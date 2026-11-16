Con una programación que reúne 25 producciones cinematográficas de 15 países, entre largometrajes y cortometrajes, AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+ anuncia su 9ª edición, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Santiago y continuará del 1 al 5 de diciembre en Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt y Puerto Varas.

El festival contempla funciones al aire libre, estrenos exclusivos en Latinoamérica y una programación para diversos públicos, manteniendo su compromiso con la visibilización de las identidades, los afectos y las experiencias LGBT+ a través del cine.

“Esta 9ª edición de AMOR Festival sale de su fecha tradicionalmente asociada a la cultura LGBT+, el 26 de junio, para instalarse a fines de noviembre, en plena primavera. Queremos ofrecer funciones al aire libre, contenidos para todo tipo de espectadores y estrenos exclusivos en Latinoamérica, en una verdadera celebración del cine y la inclusión”, señala Cristián Rodríguez, director artístico de AMOR Festival.

En Santiago, el festival contará con cuatro sedes: Centro Arte Alameda, Centro Cultural Matucana 100, Casa de la Cultura de Ñuñoa y Cinépolis La Reina. A ellas se sumarán funciones especiales en el Cerro Primo de Rivera, en Maipú, y en el Centro Penitenciario Santiago 1, ampliando los espacios de exhibición y acercando el cine a nuevos públicos.

La premiada película brasileña Como un cometa inaugurará AMOR Festival

La película encargada de abrir esta 9ª edición será Como un cometa (Feito Pipa, 2026), del director brasileño Allan Deberton, una producción que aborda con sensibilidad la infancia, la identidad, los vínculos familiares y el derecho a ser uno mismo.

Seleccionada para representar a Brasil en los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional, la cinta tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, donde obtuvo el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus. A estos reconocimientos se suma el galardón a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Sebastián Avilés, director de programación de AMOR Festival, destacó la relevancia de la película y su capacidad para abordar los vínculos familiares, la infancia y la diversidad desde una mirada profundamente humana: “Que una película como esta represente a Brasil en la carrera por los Oscar refuerza la importancia de visibilizar historias que amplían las representaciones en el cine y nuestro compromiso con acercar al público chileno lo mejor del cine contemporáneo”, señaló Avilés.

Una programación internacional con largometrajes, cortometrajes y películas premiadas

AMOR Festival contempla 10 largometrajes y 10 cortometrajes, distribuidos en las secciones de película inaugural, películas internacionales destacadas, Competencia Internacional, Panorama Nacional y una sección de cortometrajes denominada Guerrilla.

La programación reúne producciones de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Perú y Reino Unido.

Entre los largometrajes destacados se encuentra Jim Queen (Francia/Bélgica), película de animación para adultos dirigida por Nicolas Athané y Marco Nguyen, que tuvo su estreno mundial en la sección Midnight Screenings del Festival de Cannes 2026.

También figura Rose (Alemania/Austria), dirigida por Markus Schleinzer y protagonizada por Sandra Hüller, quien obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Interpretación en la Berlinale 2026. La producción fue seleccionada como candidata oficial de Austria para competir por el Óscar a Mejor Película Internacional en 2027.

A ellas se suma La vida de una mujer (La vie d’une femme), de Charline Bourgeois-Tacquet, protagonizada por Léa Drucker, una historia sobre una reconocida cirujana cuya vida personal y profesional se transforma a partir de una inesperada atracción.

Competencia Internacional: cinco largometrajes

La Competencia Internacional estará integrada por cinco producciones entre las que cuentan: Julian (Bélgica), de Cato Kusters, Maspalomas (España), de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Dreams (Sex Love) (Noruega), de Dag Johan Haugerud, ganadora del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2025; On the Sea (Reino Unido), de Helen Walsh, y No Money No Honey(Chile/Estados Unidos), documental dirigido por Nicole Costa que aborda la vida de una trabajadora sexual queer argentina y sus vínculos con la comunidad translatina.

Panorama Nacional y selección de cortometrajes

La sección Panorama Nacional contará con Playa escondida (Chile), dirigida por Ro Olivares, una historia sobre un joven bailarín que enfrenta el rechazo familiar y emprende un proceso de exploración personal y afectiva.

Por su parte, la selección de cortometrajes Guerrilla la integran: ¡Salsa! (Colombia), The Wind in Ash (China), Ultramarino (España), Delay (China) y Grandma Nai Who Played Favorites (Camboya/Francia/Estados Unidos), La hora de irse (Argentina), Terra (Chile/Brasil), Corazón danzante, cuando el amor es baile (Perú), Travesti travesti travesti (Chile) y El velo (O Véu, Brasil).

Estas selecciones reúnen historias que exploran la identidad de género, las relaciones familiares, el deseo, los derechos humanos y la diversidad, a través de géneros como el drama, la comedia, la ciencia ficción, el terror y el cine experimental.

AMOR Festival amplía su presencia en regiones

Tras su programación en Santiago, AMOR Festival continuará su recorrido por el país entre el 1 y el 5 de diciembre, con exhibiciones en cuatro ciudades: Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt y Puerto Varas.

Las funciones se realizarán en Sala Retornable de Antofagasta, Sala Insomnia de Valparaíso, Sala Mafalda Mora de Puerto Montt y Sala -1 de Puerto Varas.

Fechas y sedes

Santiago | 24 al 29 de noviembre de 2026

Centro Arte Alameda

Centro Cultural Matucana 100

Casa de la Cultura de Ñuñoa

Cinépolis La Reina

Funciones especiales

Cerro Primo de Rivera, Maipú

Centro Penitenciario Santiago 1

Regiones | 1 al 5 de diciembre de 2026

Antofagasta: Sala Retornable

Valparaíso: Sala Insomnia

Puerto Montt: Sala Mafalda Mora

Puerto Varas: Sala -1

La programación completa, horarios y actividades especiales estarán disponibles a través de los canales oficiales del festival.

Más información

Sitio web: www.amorfestival.cl

Instagram: @amorfestival