Seguro que le ha pasado en una comida familiar en la casa de la abuela. Alguien anuncia que se va, se pone la chaqueta y veinte minutos después sigue en la puerta. Mientras, en la mesa todos hablan a la vez y, aun así, nadie parece perderse. ¿No le parece increíble? El ruido no impide la conversación. A veces, incluso, forma parte de ella.

En las familias de elefantes africanos ocurre algo parecido. Sus grupos, liderados por una matriarca, se separan y se reúnen con otros a lo largo del día en medio de un gran estruendo. Y un nuevo estudio publicado en Scientific Reports revela que ese alboroto de sus conversaciones colectivas podría estar más organizado de lo que pensábamos.

Un sonido que apenas oímos

Los elefantes se comunican, sobre todo, mediante retumbos: sonidos tan graves que nuestro oído solo capta una parte. Su frecuencia fundamental oscila entre 12 y 19 hercios, por debajo del umbral habitual de audición humana. Estos sonidos pueden recorrer grandes distancias y permiten reconocer a otros miembros del grupo a kilómetros de distancia.

Cada retumbo contiene información sobre quien lo emite y sobre la situación en la que se encuentra. El problema aparece cuando varias elefantas llaman a la vez. Alrededor del 60 % de los analizados en el estudio se solapaban con otras vocalizaciones, formando coros que podían encadenar hasta 18 llamadas. Separar las voces y averiguar qué información contiene cada una no es sencillo. Por eso, muchos estudios anteriores descartaban estos episodios y se centraban en llamadas aisladas.

Pero ¿y si en ese aparente barullo hubiera información importante sobre cómo se coordinan estos paquidermos?

Más de treinta años de grabaciones

Para averiguarlo, un equipo de investigadores de Earth Species Project, ElephantVoices y otras instituciones reunió 902 retumbos de hembras adultas registrados entre 1986 y 2022 en el Parque Nacional de Amboseli, en Kenia. Allí se estudia a los elefantes desde 1972 y muchas grabaciones conservan algo especialmente valioso: anotaciones de campo que describen quién llamaba y qué sucedía a su alrededor.

Con esa información, los investigadores clasificaron las vocalizaciones en seis contextos, desde las llamadas de contacto de una elefanta que se ha separado del grupo hasta los saludos de los reencuentros. Estos últimos pueden convertirse en auténticas ceremonias, con las elefantas frente a frente, agitando las orejas y hasta orinándose de la emoción.

También identificaron las llamadas asociadas a la partida del grupo. Una elefanta se coloca en el borde, orientada hacia dónde quiere ir, y llama repetidamente hasta que las demás la siguen. La espera puede prolongarse durante decenas de minutos. Las despedidas familiares, al parecer, tampoco son siempre rápidas en Amboseli, como en la casa de la abuela.

Para analizar estas situaciones, el equipo midió cómo se distribuía la energía de cada retumbo entre sus distintas frecuencias y entrenó programas de aprendizaje automático para reconocer patrones asociados a cada contexto. Los modelos también se probaron con coros, donde las llamadas se solapan.

Entre los resultados de las mediciones, destaca uno especialmente interesante: un programa entrenado únicamente con retumbos aislados podía reconocer el contexto de los coros. Es decir, las llamadas individuales y las colectivas parecen compartir patrones acústicos que permiten identificar qué está ocurriendo.

A nosotros también se nos pega el acento

Sin embargo, el hallazgo más llamativo fue otro. En determinadas conversaciones, los retumbos sucesivos se iban pareciendo acústicamente entre sí, como si las elefantas ajustaran su voz a la de las demás. Este fenómeno se conoce como “convergencia vocal”. Apareció en las llamadas de contacto, los saludos y algunos intercambios pausados que se producen mientras los animales comen. En cambio, no se detectó en los arrullos dirigidos a las crías, ni en las llamadas asociadas a la partida del grupo.

Una posible explicación es que la convergencia ayude a coordinar intercambios prolongados. Sin embargo, su presencia durante los saludos sugiere que podría cumplir también otras funciones sociales. Por ahora, los resultados permiten identificar un patrón, pero no establecer con certeza para qué sirve. Habrá que esperar.

A los humanos también se nos pega el acento. Después de unos días en Cádiz, podemos regresar con cierto deje; en una conversación, tendemos a ajustar el ritmo y la entonación a los de nuestro interlocutor. Los chimpancés modifican así mismo sus vocalizaciones en función de sus relaciones sociales y de la comunidad en la que viven. Lo que destaca en los elefantes es la rapidez: el ajuste acústico puede aparecer en cuestión de minutos, frente a los días o semanas que requiere en otras especies estudiadas.

Un elefante que hablaba coreano

La comunicación vocal de estos animales ya había dado otras sorpresas. En 2024, el mismo equipo de investigadores publicó un estudio que sugería que los elefantes africanos utilizan llamadas específicas para dirigirse a determinados individuos. Sería algo parecido a emplear nombres propios, sin necesidad de imitar la voz del destinatario, como ocurre con los silbidos identificativos de los delfines mulares.

También está el caso de Koshik, un elefante asiático de un zoológico surcoreano que aprendió a imitar cinco palabras coreanas, entre ellas “hola”, “no” y “siéntate”. Las producía introduciéndose la trompa en la boca, aunque no hay pruebas de que las utilizara con el mismo significado que las personas.

Sin traductor, de momento

Todos estos avances no significan que dispongamos de un traductor de elefantes. Los modelos de inteligencia artificial identificaban correctamente el contexto de las llamadas menos de la mitad de las veces con retumbos aislados y aproximadamente una de cada tres veces con coros. Aunque superaban lo esperable por azar, están lejos de permitir interpretar una conversación con fiabilidad.

Además, las categorías utilizadas proceden de observaciones humanas y dos tercios de las grabaciones pertenecían a una sola familia de paquidermos: la de Echo, una matriarca conocida por sus apariciones en documentales de la BBC. También queda por comprobar si los elefantes perciben la convergencia vocal y si esta influye en sus respuestas.

Lo que sí muestra el estudio es hasta qué punto las décadas de observación de animales conocidos pueden ayudar a interpretar sonidos que, de otro modo, serían difíciles de descifrar. En Amboseli, las conversaciones familiares no son solo ruido: contienen patrones que la investigación empieza a reconocer, aunque todavía no sepa exactamente qué significan.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.