Niños y exilio en documental “Tus padres volverán”

Hasta el 29 de junio.

Vía Vimeo.

154 niños volaron desde Europa a Montevideo. Eran hijos de exiliados políticos de Uruguay, que en 1983 fueron a conocer a sus familiares y a su país de origen. A partir de este hecho, 6 de ellos aún tratan de reconstruir su identidad, desde el día que una multitud los recibió cantando “tus padres volverán”.

Este martes 27 de junio se cumplen 50 años del golpe militar en Uruguay, que dio inicio a una dictadura que duró hasta 1985.

Ficha técnica:

Subtítulos: Español, Portugués, Inglés, Italiano, Francés

Nombre: Tus padres volverán (Your parents will come back)

Género: Documental

Formato de captura: HD

Formato final: HD / DCP / Blu-ray

Duración: 81´

Duración para TV: 52´

Color o blanco y negro: Color

Año de producción: 2015

País: Uruguay

Guión y Dirección: Pablo Martínez Pessi

Producción: Pablo Martínez Pessi

Producción Asociada: Virginia Hinze

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