Medios de Chile exigen reglas claras para que la IA utilice contenidos periodísticos

Con un llamado a proteger los contenidos periodísticos frente al uso de la inteligencia artificial (IA), diarios, periódicos, revistas y medios digitales de todo Chile aprobaron por unanimidad una declaración durante el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales (EDR), realizado en Copiapó entre el 12 y el 14 de noviembre.

El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Diario Chañarcillo como medio anfitrión, reunió a representantes de la industria para abordar los desafíos que enfrenta el periodismo, entre ellos la protección de los derechos de autor, la distribución del avisaje estatal y el resguardo de la libertad de prensa.

Uno de los principales acuerdos fue exigir que las empresas tecnológicas respeten la propiedad intelectual de los medios de comunicación, especialmente ante el uso de noticias y otros contenidos periodísticos sin autorización ni remuneración.

En la declaración, los firmantes reafirmaron que continuarán exigiendo el respeto del derecho de autor frente a las empresas de monitoreo de prensa y las plataformas digitales.+

En esa línea, respaldaron la incorporación de la ANP a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), iniciativa de la que también participa la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con otros gremios de la región.

La coalición busca establecer condiciones para que el uso de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial sea transparente, trazable y se realice mediante licencias.

El presidente de la ANP, José Tomás Santa María, advirtió sobre la necesidad de compatibilizar los avances tecnológicos con la protección del trabajo informativo.

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas se informan, y ese cambio no puede hacerse a costa del periodismo que la alimenta. Detrás de cada noticia hay periodistas que verifican, contrastan y asumen la responsabilidad de lo que publican”, sostuvo.

“Hacemos un llamado a que la innovación y el periodismo avancen juntos, con reglas claras que reconozcan ese trabajo. De eso depende que las comunidades sigan teniendo información confiable”, agregó.

Otro de los puntos abordados fue el financiamiento y la sostenibilidad de los medios de comunicación regionales.

Los firmantes recordaron que la Ley de Presupuestos establece la obligación de destinar al menos el 40% del avisaje estatal a medios con clara identificación local, sin que esos recursos sean desviados a agencias de medios.

En ese contexto, solicitaron que el Gobierno entregue información que permita comprobar el cumplimiento de esta disposición y que el Congreso Nacional fiscalice su aplicación.

“Llamamos a que el Gobierno logre demostrar con datos ese cumplimiento, y que el Congreso Nacional así lo exija”, señala el documento.

La declaración también abordó las iniciativas legislativas que podrían afectar el ejercicio del periodismo y la publicación de información de interés público.

En particular, los medios rechazaron la redacción actual del proyecto que tipifica la divulgación indebida de antecedentes de investigaciones penales, debido a que sus disposiciones podrían alcanzar a periodistas y medios que difundan información relevante para la ciudadanía.

Al mismo tiempo, valoraron que el Ministerio Público haya dictado una instrucción destinada a resguardar el secreto profesional periodístico.

Los representantes de la prensa también ratificaron su compromiso con el ejercicio de un periodismo libre e independiente, orientado a informar a la ciudadanía, fiscalizar a quienes ejercen el poder y dar visibilidad a las regiones.

En ese marco, recordaron los 25 años de la Ley de Prensa y destacaron los avances que ha representado para la actividad periodística, aunque reconocieron la necesidad de introducir perfeccionamientos para enfrentar los nuevos desafíos del sector.

La declaración dedicó especial atención al papel que cumplen los medios regionales y locales durante emergencias climáticas, catástrofes naturales y crisis socioeconómicas.

Como ejemplo, mencionó los aluviones que afectaron durante el invierno a las regiones de Atacama y Coquimbo, cuando los medios de esas zonas cumplieron un papel en la cobertura de los acontecimientos y en la visibilización de las demandas de las comunidades afectadas.

Los firmantes sostuvieron que, frente a una agenda pública centralizada, la prensa regional constituye una primera línea de información y fiscalización.

El documento, titulado “Declaración de Atacama”, fue adoptado por unanimidad de los asistentes al XXXIV Encuentro de Diarios Regionales y fechado en Copiapó el 14 de noviembre de 2026.

A través de sus cinco acuerdos, los medios reafirmaron su compromiso con la libertad de prensa y solicitaron medidas para proteger el trabajo periodístico, garantizar el acceso de los medios locales al avisaje estatal y establecer condiciones claras para el uso de noticias por parte de la inteligencia artificial.