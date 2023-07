Farellones Winter Film Festival

Colegio Farellones, Av. Los Cóndores 1298, Lo Barnechea.

Sábado 8 de julio – 19:00 horas.

Una oportunidad única para disfrutar del invierno, el cine y la montaña es lo que propone la Corporación Cultural de Lo Barnechea con una nueva edición de BANFF: Farellones Winter Film Festival, evento que promueve una experiencia cultural para toda la familia combinando lo mejor de la cinematografía en un ambiente rodeado de naturaleza.

Alejandra Valdés, Directora Ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, hizo un llamado a los vecinos de la comuna a aprovechar las vacaciones de invierno y participar de esta actividad.

“Elegimos Farellones como locación por ser un pueblo que encaja perfecto con el objetivo de este festival, que es reflexionar en torno a la cultura y su relación con el medio ambiente, conociendo distintas realidades, en una selección que reúne a las mejores películas de aventuras basadas en diversas experiencias con la montaña”, explicó.

Programación:

→ Flow with Sam Favret, 4:39 minutos (Francia, 2022)

Flow es un viaje aéreo y sinfónico con el esquiador Sam Favret, en el corazón de una estación cerrada durante el invierno de 2021, con dosis de irrealidad, serenidad, esquí potente y, sobre todo, el placer de redescubrir un parque infantil en su estado salvaje.

→ To the hills and back, 45 minutos (Canadá, 2022)

En una remota cabaña, un veterano guía y su hija reflexionan sobre toda una vida en las montañas. El legado familiar de guías pasa la posta mientras hablan de la historia de los que han venido y se han ido, algunos demasiado pronto.

→ Sinners Fields, 15 minutos (Austria, 2022)

Una historia bávara sobre vivir en una autocaravana como esquiador a tiempo completo. La temporada de invierno de 2022 se dividió en tres segmentos (Sol, Nieve y Kaunertal final de temporada) combinados con un tipo especial de humor.

→ Dream Mountain, 18 minutes (Estados Unidos, 2020)

Pasang Lhamu Sherpa Akita es guía internacional de alta montaña certificada, además de una realizada montañista y madre. Sin embargo, también tiene altibajos personales, y aquí reflexiona sobre ellos, hasta redescubrir la pasión y lo mucho que significan para ella las montañas.

