza internacional, salvo que en el destino no hay una ferretería a la vuelta de la esquina ni servicio de entrega al día siguiente.

En nuestro caso empezamos prácticamente en enero, cuando supimos que el proyecto había obtenido financiamiento. Lo celebramos, por supuesto. Todavía no habíamos calculado cuántas hojas de cálculo acompañaban a esa alegría. Desde entonces, una campaña de pocas semanas ha ido ocupando buena parte del año.

Todo comienza con preguntas científicas. Nosotros queremos entender cómo llegan los contaminantes a la Antártica, cómo circulan entre el aire, el agua y los organismos y qué papel desempeña el deshielo. Pero no basta con decir “tomaremos muestras de agua”. Hay que decidir dónde, cuándo, a qué profundidad, cuántas y con qué instrumentos. También cómo evitar que las muestras se contaminen, cómo conservarlas y cómo trasladarlas de vuelta a laboratorios situados a miles de kilómetros.

La fecha tampoco es un capricho turístico. Si queremos comparar lo que ocurre al comienzo y al final del verano, debemos respetar determinadas ventanas de muestreo. Cambiar el calendario puede alterar lo que medimos. Por eso, antes de viajar acordamos protocolos, repartimos responsabilidades y fijamos prioridades: quién recoge cada muestra, quién registra las condiciones ambientales y quién comprueba que todo quede identificado. La improvisación es inevitable cuando cambia el tiempo; en el diseño científico conviene reducirla al mínimo.

Después empieza la operación que rara vez aparece en una publicación científica: comprar, importar, coordinar, limpiar, probar, calibrar y embalar. Un instrumento sofisticado puede quedar inutilizado por una pieza minúscula que alguien olvidó incluir. Por eso revisamos inventarios una y otra vez, hasta que contar botellas y filtros se convierte en una segunda especialidad académica. Cuando se estudian contaminantes, además, el cuidado debe ser extremo: sería un resultado bastante decepcionante descubrir que la sustancia detectada venía de una botella mal lavada.

A la vez avanzan los informes de progreso, esos documentos aparentemente interminables donde contamos qué hicimos, qué haremos y por qué algunas cosas no ocurrieron exactamente como estaba previsto. Suelen llegar cuando más ocupados estamos. A veces uno siente que dedica tanto tiempo a informar sobre el avance de la investigación que empieza a preguntarse cuándo podrá seguir investigando.

Y está la logística, esa relación de amor y odio tan familiar para quienes trabajamos en la Antártica. Necesitamos vuelos, embarcaciones, instalaciones, transporte de carga y personas capaces de hacer funcionar todo eso en condiciones difíciles. Sin su trabajo no habría campaña. Los adoramos cuando aparece una solución y nos desesperamos cuando algo cambia o una confirmación no llega. Es una relación sostenida por una frase recurrente: “¿Hay alguna novedad?”. Conviene decirlo: detrás de cada operación también hay equipos humanos resolviendo problemas que nosotros muchas veces ni vemos.

Tampoco viajamos solos ni todos llegamos con la misma experiencia. Esta temporada habrá personas que pisarán por primera vez la Antártica y otras con muchas campañas a sus espaldas. Para las primeras, casi todo será descubrimiento; para las segundas, la experiencia enseña a comprobar baterías, preparar alternativas y desconfiar de los pronósticos demasiado optimistas. Esa mezcla permite aprender unos de otros y recordar que una expedición también forma a la siguiente generación de investigadores.

Además están las capacitaciones, la seguridad, los calendarios, las clases que quedan pendientes y las familias con las que hay que organizar varias semanas de ausencia. Y aunque esté todo cuidadosamente previsto, la Antártica siempre conserva el derecho a cambiar el programa: viento, oleaje o hielo pueden dejar en tierra un plan impecable. Por eso preparamos alternativas y, algunas veces, alternativas para las alternativas.

Lo curioso es que después de tantos meses aún no hemos recogido la primera muestra. Y cuando regresemos empezará otra etapa: análisis, interpretación y publicaciones. Una botella de agua que se llena en minutos puede requerir meses de trabajo posterior.

Así que, cuando vean las fotografías de científicos entre glaciares y pingüinos, piensen también en quienes prepararon los equipos, coordinaron los desplazamientos y revisaron los inventarios. La ciencia antártica no empieza al aterrizar: empieza mucho antes, normalmente frente a una pantalla y con algún informe pendiente. Llegar con todo lo necesario ya es, en sí mismo, una pequeña expedición.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

En los últimos siete días, la ciencia le declaró la guerra al colesterol, intentó descifrar uno de los grandes enigmas del autismo y encontró indicios de que Marte no está tan dormido como pensábamos. Y hasta nuestros antepasados tuvieron algo que contar.

