La reunión trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin concluyó con declaraciones sobre los arsenales nucleares de las tres potencias.

El mandatario estadounidense señaló que espera que “estas armas no sean usadas nunca”, aunque reconoció que “francamente es difícil abandonar las armas nucleares, porque una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país (…) así funciona el mundo”.

Por su parte, el anfitrión, Xi Jinping, afirmó que la “interacción positiva” entre los tres países “no es una opción, sino una obligación”. En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las tres potencias comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, incluido el de Ucrania.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, analizamos las implicancias de este encuentro junto a Jorge Heine, abogado, profesor honorario del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y exembajador de Chile en China, India y Sudáfrica.

En el ámbito nacional, pese a las disculpas ofrecidas al Partido de la Gente (PDG) por el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien calificó a la colectividad como un “cúmulo de deseos”, desde el partido reaccionaron con distanciamiento.

La diputada y subjefa de bancada del PDG, Tamara Ramírez, sostuvo que “más que unas disculpas, yo espero que se retracte, porque creo que no fueron sinceras sus palabras”, y agregó que “nos faltó el respeto y bastante”.

Cabe recordar que las declaraciones de Arenas apuntaron al rol del PDG frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Por el momento, las fuerzas a favor y en contra de la acusación se mantienen equilibradas.

Abordamos este escenario junto a Tamara Ramírez, diputada del Partido de la Gente (PDG) por la Región Metropolitana y subjefa de bancada de la colectividad.