Presentación del disco “La Revancha” en Valparaíso

Lanzamiento del disco “La Revancha” en Valparaíso

Teatro Municipal de Valparaíso, Uruguay 410, Valparaíso.

Viernes 30 de junio – 19:00 horas.

La primera producción musical del artista Tomás Santibañez es el primer disco de tango nacido en la Ciudad Puerto.

El proyecto, financiado por el Fondo de la Música, convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; culmina su trabajo en un emocionante concierto en vivo, que marcará un hito en la escena musical de la región y será una experiencia inolvidable para todos los amantes del tango y la música popular porteña.

“La Revancha” es el resultado de 10 años de búsqueda y exploración musical por parte de Tomás Santibáñez desde su llegada a Valparaíso. Durante este tiempo, Tomás ha indagado en diversos géneros musicales propios de la identidad del puerto, pero es en el tango donde encuentra su principal canal expresivo.

“En este trabajo comparto mi propia vivencia, que abarca distintos rincones de la ciudad, afectos y desencuentros, aprendizajes y los desafíos que la vida presenta sin miramientos. Me he puesto el desafío más complejo que he enfrentado: ganarme a mí mismo, asumir la propia existencia y vencer las limitaciones personales que todos arrastramos producto de nuestros miedos y frustraciones. Busco generar un sentimiento de empatía en el oyente, ayudándolo a aliviar sus propios dolores y sanar sus heridas”, expresa el compositor.

“La Revancha” fue grabado en Estudio del Sur, bajo la dirección del ingeniero Nicolás Moris y el productor y músico Martín León. La técnica empleada en la producción del disco ha permitido capturar la esencia y la intensidad del tango porteño, resaltando la dureza de la lucha interna que se refleja en las composiciones de su autor.

Este disco representa la primera obra de composiciones de tango íntegramente producida en Valparaíso, reivindicando así el lugar de la ciudad como capital del tango. Combina elementos del tango clásico con una sonoridad más localista y narrativas que reflejan historias de lugares y vivencias. Aunque se basa en la experiencia personal del compositor, busca conectar con la experiencia humana universal que todos compartimos cuando reflexionamos sobre nuestra propia identidad.

En este sentido, Rodolfo Jorquera, destacado bandoneonista y compositor, se refirió a la importancia de esta producción para la ciudad de Valparaíso:

“Para mí es una especie de reapertura de un camino que se había abierto a principios del siglo pasado. En los inicios del tango en Valparaíso existieron autores y autoras que se dedicaron a la composición de tango y eso, en un tiempo, dejó de ser de interés de quienes componían música. Hace unos años, en distintos lugares del mundo, se viene dando una necesidad de hacer música nueva para el estilo, para así, nutrir de nuevas vivencias y motivos al tango de esta era. En este contexto surge La Revancha, un ejercicio de composiciones que abren una senda en el camino ya trazado por las generaciones que vieron nacer el tango del siglo pasado, no sabemos qué resulte de esta propuesta o si quedará en la memoria colectiva de nuestro puerto, pero sin lugar a dudas es un resultado que quedará como el primer disco de este siglo compuesto con Tangos en el Valparaíso de nuestro tiempo”.

Tomás Santibáñez estará acompañado por destacados músicos en el escenario, entre ellos Rodolfo Jorquera, Bruno Simonetti, Alex Gallardo, Juan Carlos Herrera y Carlos Espinoza, quienes aportarán su talento y experiencia para crear una presentación memorable.

Sobre el autor, Tomás Santibáñez

Inicia estudios de Canto popular en el Instituto Projazz el año 2011, en el cual sólo permanece un año. Posteriormente, en 2013 comienza a estudiar Pedagogía y Licenciatura en Música en la PUCV, donde integra conocimientos técnicos y teóricos los que aplica en su búsqueda de la música de tradición porteña, que se vive en las calles y distintos rincones de la ciudad. Ahí es donde se encuentra con géneros como el vals peruano, el bolero, pero sobre todo indaga en la cueca urbana y, por supuesto, el tango, y es en estos dos últimos estilos donde siente un profundo arraigo.