Una sola dosis podría mantener a raya el colesterol durante años

Investigadores lograron reducir el colesterol malo y los triglicéridos en primates mediante una única dosis de edición genética CRISPR, una tecnología que permite modificar el ADN. El tratamiento desactiva un gen del hígado que regula las grasas en la sangre, con efectos que se mantuvieron hasta tres años. Todavía debe demostrar su eficacia y seguridad en humanos, pero es un paso para tratar enfermedades cardiovasculares sin medicamentos diarios.

Dato curioso: algunas personas nacen con ese gen naturalmente inactivo y presentan niveles bajos de grasas en la sangre.

Publicado el 9 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Descubren una posible clave de por qué el autismo es más frecuente en hombres

¿Por qué el autismo se diagnostica más en hombres que en mujeres? Un estudio identificó un posible mecanismo genético que ayudaría a explicar esta diferencia. Los investigadores descubrieron que el gen ZFX, más activo en el cerebro femenino, podría amortiguar los efectos de mutaciones asociadas al autismo. El hallazgo, obtenido mediante estudios de células humanas, ofrece nuevas pistas sobre cómo distintos genes influyen en el desarrollo cerebral, aunque todavía requiere más investigación.

Dato curioso: el autismo se diagnostica entre tres y cuatro veces más en hombres que en mujeres.

Publicado el 4 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Marte podría tener volcanes que todavía no se han apagado

Marte parecía un planeta volcánicamente dormido, pero un nuevo hallazgo podría cambiar esa imagen. Investigadores detectaron cloruro de hidrógeno, un gas asociado a la actividad volcánica terrestre, sobre grietas del volcán Alba Mons. Las mediciones realizadas desde una sonda espacial sugieren que podría existir magma caliente bajo la superficie, liberando gases hacia la atmósfera. Aunque todavía no demuestra actividad volcánica actual, el hallazgo refuerza la posibilidad de que el planeta rojo conserve actividad geológica bajo su superficie.

Dato curioso: Alba Mons es el volcán más extenso del sistema solar, con una superficie comparable a la de Estados Unidos.

Publicado el 4 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

El ADN de nuestros antepasados revela pistas sobre las lenguas europeas

¿De dónde vienen las lenguas que hablamos hoy? Investigadores analizaron el ADN de miles de personas que vivieron en Europa hace siglos y milenios, identificando migraciones que podrían explicar la expansión de las lenguas celtas y germánicas. Los resultados apuntan a movimientos de poblaciones desde Europa central y el norte del continente. Aunque los genes no revelan qué idioma hablaban nuestros antepasados, permiten reconstruir parte de la historia que dio origen al mapa lingüístico europeo.

Dato curioso: más de mil millones de personas hablan lenguas germánicas, mientras que las celtas cuentan con apenas unos millones de hablantes.

Publicado el 4 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Científicos baten récord de frío extremo en el espacio

Investigadores chinos lograron enfriar unos 20 mil átomos de rubidio hasta una temperatura equivalente a 9,7 picokelvin, apenas por encima del cero absoluto, en la estación espacial Tiangong. El récord, cuatro veces inferior al anterior, se consiguió utilizando láseres y aprovechando la microgravedad. A temperaturas tan extremas, los átomos presentan comportamientos cuánticos extraordinarios que permitirán estudiar la materia y realizar mediciones de precisión.

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El cerebro aprende a disfrutar sabores que antes rechazaba

¿Por qué terminamos disfrutando el café o chocolate amargo y otros alimentos que inicialmente no nos gustan? Científicos de la Universidad de California descubrieron una vía de comunicación entre el intestino y el cerebro que libera dopamina, una sustancia relacionada con el aprendizaje y la recompensa. Los experimentos revelaron que esta señal ayuda a asociar sabores con los nutrientes que recibimos, haciendo que aprendamos a preferir determinados alimentos con el tiempo.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

RUTA EN EL ECLIPSE

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo muestra una composición fotográfica del eclipse total de Sol del 12 de agosto de este año, capturado desde un campo de girasoles en España por el fotógrafo de la NASA Bill Ingalls. En la secuencia destaca la corona solar (la atmósfera exterior del Sol), que se observa cuando el disco lunar bloquea la superficie visible del sol (fotosfera), acompañada de la trayectoria completa del fenómeno en todas sus etapas de desarrollo.

Los eclipses solares totales son poco frecuentes en un mismo lugar del planeta, porque la sombra de la Luna solo alcanza una pequeña franja de la superficie terrestre. Además, como su órbita está inclinada respecto al plano en que la Tierra gira alrededor del Sol, los tres astros no se alinean en cada luna nueva. Sin embargo, estos fenómenos se han repetido a lo largo de toda la historia de nuestro planeta..

