La Noche de Museos 2026, jornada celebrada el pasado viernes 13 de noviembre bajo el lema “Una noche. Mil historias”, registró un total de 236.701 visitas a lo largo del territorio nacional, informó este viernes el Ministerio de las Culturas.

Del total de visitas registradas, 225.006 fueron presenciales, lo que representa un incremento del 38,4% (62.453 visitas más) en comparación con las 162.553 de la edición 2025.

La edición 2026 contó con la participación récord de 361 espacios culturales inscritos y 599 actividades distribuidas en 147 comunas (el 42,5% de las comunas del país). Este despliegue territorial se tradujo en un fuerte dinamismo fuera de la capital.

Si bien la Región Metropolitana encabezó la convocatoria con 128.078 visitas presenciales (139.412 al sumar las virtuales), las regiones de Tarapacá (17.468), Valparaíso (16.253), La Araucanía (13.402) y Coquimbo (11.511) completaron los cinco territorios con mayor afluencia de público en el país.

Asimismo, el balance arroja un notable salto porcentual en la asistencia regional respecto a 2025, liderado por Magallanes, que pasó de 1.049 a 2.971 visitantes, y La Araucanía, que subió de 5.330 a 13.402 asistentes.