Un libro sobre adolescencia y memoria ha publicado la escritora Paula Carrasco (Santiago, 1967).

Se trata de “Sangre negra”, que fue lanzado este domingo en la Fundación Cultural de Providencia.

En el libro, Carla vuelve al aislado pueblo cordillerano de Kuyen tras recibir una carta de Mateo, quien le pide ayuda para comprender qué ocurrió realmente la noche en que una explosión destruyó la casa de los Quinlan.

Mientras recorre las ruinas y escribe sus recuerdos, revive la llegada de Nessa Quinlan, una joven carismática y magnética que transformó su adolescencia, devolviéndole el deseo de vivir después de la muerte de su madre y del aislamiento emocional de su padre.

A través de una narración que alterna pasado y presente, Carla reconstruye la intensa amistad que la unió a Nessa, la fascinación compartida con Mateo y el profundo vínculo con la singular familia Quinlan.

Sin embargo, bajo la aparente felicidad de aquellos años se esconden tensiones, secretos y señales inquietantes que desembocarán en una tragedia devastadora. El regreso a Kuyen se convierte así en una búsqueda de verdad, memoria y redención frente a un pasado que nunca dejó de perseguirla.

Carrasco es psicóloga y escritora. Realizó estudios de pregrado y posgrado en psicología y lingüística en Chile y Estados Unidos, y ha trabajado como editora, coeditora de publicaciones de crítica literaria, curadora de proyectos literarios y visuales, además de publicar artículos sobre psicología, creatividad y literatura en diversos países. Es autora de la novela infantil Barcos que vuelan (2003) y de las novelas Volver. Primero estaba el mar (2012), Un golpe de agua (2014), Algo temporal (2023, finalista del Premio Nadal 2021).