Desde tiempos ancestrales, los eclipses se han interpretado como transformaciones momentáneas e intensas sobre la superficie terrestre. Los mayas registraron la periodicidad de estos ciclos cósmicos en las tablas astronómicas del Códice de Dresde, mientras que para el pueblo Mapuche el Lanantü (la “muerte del Sol”) representaba una pausa sagrada para el recogimiento y la introspección, orientada a restaurar el equilibrio del cosmos (Mewlen). En otras culturas americanas, como la incaica, se realizaban ritos acompañados de cantos y sonidos rituales para ayudar al Sol a vencer la penumbra.

Hoy los equipos científicos miden las alteraciones físicas producidas por la sombra lunar antes, durante y después del eclipse. Al interrumpirse abruptamente la radiación solar incidente, se desploma la temperatura superficial, cambia la dinámica de los vientos y se generan perturbaciones medibles en la ionosfera terrestre.

A lo largo de la historia, la sombra de la Luna no solo ha delineado las cosmovisiones de diversas culturas, sino que continúa poniendo a prueba a la ciencia moderna en su intento por registrar las respuestas de nuestro propio planeta, recordándonos que habitamos un sistema vivo en permanente movimiento en el espacio.

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BREVES PARALELAS

Por Sofía Vargas Doctora en Ciencias

La búsqueda de otros mundos continúa

Este lunes se conmemoraron 92 años del nacimiento de Carl Sagan (1934–1996), astrónomo y uno de los grandes comunicadores científicos del siglo XX. A pesar de que se cumplen en 2026 treinta años ya de su partida, su fascinación por otros mundos sigue vigente.

Un estudio publicado la semana pasada en Nature presentó una nueva técnica para observar exoplanetas que hasta ahora quedaban ocultos por el brillo de sus estrellas. Recordemos que los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas distintas al Sol.

Utilizando imágenes del telescopio espacial James Webb y modelos computacionales, el equipo de investigación logró mejorar entre 2 y 15 veces la sensibilidad de detección respecto de métodos tradicionales. El avance podría facilitar la observación directa de planetas similares a la Tierra y acercarnos a una de las grandes preguntas que Sagan popularizó: ¿estamos solos en el universo?

Feliz natalicio, Sagan.

¿Confiamos en la inteligencia artificial o en quienes la utilizan?

La confianza en la inteligencia artificial (IA) parece depender de quién la utiliza y para qué. Una noticia publicada este 10 de noviembre en Nature recoge una encuesta a cerca de 19 mil personas de nueve países, donde el 46% considera que el uso de IA por parte de científicos tendrá efectos positivos en la sociedad.

Sin embargo, un estudio de 2026 a más de cinco mil compradores de libros en Estados Unidos muestra otra realidad: solo el 22% acepta su utilización en cualquier etapa de creación de un libro y el 85% exige transparencia sobre su uso.

Aunque las encuestas consultaron a poblaciones distintas, ambos estudios nos dejan la pregunta: ¿confiamos en la inteligencia artificial o en quienes la utilizan? Al igual que con una calculadora o un cuchillo de nuestra cocina, podemos confiar en la herramienta, pero eso no significa que confiemos en cualquiera que la use.

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RECOMENDACIÓN: CÓMO TOMAR APUNTES INTELIGENTES, DE SÖNKE AHRENS

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Esta semana, Anthropic se prepara para salir a bolsa y todo el mundo habla de agentes que leen y escriben por uno. Yo recomiendo lo contrario: un libro de 2017 sobre cómo escribir fichas a mano, o casi.

Cómo tomar apuntes inteligentes (publicado en español como El método Zettelkasten), de Sönke Ahrens, es de esos libros que me habría gustado conocer antes. Antes de las carpetas llamadas final_v3_ahora_sí y de cuarenta pestañas abiertas con artículos que prometí leer.

Ahrens cuenta el método de Niklas Luhmann, un sociólogo alemán que dejó una caja con unas 90 mil fichas, hoy guardada en la Universidad de Bielefeld. Luhmann la llamaba su segunda memoria. Desde esa caja salieron más de cuarenta libros. La regla es corta: una idea por ficha, con palabras propias, enlazada a otra que ya existe. Cuesta, porque obliga a entender lo que uno acaba de leer, y ahí está el truco. Parece un trámite de burócrata y es lo contrario: la ficha mal escrita delata de inmediato que uno no entendió.

Hoy el fichero cabe en el computador. Zotero guarda las fuentes y los subrayados; Obsidian enlaza las fichas, y el propio Ahrens lo eligió para su curso en takesmartnotes.com.

Un agente puede ayudar a buscar conexiones o a discutir una ficha. Sirve para pescar lo que se me escapó y para que alguien me lleve la contra. Escribirla sigue siendo tarea de cada uno. Es lo que intentamos hacer acá, con más o menos disciplina, un viernes cualquiera.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.